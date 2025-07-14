紅襪、藍鳥連勝不斷 美東衛冕軍洋基麻煩大了

隨著克羅謝（Garrett Crochet）投出單場第100球，並奪得生涯首場完封勝的同時，也正式宣告波士頓紅襪取得明星賽前的9連勝；而在此之前，同分區的多倫多藍鳥也以一波十連勝站上美聯東區龍頭寶座。相較兩隊的氣勢如虹，儘管去年的美聯冠軍洋基有著得失分差+114的絕對優勢，但近期的狀態低迷使領先迅速縮水，目前暫居美東第二，與排在前面的藍鳥、第三的紅襪各有2場勝差。若洋基再不振作，本季美東下剋上的戲碼即將上映。

截至美國時間7月8日，藍鳥以6：1擊敗芝加哥白襪，豪取隊史自2015年以來首次的十連勝，這波連勝最大的功臣無疑是他們以右打者為主的強力打線；而這其中，又以35歲老將「春天哥」史布林格（George Springer）的表現最為亮眼，來到多倫多狀況始終低迷的他，在這期間彷彿找回了過去在太空人的火燙手感，繳出打擊率 .429、攻擊指數（OPS） 1.464、wRC+ 302的鬼神成績，並獲得當週最佳球員，逆齡的表現使他再次站穩中心打線。

除了史布林格，藍鳥的年輕主力群也做出適時貢獻，開季一度陷入低潮游擊手比謝特（Bo Bichette）在七月繳出 188的wRC+，為自己的合約年添磚加瓦；喜提5億美元合約的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也於五、六月持續加溫，成功入選明星賽先發一壘手；捕手柯克（Alejandro Kirk）再度繳出高於平均的進攻水準與本壘板紀律；25歲的年輕工具人巴傑（Addison Barger）則是藍鳥本季意外的驚喜，頂替因傷缺陣的桑坦德（Anthony Santander），上半季就有12轟、wRC+ 124的超群表現。

36歲巴西特在明星賽前奪下9勝，是助藍鳥在美東登頂的關鍵人物。 路透

投手方面，藍鳥的老將群絕對功不可沒，巴西特（Chris Bassitt）、高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）三人在明星賽前皆已吃下超過100局的投球局數，儘管他們的FIP落在3.5-4.5之間，但只要打線能有所回應便有勝機，加上40歲的薛則（Max Scherzer）傷癒復出，藍鳥有望在下半季加強輪值的深度。

在經歷去年81勝81敗的半吊子賽季後，紅襪休賽季的補強總算是在近期開花結果；相較藍鳥打線的多點開花，紅襪的連勝則仰仗堅實的投手群（以及對上落磯的三連戰），從白襪交易得來的先發左投克羅謝迅速晉升為隊上王牌，上半季投完就吃下120.1局，已經接近去年一整年為白襪吃下的146.0局，破除外界對他不耐投的負面印象，本季新增的伸卡球（12.9%）更豐富了他的速球系球種，使他的滾地球率來到近4年新高的48.1%，有效降低打者帶來的威脅。

去年進行TJ手術，本季回歸賽場的吉歐里托（Lucas Giolito），近3場先發主投20.2局僅有1分自責，站穩紅襪的二號王牌。新同學布勒（Walker Buehler），開季雖被炸得滿頭包，但在這段期間先發兩場分別對上國民與光芒，都繳出優質先發的表現，似乎有漸入佳境的趨勢。37歲終結者查普曼（Aroldis Chapman）也是老將回春的典範之一，除了火球依舊，他與克羅謝一樣，投了更多的伸卡球（32.6%），誇張的是他的伸卡球投得比四縫線速球更快，平均分別是99.9英里與98.6英里，其製造滾地球與揮空的效果又更勝速球，本季16場救援成功僅砸鍋1次，在如此年齡進行轉型並取得成功，實在難能可貴。

洋基季初憑藉著法官賈吉以及舊、新世代融合的兇猛火力領跑美東，但近期他們的表現卻顯得掙扎。 路透

不只是美聯東區、更是作為去年美聯冠軍的衛冕軍洋基，季初憑藉著法官賈吉（Aaron Judge）以及舊、新世代融合的兇猛火力領跑美東。然而，近期他們的表現卻顯得掙扎，尤其是在與藍鳥的四連戰中慘遭橫掃，成為他們失去分區龍頭的關鍵。

洋基6月戰績13勝14敗，對美聯東區球隊僅10勝14敗，主要問題還是進攻端的低迷，得點圈打擊效率低得嚇人。從對藍鳥的系列賽中可見微知著，洋基在得點圈17打數僅2安，反觀藍鳥7打數5安，效率上的差距顯而易見。賈吉仍是那個頂尖打者，本季打擊三圍 .354/ .462/ .725，無人能出其右；但隨著賽季進行，開季火燙的小將們一個個校正回歸，沃爾普（Anthony Volpe）就是其一，OPS已經跌倒平均以下的 .677，低潮甚至影響到他的守備能力，本季的OAA為-3。

此外，投手深度的捉襟見肘也令球團傷透腦筋，主要由兩名左投——弗里德（Max Fried）以及洛登（Carlos Rodon）撐起一片天，異軍突起的施密特（Clarke Schmidt）近期也傳出需進行手肘韌帶置換手術而報銷，整條輪值僅有兩人有超過100局的投球局數，也令人擔心這樣的先發陣容若進入季後賽，能否禁得起幾輪高強度對決的摧殘？

在明星賽後，洋基若未能在交易大限前及時作出補強與調整，下半季恐怕將淪為旁觀者。 美聯社

儘管就得失分差而言，洋基仍是三支球隊之最，但在明星賽後，洋基輪值吃緊的問題將逐漸放大；若他們未能在交易大限前及時作出補強與調整，下半季恐怕將淪為旁觀者，眼睜睜看著宿敵紅襪與藍鳥上演美東對決。

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