中職／鏡銘尚勇、承洋最強、永勤夠悍 他們更值得入選明星賽

明星賽將於周末登場，聯盟在15日公布包括明星隊、中華隊、戰技挑戰賽及全壘打大賽等的最終參賽名單，總計會有近70名球員在大巨蛋與球迷同樂兩天。

其實名單出來後，尤其是中華隊，也引起了一些討論，台灣在去年12強拿到世界冠軍，之後便帶動整個國內的職棒熱，要將這股熱潮延續到明星賽是可理解的，只不過中華隊當中有多名球員如郭俊麟、王志煊及曾頌恩等人，本季的出賽數及成績一落千丈，但還是因為要符合活動話題而被挑選進來，明星純度實在不夠高。

日職的明星賽也將在23及24日舉辦，參賽名單大致上已決定，目前正在進行Plus One的票選，讓球迷能再送一名心中的遺珠進入明星賽，票選結果在16日出爐，分別是中野拓夢及山本大斗，不同於中職，日職明星賽的名單幾乎每年都有不小的變動，球迷們會依據這一年的成績，而不是只看球隊及名氣來選擇，用手中的選票對表現突出或大進步的球員做出最實質的鼓勵。

中職有幾名球員今年從生涯谷底爬起，演出大復活，卻未獲選進入明星賽，個人認為是這次的大遺珠，他們實在值得這份榮耀。

統一 王鏡銘

王鏡銘今年仍是統一重要的牛棚戰力。統一獅隊提供

職棒生涯邁入第17年，王鏡銘仍是統一重要的中繼投手，近5年都還出賽在20場以上，本季至今出賽25場，已超越去年的20場，是隊上第3多的投手，僅次於高塩將樹及陳韻文，如果明星賽後能維持健康，出賽數會逼近22年的42場，除了出賽數外，投球內容也相當優異，防禦率2.18是歷年最佳，WHIP也是不錯的1.31，半季已拿7次中繼成功，有望繼18年後再拿雙位數中繼成功，是統一能拿下上半季冠軍的隱性功臣。

樂天 朱承洋

朱承洋是樂天出賽最多的投手，且已有14次中繼成功。樂天臉書粉專

過去幾年都是隊上主力牛棚的朱承洋，在22、23年出賽了50及38場，23年季後動了右肘骨刺清除手術，隔年因舊傷復發，導致一、二軍都沒有出賽紀錄，因此被減薪8萬元，月薪從28萬降至20萬元，今年傷癒復出，整季已出賽30場，是樂天出賽場次最多的投手，跟王鏡銘一樣，出賽數雖多但投球內容一樣優異，防禦率及WHIP分別只有0.62及0.79，拿到14次中繼成功，創生涯單季新高指日可待。

富邦 李吳永勤

從被戰力外到全場歡呼，李吳永勤堪稱今年中職最勵志的球員。富邦悍將隊提供

李吳永勤20年初登一軍，之後5年在一軍只出賽21場，僅有1次中繼成功的紀錄，24年防禦率高達14.73，季後被中信放在60人名單外，隨後被富邦簽下，沒想到上半季轉身成為牛棚救火隊，至今出賽30場，雖然季初表現不佳，4月結束時的防禦率剛好是6.0，但接下來越投越穩定，15又1/3局只丟掉4分，防禦率降到3.70，也拿到6次中繼成功，從被戰力外到全場為他歡呼，李吳永勤堪稱本季最勵志的球員了。

王鏡銘生涯曾6度入選明星賽，最近的一次已遠在17年，朱承洋則有3次，上次是在尚未改名前的22年球季，也有3年之久，至於李吳永勤就不用說了，生涯當然沒有參加明星賽的經驗，3人今年都是球隊相當倚重的牛棚戰力，表現並不輸其他球員，他們才是更值得用入選明星賽來鼓勵的球員。

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