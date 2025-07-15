中職／本季復出沒有時間點 江少慶的合約將讓悍將傷腦筋

富邦陣中有兩名月薪超過百萬的球員，分別為21年及24年的第一指名江少慶及張育成，兩人返台後在中職都遇到傷勢問題，張育成去年8月關節擠壓挫傷，今年再因傷困擾，4月左肩關節唇受傷、6月右肘骨刺，共休養了2個多月，所幸下半季回到球場，7月出賽7場，打擊率3成46，也有開轟紀錄，13日在9局下打出追平安，開啟後續再見勝利的機會，對球隊有顯著的重要性。

相較於張育成，江少慶這兩年對於球隊的貢獻度就沒那麼大，江少慶在21年返台，季中選秀後簽下一紙4.5年、6120萬的大型合約，月薪算下來約113萬，但到去年季後為止3.5季的時間只先發出賽了50場，總計僅13勝22敗3.68防禦率的成績，出賽最多是22年的22場，這年也是唯一達到規定投球局數的球季，只不過5勝12敗4.70防禦率的表現不算好，5勝也已是中職生涯單季最多。

張育成下半季歸隊，對球隊進攻有很大的幫助。聯合報系資料照

江少慶從23年球中開始就傷病不斷，月底對中信登板先發1局後因右肘肌肉緊繃而提前退場，診斷為右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，自此長期缺陣，好不容易在24年9月一軍復出，又只投了4場就發生右側胸大肌撕裂傷的傷勢，球季提前報銷，10月上旬動撕裂傷修復手術，本季至今還沒有回到場上的跡象，最新狀況是還在長距離傳接球階段，何時開始練投未定，一軍投手教練許銘傑則表示明年復出會比較適合，這表示江少慶今年幾乎確定無法歸隊，將至少缺陣超過1年半的時間。

20年味全在第一指名選進曾上過大聯盟的王維中，王維中與味全簽下5.25年208萬美元的大型合約，換算成月薪約99萬，這價碼才1年就被江少慶刷新，兩人成為聯盟月薪前兩名的本土投手，因此常被拿來做比較，王維中這5年投出15勝25敗3.58防禦率的成績，與江少慶可說是半斤八兩，但至少王維中身體健康許多，出賽120場，其中23年還轉任中繼出賽45場，拿到18次中繼成功。

王維中今年防禦率破6，季後合約應該很難談。 聯合報系資料照

江少慶與王維中兩人的合約都將在今年季後到期，王維中本季出賽10場，防禦率破6，新的合約應該不好看，但他這5年至少還出賽了120場以上，至於出賽數不到王維中的一半，4年半只有50場的江少慶，合約就更難談了，當然年底的新合約不只是江少慶單方面的事，富邦球團也會傷腦筋。

江少慶今年月薪為113萬，無論是以出賽數或投球成績來看都不符身價，何況他明年能否健康出賽尚在未知之天，不過中職規定，如果季後球隊決定將他放進60人保留名單內，則「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」也就是說除非兩方溝通好，球員同意，否則減薪幅度不得超過30%，113萬的70%約為80萬，即使減到最上限，這樣的薪資表現比仍然偏高。

江少慶目前還在遠距離接傳階段，本季要復出有困難度。 聯合報系資料照

如果在保留名單內超過減薪幅度，兩方又無法達成共識，那可能就要走薪資仲裁，或是一開始就直接把江少慶放在60人保留名單外，如此可以不受減薪限制再簽回，只不過這樣當然會有球員負氣出走及被別隊簽走的風險，投資了這麼久，相信球團也不樂見這種事情發生，而從非賽場上的角度來看，江少慶在商品銷售及形象代言等方面仍有一定的重要性，屆時就看富邦要如何從各方面去衡量現在的江少慶應有的價值了。

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