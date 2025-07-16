等2027自由市場幹大事如癡人說夢 湖人總管別用謊言掩蓋無能

洛杉磯湖人隊上季中藉由重磅交易引進當今聯盟前5巨星唐西奇（Luka Doncic），在「LA連線」逐年老化、巔峰不再之際，找到未來好萊塢豪門球隊的掌門人，以唐西奇僅26歲年紀，未來還有大好前程，身為球隊絕對基石，湖人補強勢必會以其為核心運轉，因此在湖人正式邁進唐西奇時代的第一個休賽季，制服組會如何操盤引人關注，是否能替唐西奇打造理想陣容，也將直接影響明年季後將成自由球員的唐西奇續約議題。

如今兩個禮拜過去，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）的業績只能說是差強人意，勉強達成及格分數，拆部分中產以兩年1600萬實惠合約搶下艾頓（Deandre Ayton）固然值得好好誇讚，事實上身為2018年選秀狀元的艾頓可能是唐西奇7年NBA生涯所搭配過最好的吃餅中鋒，縱然心理素質從出道至今都被打上一個大大的問號，但擋拆後無論是空接、拋投，甚至是中距離都能來上一點，在世界上傳控能力最好的控球後衛身邊打球，或許有機會在洛杉磯重建身價。

艾頓是湖人休季的最大補強，也終於補上了最需要的中鋒。截圖自湖人官方X

除此之外佩林卡的操作乏善可陳，中產拆分給艾頓後剩餘的價碼給了拉維亞（Jake LaRavia），24歲打法強悍、心態積極，外線不差還有基本下球能力，是筆不錯簽約，但要彌補芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的離去仍顯不足，這名3D悍將不只是主帥雷迪克（JJ Redick）全換防哲學中的防守中樞，更是唐西奇的長年好友，當初湖人季中用了3張次輪籤不小代價才換來，被視為休賽季湖人絕對續簽的對象，沒想到一開市就被同區強權火箭隊以4年合約挖角，實在令湖人球迷難以接受，資產頓時化作空氣，畢竟3D側翼一直都是自由市場上最難買進、交易市場上喊價最高的角色球員，至於如何驗證這點？看看這兩年魔術交易來貝恩（Desmond Bane）與尼克交易來布里吉斯（Mikal Bridges）的代價就可略知一二。

芬尼史密斯是市場上最稀缺的3D大鎖，湖人當初用了3張次輪籤才換來到，結果只用了半季就變成空氣。 路透

從接續的訪談中可以發現，佩林卡拒絕匹配芬尼史密斯合約是因為年限過長，4年合約將一口氣跨到2029年賽季，年過35歲的芬尼史密斯恐怕會是難以清出的爛約，再加上湖人隊放掉其後順利清出了全額中產，相比原先的迷你中產寬裕許多，也才能夠拆分給拉維亞與艾頓，兩人年齡都不超過26歲，若轉戰湖人打出好表現有機會成為唐西奇長期合作夥伴，此外美媒消息也指出湖人正在展望2027年休賽季，屆時陣中只有范德比爾特（Jarred Vanderbilt）尚有合約，剩餘幾乎是真空狀態，挾著至少兩張頂薪空間進入自由市場，有機會一展拳腳，目前合約至2027年結束的包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）等聯盟超級巨星，對於一向是眾星雲集的湖人隊來說自然是極具魅力與誘惑。

湖人預計2027季後會空出大把薪資等待球星降臨，字母哥就是他們的目標之一。 法新社

這乍看之下似乎是能說得過去的理由，對吧？但理想很豐滿現實很骨感，在現今聯盟規章下這個春秋大夢窒礙難行，但凡佩林卡對近年來的自由市場有所認知，都會清楚了解到自己畫的這塊大餅有多麼不切實際。

首先，我們要有個認知，聯盟頂薪比起帳面上逐年增長的數字，最原始的概念是算在薪資上佔的比例，給好給滿超級頂薪的話將會佔團隊薪資35%，而由於團隊薪資上限不斷攀升，頂薪數字自然只會愈來愈高，20年前路易斯（Rashard Lewis）平均2000萬的超級大約被嫌到臭頭，再過幾年這個價碼只會略高於全額中產，巨星的合約數字不斷被刷新是不可逆的必然。

一般而言，母隊對待夠久的球員都會手握鳥權，能夠無視團隊薪資限制給出頂薪續約，一方面提升母隊保障與留人優勢，另一方面也降低競爭門檻，這也是為何新科冠軍隊雷霆一開市就能向三核心祭出三張頂薪，包含亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）刷新史上年薪紀錄的4年2.85億美元。

