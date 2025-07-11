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中職／蔡仲南新人簽約金600萬 打破23年「阿甘障礙」誰夠格？

聯合新聞網／ 凌軒
2002年蔡仲南參加中職選秀會，被當時興農年以狀元籤選上，並創下新人最高簽約金600萬元加盟。聯合報系資料照
2002年蔡仲南參加中職選秀會，被當時興農年以狀元籤選上，並創下新人最高簽約金600萬元加盟。聯合報系資料照

中華職棒新人選秀結束之後，是各隊跟選秀新人洽談合約之時，最近再傳出喊出要打破「阿甘障礙」，也就是蔡仲南保持的新人簽約金最高600萬元的聲音，2002年至今的紀錄無人能破，不是不能被打破，而是誰夠資格打破高懸23年的障礙。

蔡仲南被稱為「阿甘」，以特殊的投球姿勢、拿手指叉球著名，可以簽下無法被打破的600萬元簽約金，是有著歷史背景及重大意義，最重要是帶領當時低迷的台灣棒球、中華職棒向上成長，是台灣棒球史上非常重要的人物。

他在高中時期就讀北體五專，在1995年首屆金龍青棒賽與隊友宋肇基是球隊二大王牌，在4強賽以111球完投9局擊敗南英商工闖進冠軍戰，讓北體奪下首屆金龍旗冠軍，並入選該年的亞青賽國手。

讓蔡仲南(圖)一砲而紅的是1999年在韓國首轟舉行的亞錦賽，在決賽以奇兵姿勢先發對戰日本，對手是當紅的松坂大輔。 聯合報系資料照
讓蔡仲南(圖)一砲而紅的是1999年在韓國首轟舉行的亞錦賽，在決賽以奇兵姿勢先發對戰日本，對手是當紅的松坂大輔。 聯合報系資料照

讓蔡仲南一砲而紅的是1999年在韓國首轟舉行的亞錦賽，這次比賽攸關2000年雪梨奧運棒球賽資格，他在決賽以奇兵姿勢先發對戰日本，對手是當紅的松坂大輔，蔡仲南靠著最快球速147公里，以及讓人捉摸不定的指叉球，壓制日本隊火力，前8局只被打出4支安打、失1分，讓中華隊保持領先，甚至有機會取勝。

但9局下馮勝賢的三壘飛球失誤，被日本隊攻進追平分，蔡仲南之後再保送就退場，8.2局投球投出11次三振、失2分，可惜接手的曹錦輝被打出再見安打，中華隊落敗。

這場比賽讓蔡仲南的名氣如日中天，已有日本職棒、美國職棒球隊對他有興趣，但因要當兵不能接觸及簽約，他在北體畢業後先出合庫再去當兵加入國軍隊，2001年在台灣舉行的世界盃棒球賽，蔡仲南是主力先發之一，對美國隊前5局無失分，但第6局因隊友失誤丟掉6分，他投5.2局被8支安打、5次三振、失6分都不是自責分而吞敗。

不過蔡仲南在對荷蘭的關鍵戰役，先發8局只被1支安打，飆出10次三振，沒有失分，助中華隊贏球打進最後四強，中華隊最後在季軍戰靠陳金鋒雙響砲及張誌家完封，擊敗日本拿到季軍，再度轟動全台。

在2002年季前選秀會，蔡仲南被興農牛第一輪第一指名選中成為狀元。 聯合報系資料照
在2002年季前選秀會，蔡仲南被興農牛第一輪第一指名選中成為狀元。 聯合報系資料照

中華隊在2001年表現，讓中華職棒擺脫因涉賭造成多年沈寂，蔡仲南功不可沒，人氣及名氣更上一層，退伍之前，美、日職棒都開出合約，當時台灣有兩聯盟競爭，台灣大聯盟更直接要他自己選球隊，中華職棒在極力遊說下，讓蔡仲南願意加入中華職棒秀。

在2002年季前選秀會，蔡仲南被興農牛第一輪第一指名選中成為狀元，在興農牛幾經討論之下，開出600萬元史上最高簽約金，並且同意如果有旅日、旅美機會，興農牛無條件放人，蔡仲南同意簽約加盟。

蔡仲南加入中職之後，締造新人初登板6連勝紀錄，並且獲選年度新人王，中華職棒該年票房起飛，觀眾人數成長52%以上，幾乎是靠蔡仲南一人之力。600萬元簽約金值得這個身價，救起了中華職棒。

2016年中職選秀統一獅第一輪「狀元籤」選中蘇智傑(左)，最後簽約金590萬元，第二輪則為陳傑憲。 聯合報系資料照
2016年中職選秀統一獅第一輪「狀元籤」選中蘇智傑(左)，最後簽約金590萬元，第二輪則為陳傑憲。 聯合報系資料照

最近幾年每次新人選秀後有人提起要打破「阿甘障礙」，2016年蘇智傑被統一獅選為狀元，是很有機會破紀錄的一次，最終以隊史最高560萬元簽約金、月薪10萬，100萬元激勵獎金加盟；之後是富邦悍將2018年狀元戴培峰也是560萬簽約金，是當時中職史上捕手最高簽約金。

味全龍重返中職的第一位選秀狀元劉基鴻，也是很有機會刷新的球員，但簽約金590萬元、外加20萬元訓練費加盟，還是無法打破蔡仲南紀錄。台鋼雄鷹成軍第一位狀元曾子祐，應該夠格打破紀錄吧？最後簽約金是570萬元、激勵獎金140萬元。

蔡仲南的600萬簽約金並不是簽約金最高的「規定」，卻是一個不成文的默契，並不是不打破，但各球隊卻都選擇不破，因為它有著歷史意義存在，目前沒有人有資格可以打破。

要刷新「阿甘障礙」，這一個人需要在國家隊有很大的貢獻，人氣、知名度都足與跟當年蔡仲南相比。 聯合報系資料照
要刷新「阿甘障礙」，這一個人需要在國家隊有很大的貢獻，人氣、知名度都足與跟當年蔡仲南相比。 聯合報系資料照

未來一定會有人刷新「阿甘障礙」，這一個人需要在國家隊有很大的貢獻，人氣、知名度都足與跟當年蔡仲南相比，否則要破除障礙，真的有一定的難度，就看夠不夠資格。

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