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比爾在太陽經歷最黑暗一季 雙方若分道揚鑣快艇勢在必得

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
比爾將與太陽隊分道揚鑣，雙方可望達成買斷協議，成為自由球員市場熱門人物。 路透
比爾將與太陽隊分道揚鑣，雙方可望達成買斷協議，成為自由球員市場熱門人物。 路透

情勢看來，太陽一旦買斷前球星比爾，比爾選擇加入快艇的機率最高。快艇剛在一筆三方交易送走上季場均21.8分得分後衛鮑威爾，騰出先發位置和薪資空間。

鮑威爾上季打出生涯最佳表現，三分命中率4成18，也是快艇第二號得分手，卻在今年夏天被快艇送去熱火。

比爾可能在未來24小時內正式宣布買斷合約，過去48小時比爾經紀團隊一直在努力談判，為比爾找到最合適下家。比爾買斷合約預估將損失1400萬美元，快艇在交易鮑威爾後挪出680萬美元薪資空間，快艇有能力提供比爾兩年1400萬美元合約，同時承諾給比爾先發得分後衛位置。

快艇除了先發主控哈登，另一名主力後衛鄧恩是防守專家，不擅組織和持球創造空間，因此比爾如果選擇加入快艇，球權、戰術角色和發揮空間都能得到最大滿足。

比爾如果選擇加入快艇與哈登(圖)合作，球權、戰術角色和發揮空間都能得到最大滿足。 美聯社
比爾如果選擇加入快艇與哈登(圖)合作，球權、戰術角色和發揮空間都能得到最大滿足。 美聯社

比爾上季在太陽角色、戰術、球權都被邊緣化，場均17分近10年生涯最低，下半季甚至被拉下先發改打替補，經歷生涯最黑暗一季。比爾與太陽還有兩年1.08億美元合約，平均年薪逾5000萬美元。

除了快艇，另外三支有意爭取比爾加盟球隊是公鹿、勇士、湖人。

快艇第一得分手是哈登，絕對第一核心是小前鋒雷納德，還要為兩大主力中鋒祖巴茲和洛培茲傳球，得分後衛還有一名三分球犀利射手波格丹諾維奇，比爾在快艇即使打上先發，球權、出手和戰術角色都會大打折扣。

公鹿目前沒有先發主控，羅林斯只是替補控球，剛完成續約崔蘭特和波特都是得分後衛，持球創造力有限，公鹿除了積極爭取40歲保羅和37歲衛斯特布魯克，公鹿也拋出善意希望能說服比爾加入。

公鹿目前沒有先發主控，拋出善意希望能說服比爾加入與「字母哥」安戴托昆波合作。 法新社
公鹿目前沒有先發主控，拋出善意希望能說服比爾加入與「字母哥」安戴托昆波合作。 法新社

比爾不但能進攻得分，也有足夠經驗可以創造機會，為隊友打開空間，在經驗、持球創造力、組織上都優於波特和崔蘭特。

公鹿陣容和競爭力有其特別吸引力，比爾加入公鹿將會扮演球隊第二得分手，僅次於安戴托昆波，戰術、球權和持球空間都會多一倍以上。

公鹿競爭力和吸引力可能不如快艇，做為安戴托昆波之外，公鹿第一進攻選擇和持球點，擁有更多發揮空間和球權、自主性，比爾過去48小時一直在猶豫談判，很難做出抉擇。

勇士和湖人都是迫切需要添加天賦和得分手的球隊，加州魅力無限，兩隊都是大城市大市場，但比爾不管選擇勇士或湖人，都不是球隊前三進攻選擇和持球點，對比爾吸引力相對有限。

對比爾來說，想要扮演二當家，成為主要聚焦之一，就去公鹿成為安戴托昆波隊友。

如果比爾想要加入一支更有爭冠實力和競爭力球隊，擁有先發位置和角色，打得輕鬆快樂，快艇早已經為比爾準備好了，哈登能為比爾傳球，創造更多出手空間。

公鹿先前裁掉後衛里拉德1.13億美元合約。 法新社
公鹿先前裁掉後衛里拉德1.13億美元合約。 法新社

NBA今年夏天有兩個還有兩年上億合約球星被買斷或裁掉，史上最大金額，公鹿裁掉後衛里拉德1.13億美元合約，分五年延期支付，太陽買斷比爾1.08億美元合約，積極完成重建。

能力戰力還在高檔的比爾能不能造另一支總冠軍級別隊，很快就會揭曉。

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