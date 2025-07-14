日職／橫濱連兩年季中大補強 想再複製下剋上傳奇

橫濱DeNA最近補強動作相當積極，展現他們要在球季後半段反攻的決心。

首先在打者的補強方面，根據日本媒體報導，橫濱DeNA將陸續網羅畢謝德（Dayan Viciedo）以及佛德（Mike Ford）兩名具有NPB經驗的外籍打者。其中佛德是去年還在橫濱效力的選手，並且在季後賽有出色的打擊表現，12日已經正式加盟，季中回鍋橫濱。畢謝德曾經在2018年以0.348打擊率奪下央聯打擊王，已經取得日本本土球員上場資格，不佔外籍球員名額是他的一大優勢。

橫濱團隊打擊率0.228雖然只排名中央聯盟第四，不過團隊總得分248分居第二，僅次於阪神虎隊(※統計至7/11為止)。這次的補強主要跟主砲奧斯汀（Tyler Austin）的受傷有很大的關係，奧斯汀原本是橫濱本季的第四棒打者，但因為膝蓋傷勢自從6月6日抹消登錄之後就沒有上過一軍。本季只在一軍出賽29場，留下0.211打擊率、2支全壘打12分打點。年薪高達4億3,000萬日圓的奧斯汀，每年都被評為具有個人獎實力的打者，不過2020年加盟至今，包含今年已經沒有機會出賽破百場，6年球季間只有2021、2024這兩年出賽超過100場，幾乎每年都有受傷長期缺陣的問題，使得他與牧秀悟、宮崎敏郎、佐野惠太等本土強打合體機會大減，也嚴重削弱了橫濱的攻擊火力。

橫濱DeNA補進曾效力中日龍隊老將畢謝德。中日龍隊IG

這次補進畢謝德（Dayan Viciedo）以及佛德（Mike Ford），分別是過去在中日龍、橫濱DeNA效力過的洋砲，等於是橫濱在做球季後半段的孤注一擲了。畢竟現在例行賽打完超過80場已經落後阪神虎隊9.5場勝差(※統計至7/11為止)，碰到目前超強獨走的阪神虎想要迎頭趕上有相當高的難度。但是去年橫濱就是以中央聯盟老三的姿態一路「下剋上」打到日本總冠軍賽，最後甚至奪下隊史相隔26年的日本總冠軍。因此如果能夠適度補強成功，即使無法大逆轉優勝，在季後賽憑藉他們原本就不錯的戰力，加上去年大賽的經驗值，也能在季後賽有一番作為。

尤其橫濱原本的投手戰力就有一定水準，團隊防禦率2.69高居央聯第三名。先發投手群包括了本土王牌東克樹（8勝4敗、防禦率1.81）、傑克森（Andre Jackson；7勝4敗、防禦率1.83）、凱伊（Anthony Kay；5勝5敗、防禦率1.62）兩名洋投，他們三人剛好是目前央聯投手排行榜的三到五名，僅次於山崎伊織1.15、才木浩人1.58。

只是可惜34歲的前塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）今年回鍋之後表現不如預期，只投出4勝7敗，防禦率4.06，6月6日對日本火腿隊完投勝之後已經超過一個月不知勝投滋味，近期苦吞4連敗。加上大貫晉一、小園健太、石原裕太郎等本土投手表現不佳，因此傳出將網羅前阪神虎隊速球投手藤浪晉太郎。31歲的藤浪晉太郎招牌是他的剛速球，不過控球以及投球穩定性一直是課題，這次如果加盟橫濱DeNA，將是繼2022年之後、相隔3年重返日本職棒，並且回到他所熟悉的中央聯盟。

橫濱DeNA去年季中也有過大動作補強，從美國找回了昔日球隊的第四棒主砲筒香嘉智，雖然筒香嘉智回鍋之後身手大不如前，去年球季出賽57場，只有0.188打擊率、7支全壘打23分打點，不過卻帶動了橫濱下剋上逆轉奪下日本一的氣勢。今年季中補強的動作不亞於去年，就看能否再創一波逆勢上揚高峰。

商品推薦