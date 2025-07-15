MLB下半季風雲丕變 全聯盟最猛老虎能證明不是紙糊的嗎？

長年關注大聯盟的粉絲們，常把全明星賽視為切割上下球季的中段，實際上它發生遠比真正的時間還早，聯盟各隊早在6月28日那一周打完全年度162場的一半，也就是81場賽事。回顧過往，不乏一些隊伍拉一波尾勁挺進季後賽，若看官記憶猶新應記得，去年紐約大都會和底特律老虎隊上半季的窘態，但最終兩隊均殺入季後賽掀波瀾。當我們在全明星周這傳統的半季分水嶺階段，不妨思考哪些隊會在下半季崛起，又有哪些可能走下坡。

我非鐵口直斷，主要評斷仍根據各隊戰績、球評說法，以及新聞報導等。目前觀之，下半季可能翻身的球隊應有亞特蘭大勇士隊、西雅圖水手隊、巴爾的摩金鶯隊、德州遊騎兵隊，以及堪薩斯皇家隊。其中，勇士隊在靈魂人物亞古納（Ronald Acuña Jr.）歸隊後，應可擺脫低迷。上半季該隊的確掙扎，雖中途短暫重返五成勝率，但在5月20日至6月10日又吞4勝15敗的慘澹成績，幸而近期回溫。這畢竟是勇士，亞古納、歐森（Matt Olson）與史泰德（Spencer Strider）均處於健康狀態，這是支連續八年表現穩定、有奪冠實力的隊伍，雖說要追上費城人、大都會在國聯東區脫穎而出不易，但不能小看他們搶外卡的實力。

水手隊這季的強項是打線，這主要得歸功於羅利（Cal Raleigh）的爆發性表現。除了他以外，克勞佛（J.P. Crawford）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena），與 波蘭柯（Jorge Polanco）也都打出生涯代表作般的成績。反倒是原被視為招牌的投手輪值後段失色，但柯比（George Kirby） 與 吉伯特（Logan Gilbert）皆傷癒歸隊，戰力可望回穩。如果先發投手群回到水準、打線維持火力，很有機會發起進攻， 羅德里奎茲（Julio Rodriguez）過去幾年在夏天手感滾燙，如果再次上演相同戲碼，也會是一大助力。

球季進入下半段，以往不乏一些球隊拉尾勁直衝季後賽，甚至在世界大賽奪冠的例子，在我觀點仍有幾隊可以崛起，打出一波連勝高潮，圖為水手隊。 法新社

我原本預測金鶯隊會有不錯的表現，看似陣容堅強可衝進世界大賽，但開季到現在看起來，這是有點尷尬的隊伍，他們還在重建啊？目前金鶯的傷兵潮稍有改善、年輕打者也開始成長。或許，這階段來不及挽救球季，甚至7月變賣家我也不意外，將把手上可清倉的送走，但不可否認這支球隊潛力一直在，我期待金鶯能脫離夢魘般的開季，用實力展現證明建軍方向正確。

遊騎兵的戰績應可更好，即使席格（Corey Seager）長期缺陣，賈西亞（Adolis García）與塞米恩（Marcus Semien ）表現低迷，他們仍能在總得分領先對手。上述幾人近期開始回暖，容恩（Josh Jung） 與卡特（Evan Carter） 等年輕一代也逐步兌現天賦。先發投手逐步回穩，狄葛隆（Jacob deGrom）健康滿血，洛克（Kumar Rocker）漸入佳境，而伊瓦迪（Nathan Eovaldi）也歸建，這是支有驚人爆發力的球隊，如果下半季順利有機會展開一波連勝。

雖然皇家隊的數據顯示，他們實力甚至比戰績還差，且時不時陷入一周以上的連敗低潮，但他們去年進季後賽的核心成員還在，包括強大的先發輪值、穩定的牛棚、具威脅力的腳程，以及「少主」威特（Bobby Witt Jr.）。同時，這支隊伍還有成長空間，卡利亞諾內（Jac Caglianone）有聯盟頂級的長打力量，正開始適應大聯盟節奏；若發威將補上球隊火力缺口。考量到他們在外野的戰力，接近交易截止日前應有補強。當然，如果威特找回2024年的 MVP 水準，那將是一大助力。

