NBA自由市場三大話題中鋒塵埃落定 反應奇貨可居的內線價值

NBA近年進入講求球星全方位持球與創造空間的世代，曾象徵絕對統治力的中鋒位置，變得愈來愈功能角色導向。但也正因如此，那些真正能在比賽中製造影響力、撐起禁區戰力的中鋒就更加稀有。2025年自由市場上就有三位不同類型、卻都話題性十足的中鋒：艾頓（Deandre Ayton）、透納（Myles Turner）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。他們代表了三種命運，也照映出現代NBA如何看待內線價值。

艾頓卸下狀元光環 成湖人的中鋒賭注

艾頓來到湖人，是最後證明自己的機會。 截圖自艾頓X

艾頓的故事可說是三大話題中鋒之中最令人唏噓的，他曾是2018年選秀狀元，帶著滿滿天賦進入聯盟。從太陽時期多年磨練打出身價、到轉奔拓荒者誓言成為中流砥柱的豪雨，最後卻只打了兩季、僅95場便直接被買斷，遭球隊宣告放棄的方式黯然離場。據報導，拓荒者對他最大的不滿其實來自場外：練球常遲到、出勤紀律不良、缺乏職業態度，這些都讓球隊徹底失去耐性。即便球場上艾頓的數據仍有一定水準，但觀察細節就能發現他的掩護質量不佳、防守轉換反應慢、球商未見提升，對戰術細節投入不足。

當拓荒者在短短兩季內陸續選入長人克林根（Donovan Clingan）（2024第七順位）和「中國約柯奇」楊瀚森（2025第16順位）時，便可看出他們對艾頓的未來幾乎不再抱持任何期待。甚至不惜白白放走他也不尋求交易回報，這樣的處理意味深長。

但即便如此，湖人仍選擇接手這位年僅26歲、身高7呎、運動能力極佳的中鋒。2年1660萬美元的合約賭注並不算貴，況且現實是湖人難以再找到其他同級中鋒。反正湖人有唐西奇(Luka Doncic)做主控、還有老大哥詹皇在旁約束，只要艾頓可以安份訓練，調整自我的心態，身披紫金戰袍的壓力或許正適合逼出他更高的天花板。

對艾頓而言新球季的基本門檻是場均雙十。但若能穩定打出15分10籃板，並認命做好綠葉角色，他不僅能逆轉形象，更能幫助湖人在禁區補上關鍵拼圖。這是一場關乎他職涯成熟度與未來命運的戰役，球評柏金斯（Kendrick Perkins）就直言，這是他證明自己的最後機會，若再搞砸，將難再有頂級舞台願為他張開雙臂。

溜馬零誠意迫使透納放棄忠誠 轉投同組公鹿資敵

如果哈利伯頓沒有倒下，透納或許就不會轉投公鹿了。 歐新社

透納是另一種典型—即戰力中鋒代表，被外界被低估卻相當實用。效力溜馬十季，他早已成為隊魂與防守核心，更是球隊這季走到總冠軍賽的低調功臣。雖然透納數據並不搶眼，但明眼人都知道他對於溜馬禁區的重要性，出色的護框能力陣中沒有人能取代。然而，今夏溜馬竟然在他是非受限FA的狀況下，放掉自家培養的中鋒大物。

事實上透納當然想續留印第安納維持忠誠，只是溜馬在哈利伯頓因傷倒下後策略改變，下賽季壓低薪資稅線才是主要目標。據傳溜馬自認沒有競爭對手，只願開出3年7500萬美元報價，與他最終與公鹿簽下的4年1.07億美元合約，包含2028-29賽季的球員選項相比，不僅年限較短，總額也比不上，十年老東家的誠意不足，讓透納感到失望不是沒有原因。我相信這份不被珍惜的感受，是透納除了金錢考量外，下定決心跳槽的重要因素。也因為溜馬的輕忽，讓透納最終還轉投同組的公鹿，形同資敵。

從技術面來看，透納正好補足公鹿對禁區的需求，有護框能力、有外線投射，生涯三分命中率 36%，具備高位擋拆策應視野，能與字母哥形成互補，也補上洛培茲（Brook Lopez）離隊的禁區空缺，堪稱升級版的大羅。但對溜馬而言，這不僅是失去先發中鋒，更失去團隊防守的基礎與重心。再者，哈利伯頓新球季缺陣養傷，溜馬又留不住十年忠誠老將，這是管理階層的一次誤判，也可能重創球隊士氣與輪替系統。

就算透納不是超級球星，但他是季後賽不可或缺的功能型中鋒，這樣的球員，在如今的市場裡愈來愈少，勢必也會愈來愈貴。

不甘在NBA當替補 大V回歐洲打先發的拉鋸戰

大V在NBA當替補價值高，但回歐洲不但有錢拿又能打先發，就看他和金塊怎麼談判了。 法新社

綽號大V的瓦藍邱納斯，在自由市場一開市就被交易到丹佛金塊，成為替補約柯奇的禁區重要補強，也因為他的加盟，讓金塊在短短開市後的兩天內就讓板凳重生 ，外界一片好評，認為MVP約柯奇的爭冠幫手已到位。

但消息一出未久，卻驚爆大V與希臘豪門 Panathinaikos 已達成口頭協議，意圖和金塊談買斷重返歐洲效力，引起市場一時譁然。以他的名氣與資歷，回到歐洲肯定是不動先發，但只要金塊不放人，大V就沒有辦法如願，金塊目前仍積極和瓦藍邱納斯團隊談判。不過既然想要留人就得拿出誠意，能否端出第二年的保障合約，讓瓦藍邱納斯爽快答應前往丹佛高原將是關鍵。

大V的價值在於他的替補高效率，雖非超級球星，但市場上要找到他這種等級的中鋒放在板凳，還真是空集合。瓦藍邱納斯雖然已33歲，但是只要有一定的出賽時間，他肯定能穩定提供10分8籃板以上數據，且他擁有豐富的沙場經驗，出色的低位腳步與卡位能力，是許多球隊夢寐以求的奢侈補強。加上年薪不過約千萬出頭，性價比極高。

問題在於大V是否能接受替補角色，這季在重建中的巫師無用武之地，來到國王後先發又有沙波尼斯擋著。若大V執意重拾先發地位 ，他的NBA之路將就此關上，這是球員對自身價值與舞台發揮的角力。今夏沒有超級大咖的轉隊人生，倒是上演了瓦藍邱納斯的「The decision」，他最後會如何選擇，將牽動金塊新賽季的爭冠機率。

因應現代籃球潮流，中鋒的價值雖不像過往那樣耀眼，但正因稀有、難尋真正有戰術定位、功能明確，甚至具備主宰力的內線，才讓這個時代的優秀中鋒已成為市場奇貨可居的存在，是各個球隊建隊時最難取代的戰略資產。

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