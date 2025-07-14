中職／樂天桃猿行政團隊頻出包拖累球隊 不知問題根源才最可怕

今年球季樂天桃猿只找來4名洋將為全聯盟單一球隊最少，即使威能帝和魔神樂投球依舊神勇，但第3名先發洋投表現平平，加上先發輪值的本土投手亮點不多，日本樂天球團要挑戰進軍中職的首座總冠軍，難度不低。

去年表現一級棒的威能帝和魔神樂獲續約，本季樂天找來洋左投霸鉧德，去年他在邁阿密馬林魚曾短暫上過大聯盟，在馬林魚2A和3A共投101.1局，防禦率3.38，同年入選世界12強賽波多黎各國家隊，近況、成績和資歷都不錯，樂天球團對他寄予厚望。

只是霸鉧德來台表現不如預期，本季先發8場戰績3勝3敗，防禦率4.62，每局被上壘率1.41，平均每場先發投不到5局，無論壓制力或吃局數能力都不算好，相信樂天教練團對他也不是很滿意。

今年樂天還找來洋右投波賽樂，他在2022年曾短暫上過大聯盟，2023年效力韓國職棒KT巫師，先發9場戰績1勝7敗，防禦率5.62，季中即遭解約，去年他在小聯盟3A共投68.1局，防禦率破5。

今年開季波賽樂前3場先發全吞敗，防禦率高達8.53，不久就下二軍調整，被霸鉧德取代，只是霸鉧德也沒投好就是了。本季波賽樂同樣先發8場，戰績2勝5敗，防禦率5.40，每局被上壘率1.70，被打擊率0.313，平均每場先發吃5局，整體表現還不如霸鉧德。

樂天洋投只有威能帝(圖)和魔神樂值得信賴，缺乏第3號先發洋投。聯合報系資料照

令人費解的是，樂天洋投只有威能帝和魔神樂值得信賴，缺乏第3號先發洋投，而球團遲遲都沒有找新洋投的消息，而樂天是砸在洋將的預算是6隊當中最精省的球隊，除非樽節開支的考量，否則很難理解為什麼樂天一直都不找新洋投，畢竟其他球隊都已經示範過了，備齊3大洋投甚至4大洋投，才有逐鹿中原的本錢。

況且，樂天先發土投只有黃子鵬有勝投紀錄，曾仁和、劉家翔、陳克羿、林子崴4人包辦7場先發0勝，而黃子鵬狀況也不如往年神勇，本季先發13場戰績4勝4敗，防禦率4.17，每局被上壘率1.46，被打擊率0.310，狀態有所下滑。

當然，樂天有全聯盟最強的牛棚戰力，打線也具有競爭力，只是先發輪值這一環有機會更好，但始終缺乏可靠的第3號先發洋投，也讓球隊戰力失去更上一層樓的機會，其實有點可惜。

另外，樂天桃猿二軍從2022至2024年，連續3年都墊底，今年樂天桃猿二軍戰績14勝28敗同樣暫居墊底，當然，二軍戰績好壞其次，球員養成能否成功才是最重要的，但樂天桃猿二軍連年敬陪末座，今年二軍整體防禦率破6，投手群控球大失準星，被打擊率破3成，守備出現47次失誤，多項數據都在全聯盟吊車尾，也讓外界對樂天桃猿二軍養成體系打上問號。

樂天小編日前在官方IG限時動態，發布「大罷免大成功」等政治文字，遭到網友炎上。擷圖自桃猿隊IG限動(球隊已刪除)

今年對樂天桃猿而言真是多事之秋，先是開季被媒體爆出伙食問題，6月更被周刊踢爆內部管理出包，內文直指前樂天領隊川田喜則的過失，近期又發生樂天小編在官方IG限時動態，發布「大罷免大成功」等政治文字，遭到網友炎上，顯見球團管理出現不少問題，內部顯然暗藏有心人士對日本樂天球團不滿，所以才會對媒體爆料，這或許是比樂天沒有積極找新洋投，二軍農場系統長期積弱不振還更嚴重的問題。如果球團高層不知道問題根源並對症下藥，恐怕才是最可怕的事。

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