藍鳥年齡偏大，加上投手傷兵不斷，輪值面臨人手短缺，要在美聯東區這火藥庫維持排名，難度相當地高，圖為史普林格。 美聯社

有看好的隊伍，我也有看衰的名單，多倫多藍鳥、聖路易紅雀、舊金山巨人、克里夫蘭守護者和底特律老虎隊均有隱約，若未能把握機會補強缺口，克服變數，下半季被同區對手翻盤不無可能。今年，多倫多藍鳥最怪是不怎麼轟全壘打，截至上周日，史普林格（George Springer）16轟是全隊之最，團隊全壘打數在全聯盟排第19名。他們原是火砲部隊，如今讓人開始懷疑實力，如不是因為續約小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr.），是否要考慮重建？全隊年齡偏大，加上投手傷兵不斷，輪值面臨人手短缺。在這樣的情況下，要在美聯東區這火藥庫崛起，難度相當地高。

紅雀隊休季幾乎毫無動作，球迷愈來愈悲觀，能打出像樣的上半季算驚喜。成功來自於老將如亞瑞納多（Nolan Arenado）領軍，年輕一代的如唐納文（Brendan Donovan）、伯利恩（Alec Burleson）成長快速，以及文恩（Masyn Winn）、史考特二世（Victor Scott II）的貢獻。但是，紅雀陣容不太像撐滿長期，輪值搖搖欲墜，戈曼（Nolan Gorman） 與沃克（Jordan Walker）難以發揮核心價值，最重要是管理層不打算補強。因此，儘管上半季令人驚喜，這仍是過渡的一年，今年我還是喜憂參半，這一隊放眼目標依然是2026年。

巨人亦是我另一不看好的隊伍，即使成功從紅襪隊打劫到狄佛斯（Rafael Devers），但仍相信上半季是有些運氣成分。輪值基本上是依賴韋伯（ Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）和韋蘭德（Justin Verlander）的「拜託別受傷」組合，稍一出差錯就會鬧先發投手荒。打線雖有弗洛 瑞斯（Wilmer Flores）與拉莫斯（Heliot Ramos），但費茲吉拉德（Tyler Fitzgerald ）看來還沒養好、再度下放 3A磨練，捕手貝利（ Patrick Bailey）雖有金手套防守，但打擊率是尷尬的 2成03。球隊靠牛棚強勢穩住戰局，只是球隊遭遇一分差比賽多以失利收場，這樣的鋼索表演很難維持整季，真的能跟道奇、教士等國聯勁敵抗衡嗎？我很懷疑。

守護者隊能維持五成戰績，很大程度靠的是拉米瑞茲（José Ramírez）的MVP表現、及一如往常的關鍵安打能力。守護者常打破數據常規，但從統計學看這支隊伍隨時可能沉沒，最終能打入季後賽的話我會驚訝。

守護者隊能維持五成戰績，很大程度靠的是拉米瑞茲的MVP表現、及一如往常的關鍵安打能力。 美聯社

最後是本季判若兩隊的老虎，不但穩居季後賽行列，甚至有望拿下美聯第一種子。但下半季靠的是穩定與耐力，這支年輕的隊伍稍一不慎，就很可能在美聯中區被超車，托瑞斯（Gleyber Torres）、托克森（Spencer Torkelson）到巴耶茲（Javier Baez），這些人的表現難以維持到10月，而基斯（Colt Keith）、培瑞茲（Wenceel Pérez）甚至托克森等年輕好手，都有八月撞牆期風險，更不用說牛棚和身手不復以往的弗列爾提（Jack Flaherty）。往好處想，我沒說這五隊會被排除於季後賽外，即使下半季墜落也有機會衝擊季後賽。

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