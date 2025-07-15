41歲詹姆斯拋關鍵訊息 愈來愈可能跟湖人分手
兩周前，我一點都不認為湖人會交易詹姆斯，詹姆斯也不會同意被湖人交易，主因是詹姆斯年薪5260萬美元，有爭冠實力球隊很難吃下來，就算吃得下來也不會想冒險。
次因是湖人很難在交易撈到好處和利益，畢竟「老詹」詹姆斯已經41歲，體能狀況每年都可能陡降，難以預期。最後是交易否決權，只要老詹不想，湖人根本無法交易他，老詹擁有主導權。
兩周過去，新湖人暗兵不動，既不官宣老詹執行最後一年合約，也不做任何老詹留隊或去留表態，新湖人高層以靜制動，靜觀其變，等著老詹經紀團隊出招。老詹經紀人保羅(Rich Paul)終於公開做了一些說明：
1、老詹從來沒有要求湖人交易他，也不曾跟湖人討論過去留問題。
2、美媒傳言有四支球隊曾經詢問過詹姆斯，這四隊是快艇、勇士、騎士、獨行俠，但都沒有進一步洽談。
保羅簡單扼要，闡明老詹堅定立場和態度，看起來沒什麼意義，事實上是丟出風向球，湖人可以來談談交易細節，老詹並不反對交易，因為老詹還想要在未來1-2年再次奪冠。
詹姆斯團隊已經拋出明顯訊息，只要對象合適，詹姆斯是同意被交易的。
從市場、天賦、人手、競爭力去看，騎士、獨行俠都有能力跟湖人完成詹姆斯交易。
獨行俠可以為湖人送出中鋒葛佛、前鋒華盛頓+馬歇爾，另外搭上一個首輪籤做為交易主體，有兩個先發鋒線+一個防守3D，具備運動能力、天賦、年輕，都是湖人重建需要的年輕資產。
騎士用中鋒艾倫、後衛葛蘭德做為交易主體，對湖人很有吸引力。騎士組成詹姆斯、莫布里、米契爾三核心，更有爭冠實力，這會是一筆雙贏交易。
外傳騎士不想要跟湖人交易詹姆斯，除非湖人買斷或裁掉詹姆斯，這樣的傳聞並不真實，更不可能。湖人不會買斷或裁掉詹姆斯，就算湖人買斷詹姆斯，詹姆斯也同意買斷，老詹可以去的球隊很多，不一定會回騎士，那時候NBA已經炸裂。
勇士和快艇很難交易老詹，因為這兩隊能拿出來的交易籌碼太有限，湖人不會同意。
快艇主力哈登老了，前鋒雷納德生涯一直不耐戰，其他快艇配角很難引起湖人興趣。勇士除了年輕前鋒庫明加極具吸引力，巴特勒和柯瑞都不可能被交易，剩下的球員都只是交易包配角，不是主力，更難打動湖人。
老詹經紀團隊拋出訊息，未來幾周就看湖人高層和新老闆如何做出決策和選擇。
現在我認為詹姆斯被湖人交易的機率愈來愈高，因為老詹還想奪冠，不想在湖人浪費未來一年，只要湖人能跟騎士、獨行俠談好交易包，甚至能在快艇、勇士談判中拿到令湖人滿意籌碼，一切都有可能。
41歲詹姆斯是可以被交易的，老詹經紀團隊已經丟出這樣的訊息和想像空間。
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