唐西奇被獨行俠交易後平白無故失去35%頂薪續約資格，預期他接下來會先簽下短約等湊滿10年年資換超級頂薪。 路透

母隊留人難度降低，自然讓這些球星大魚們流入自由市場的機率變小，選秀進來的年輕球星跑完4年新人約後，從母隊手中能拿到最高的價碼，除非是進入NBA滿10年的球星，各隊才都有辦法提出35%超級頂薪在同個起跑點競爭，以唐西奇為例，目前他年資未達10季，且合約期間曾被交易，不符合超級頂薪資格，獨行俠這筆交易可說是讓唐西奇平白無故喪失一筆巨富，也因此當明年唐西奇合約期滿，進入到自由市場後各隊都只能給出30%頂薪，而無論唐西奇選擇哪隊，簽下短約等湊滿10年年資換超級頂薪是最有可能的走向。

說了這麼多回到湖人隊對外宣稱的「2027年大計」，在需要和母隊甚至全聯盟有野心的球隊競爭下，屆時陣容幾近真空的湖人隊能在市場上對球員帶來什麼吸引力，實在讓人很難想像，更何況在無鳥權情況下挖角他隊球員，總薪資勢必只能控制在100%內，而事實上，大部分球隊都不會精準壓在薪資上限內，目前聯盟平均薪資約落在上限的120%在操作，現今檯面上的爭冠球隊更是無不遠遠超過這個數字，願意繳交豪華稅以維持陣容完整，上季團隊薪資高達2.14億美金的太陽隊更是爆表逾50%、1.92億美金打造的湖人也是約137%。

2027年湖人想進入自由市場的前提，是團隊薪資最多只能維持在團隊薪資上限的65%(35%預留給頂薪)，光這點就讓湖人操作餘裕不及他隊、沒有更多空間改善缺陷，遑論是打造出讓自由球員嚮往的環境？更何況若球星提早續約、沒有投入市場，湖人手握大把空間能有什麼球員能鎖定？上一個自由市場轉隊的頂薪球星是76人的喬治（Paul George），再上一個已經是2019年的雷納德（Kawhi Leonard）、杜蘭特（Kevin Durant），比起意圖市場上裸簽，現在的球星更常用交易方式轉隊，因為老闆靠鳥權不斷砸錢擴充操作空間，球星心向強隊，透過交易找到歸屬的機會也更大，沒有人像湖人一樣，做著一場兩年後才有可能發生的夢。

進入2020年後制服組生態改變許多，湖人若再食古不化難逃犯錯，有趣的是湖人歷史並非沒有失敗案例，2016年NBA簽下全新轉播合約，團隊薪資上限飛漲，當時百廢待舉的湖人在市場上毫無任何魅力與願景，最後只能以溢價約簽下莫茲格夫（Timofey Mozgov）和鄧恩（Luol Deng），花了好長一段時間才結束這段孽緣。

詹姆斯雖然已老，但說道底仍是聯盟前三隊，搭配唐西奇正值顛峰，湖人實在沒必要現在就開始展望未來。 路透

此外，佩林卡這個論點另一荒謬之處在於，當球隊手上握有兩名年度前三隊球星，卻滿腦子想著兩年後再整裝待發本身就是很弔詭的事情，要唐西奇在巔峰年陪球隊不上不下兩年簡直胡來，搞不好還沒等到2027年的市場大魚，唐西奇這尾大魚明年打完就會先離開，湖人的種種行為當然是在表明與詹姆斯（LeBron James）的合作關係將在2026年休賽季正式畫下句點，不願將其生涯最後一至兩年的爭冠渴望放進球隊藍圖，但湖人方的聲明與操作都相當不體面，更別說詹姆斯是唐西奇的兒時偶像，看見偶像被這樣對待、球隊無意續約好友，對於唐西奇的續約意願只會有負面影響。

在一片批判聲當中，美媒也透露了芬尼史密斯的合約內容，雖說是一張4年約，只保障前兩年，第3年無保障，第4年則是無保障跟球員選項，加上總值僅5300萬美元，平均一年約為全額中產價碼，完全是湖人可以匹配、還非常容易處理的合約，也讓佩林卡2027年幹大事的說法被打臉得啪啪作響，湖人總管佩林卡在市場上的消極、遲緩、被動、不精明早已是年復一年上演的戲碼，去年曾傳出詹皇有意降薪讓球隊生出中產空間，但最後佩林卡的無為而治讓詹姆斯最終選擇拿滿薪水，過了一個休賽季湖人除了換總教練外陣容完全沒變化，甚至還算錯薪資反過來拜託詹姆斯拿得比原有還少，以一名專業制服組而言簡直是令人啼笑皆非，要不是季中換來唐西奇早就變成萬夫所指。

要不是季中有換來唐西奇可以說嘴，佩林卡擔任湖人總館的各種操作實在乏善可陳。 路透

今年佩林卡在夏天依舊是無為而治般小修小補，留著年薪千萬的薪資包在手上坐等明年變空氣，不至於讓球隊跌入萬丈深淵，但也不會墊高球隊陣容天花板，隨著湖人新老闆沃爾特（Mark Walter）接下來幾年逐漸接管大權，佩林卡雖有交易唐西奇大功，但球隊留給他的時間已經不多了，比起做兩年後的大夢，想盡辦法讓唐西奇願意續約才是當務之急。

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