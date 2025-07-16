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中職／台鋼小贏、桃猿不算輸 大王、主委交易成各取所需典範

聯合新聞網／ Tzuyi
林子偉(左)與王柏融(右)的世紀交易案已過了2年，兩人上半季都算是健康出賽，重新評估兩隊的收穫可說是各取所需。 聯合報系資料照
林子偉(左)與王柏融(右)的世紀交易案已過了2年，兩人上半季都算是健康出賽，重新評估兩隊的收穫可說是各取所需。 聯合報系資料照

2023年季中選秀會結束後，隨即傳出台鋼雄鷹有意將選秀狀元林子偉作為籌碼，換來其他建隊的基石。8月10日正式官宣這起近年最具話題性的交易案，林子偉被交易至樂天桃猿，換回王柏融的返台議約權，以及王溢正藍寅倫翁瑋均。這筆「一換四」的交易案，樂天被視為加速換血作業，台鋼則期待獲得超級球星及提升打擊火力。如今兩年過去，成果逐漸浮現，是時候重新檢視這筆世紀交易案的得失。

這筆交易案的重要主角都是旅外歸國球員，「主委」林子偉曾效力美國職棒波士頓紅襪隊，2017年登上大聯盟，最主要的特色是多功能的守備位置，甚至連投手及捕手都曾客串，被視為穩定中線的即戰力；「大王」王柏融則是中職史上少見的打擊三冠王，旅日五年雖然表現不如預期，但他的經驗仍被寄予厚望。

王溢正轉隊台鋼雄鷹隊後只在2024年於一軍出賽3場，隔年就被釋出，基本上就是個休息室領袖。 圖／台鋼雄鷹隊提供
王溢正轉隊台鋼雄鷹隊後只在2024年於一軍出賽3場，隔年就被釋出，基本上就是個休息室領袖。 圖／台鋼雄鷹隊提供

另外三位配角也都有輝煌的過去，王溢正為中職勝投榜前十的資深左投，曾是Lamigo王朝在台灣大賽最重要的本土投手。「拼命三郎」藍寅倫雖有傷病史，但他跌倒後總能奮起，是不可或缺的主力外野手。翁瑋均則曾是三連霸先發輪值成員之一，是備受期待的土投。三人在樂天後期漸漸不受重用，但對於年輕的台鋼而言可是即戰力，被教練團期待可以穩定陣容與傳承經驗。

藍寅倫雖不是固定先發，但攻守仍有一定貢獻。 聯合報系資料照
藍寅倫雖不是固定先發，但攻守仍有一定貢獻。 聯合報系資料照

如今這筆交易已將近兩年，牽涉其中的球員們已出現許多變化，台鋼在2024年季末釋出王溢正及翁瑋均兩位投手後，僅剩下王柏融及藍寅倫。藍寅倫雖不是固定先發，攻守仍有一定水準，仍是很好用的球員，在需要老將貢獻時還是能挺身而出。至於兩位主角，2024年王柏融打擊率0.289、OPS+為126，林子偉受困傷勢打擊率只有0.193、OPS+為70，大王明顯高出一截；2025年在上半季結束後至今，大王出賽61場打擊三圍0.267/0.341/0.369，主委則是出賽56場繳出0.264/0.300/0.347，兩人數據幾乎像是複製貼上，不過大王的選球表現明顯較優。

台鋼雄鷹隊王柏融雖然已經不是聯盟頂尖，依舊是聯盟平均以上的打者，也稱職扮演球隊的領袖。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊王柏融雖然已經不是聯盟頂尖，依舊是聯盟平均以上的打者，也稱職扮演球隊的領袖。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹當時會做出交易，洪一中總教練不諱言就是希望資深球員可以成為年輕球員的榜樣，幫助他們盡快適應職棒，也能提升球隊實力。王柏融雖然相較於Lamigo時期已非聯盟頂尖，但依舊是聯盟平均以上的打者，而且他的經驗及抗壓性，適時貢獻許多打點，為幼鷹的好榜樣。另外一方面，他的百轟倒數又能替雄鷹帶來不少行銷話題及明星效應。對台鋼而言，王柏融加入除了補上火力外，更是建隊需要的核心人物，再加上藍寅倫的錦上添花，即使王溢正及翁瑋均兩位投手貢獻未如預期，整體仍算有達到交易的預期效果。

反觀對樂天桃猿而言，交易後最顯著的反而是釋放空間的效益，他們解決前朝功臣去留問題，清出位置及薪資空間，提供更多機會給年輕球員發揮。就算林子偉在打擊上目前來看只能說偶有佳作，不過未來還是有期待值。事實上主委最大的貢獻還是在於多功能的守備位置，讓球隊面臨傷兵潮時教練團可以更靈活調度。樂天在這筆交易著眼換血及體質改善的成效，遠大於獲得的戰力。

林子偉工具人特質讓桃猿調度更有彈性，打擊則是偶有佳作，也給人更高的期待值。 聯合報系資料照
林子偉工具人特質讓桃猿調度更有彈性，打擊則是偶有佳作，也給人更高的期待值。 聯合報系資料照

整體來說王柏融的打擊表現及經驗傳承，讓台鋼雄鷹獲得打線領袖，另外取得行銷話題。林子偉雖未繳出大聯盟身手的成績，仍是不錯的工具人球員，提供一定的打擊輸出及守備，桃猿也成功達到年輕化及換血的作用。整體而言，若以戰力而言，台鋼應會是的贏家，但從更多元的觀察評估，這其實是一筆各取所需的經典交易。

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