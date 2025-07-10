MLB明星賽遺珠多引球迷怒吼 各隊保障名額制度該檢討了！

撰文之前，我想強調這不是針對個人，尤其羅德里奎茲（Julio Rodriguez）幸運入列並不是他的錯。只是，這位西雅圖水手隊中外野手被選進美聯全明星陣容時，社群媒體上對各隊全明星保障名額的不滿炸鍋，進而引發軒然大波。不明究理的球迷紛紛發文憤怒指責，為什麼是他入選，而不是我支持的球員，尤其數據面表現完勝羅德里奎茲。

這種質疑或許有其道理，羅德里奎茲本季的OPS整體攻擊指數僅0.695，遠低於另一呼聲高卻不幸落選的多倫多藍鳥隊球星史普林格（George Springer），即便參與替補球員投票的聯盟球員們，顯然對羅德里奎茲更為青睞。在過去，這位充滿爆發力的中外野手兼具壘間破壞力與長打威脅，這是四年來第三度入選全明星，成就相當罕見，至少所繳出的11支全壘打、15次盜壘與103的OPS+（高於聯盟平均），稍微提供了合理依據。當然，這無法平息藍鳥球迷的不滿，但人生本就不公平，只不過這次的幸運兒恰巧是羅德里奎茲。

羅德里奎茲的入選點起野火，許多球迷認為自家支持的明星成績更為出色，憑什麼因為聯盟各隊保障名額被擠掉發出不平怒吼。 法新社

讓我們先別糾結在「憑什麼」這件事，看看今年全明星有哪些遺珠之憾。上周日名單出爐後，納悶多過掌聲為事實，其實此非偶發事件，幾乎每年都有某位表現傑出的球員未入選。往好處想，這並非最終名單，從現在到7月15日開賽前夕，陣容仍會進行增補與替換，就像若干年前台灣旅美的郭泓志，也是靠著遞補入列，並未獲得大量粉絲或球員投票。探討此話題前，我們先瞭解全明星遴選機制，首先是球迷投票選出一批先發野手，接著投手與替補球員展開球員投票，聯盟辦公室會遴選共同決定。一般來說，每隊僅20名野手與12名投手名額開放投票，不過今年國聯因克蕭（Clayton Kershaw）拿到一個「傳奇名額」而增至33人，且不佔用原有名額。最後這個是重點，「 每支球隊」必須至少一名代表。

明星賽投手陣容並未開放票選，而是投手與替補球員展開球員投票，但巨人一口氣入選3名投手似乎就有點失衡了。 截圖自大聯盟官分粉絲團

這樣的結果就是，部份隊伍擁有複數星光燦爛的好手，卻因保留各隊入選名額下，導致部份球員未獲到關愛，即使表現勝過在特定隊伍入選者。值得一提的，今年意外落選似乎特別多，我沒做歷年統計但可確定眾怒強度差很大。科羅拉多洛磯隊的後援投手博德（Jake Bird）、邁阿密馬林魚的先發卡布瑞拉（Edward Cabrera）、芝加哥白襪的先發豪瑟（Adrian Houser），以及匹茲堡海盜的牛棚投手貝德納（David Bednar）本季均可圈可點，但不幸是他們效力球隊的戰績與星度，要挪出二個以上的全明星希望渺茫，現只能看豪瑟近八場先發防禦率1.60、貝德納榮膺六月國聯最佳後援能否掙得分數，能在賽前遞補入列。

再來是克里夫蘭守護者的牛棚史密斯（Cade Smith）、運動家隊外野手巴特勒（Lawrence Butler）也被錯過，原因在於守護者近期十連敗、運動家穩居美聯西區爐主，兩隊要多一點名額太奢侈。另有兩位牛棚大將遭忽視也有人抱不平，包括密爾瓦基釀酒人隊梅吉爾（Trevor Megill、遞補入列）、聖地牙哥教士的蘇亞雷斯（Robert Suarez、遞補入列）雙雙落選。野手中珍貴的名額當屬捕手，兩聯盟僅有各兩名捕手名額，所以比較菜的就得讓位，譬如亞特蘭大勇士的捕手鮑德溫（Drake Baldwin）、波士頓紅襪捕手納瓦維茲（Carlos Narvaez）。

大聯盟明星賽替補野手名單出爐後引發不少爭議，好在後續的遞補名單還算符合民意。 截圖自大聯盟官分粉絲團

其他還有多位前全明星球員紛紛落馬，譬如巴爾的摩金鶯的游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、亞利桑那響尾蛇游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）、聖路易紅雀的格雷（Sonny Gray）、德州遊騎兵先發伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、華盛頓國民的游擊阿布姆斯（C.J. Abrams）、紐約洋基的洛登（Carlos Rodón）、水手的外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。其實，韓德森的話題度本有機會突圍，格雷率紅雀成為國聯中區黑馬，更投出一場完封；伊瓦迪因傷缺陣但1.75的防禦率（75局以上投手最低）也沒入選頗為可惜。洛登在美聯三振榜單排第三、被打擊率第二低，阿羅薩雷納打擊數據皆優於隊友羅德里奎茲（OPS領先逾百分），但在球員投票輸給J-Rod。外

道奇外野手帕赫斯本季打出生涯年，原本看好能進入明星賽替補名單，但最後仍是失之交臂城最大遺珠。 路透

接下來這五位是多年蟄伏、今年具備資格首度入選卻失利組別，分別是底特律老虎的工具人麥金斯崔（Zach McKinstry、遞補入列）、洛杉磯天使外野手阿戴爾（Jo Adell）、洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）、辛辛那提紅人先發艾伯特（Andrew Abbott、遞補入選），以及堪薩斯皇家的三壘手賈西亞（Maikel Garcia）。其中，麥金斯崔全方位功能性與高於聯盟28%打擊表現最具資格，天使的阿戴爾上半季19轟、OPS.823，其實比菊池雄星更應進全明星。小將帕赫斯在星光熠熠的道奇隊，竟拿下全隊打點第一、安打與全壘打第二很不簡單，賈西亞則是美聯三壘手中打擊率與上壘率雙冠王，外加18次盜壘。

鈴木誠也本低調默打出好表現，但這位聯盟打點王進然無法入選明星賽有點太扯了。 法新社

另一位因轉隊而錯失機會的是舊金山巨人的指定打擊迪佛斯（Rafael Devers），他若留在紅襪隊的話，本該是代表美聯先發DH，如今在國聯無法替代大谷翔平與史瓦柏（Kyle Schwarber）。談及日本選手，真的要為鈴木誠落選錯愕，他的打點領先全大聯盟、長打率國聯第四，這種成績竟然無法打全明星賽？實在匪夷所思。另一位是他的隊友布許（Michael Busch），在國聯一壘手中上壘率、長打率與OPS居首卻沒受關愛。還有一人沒中，也讓我左思右想難以理解，那就是紐約大都會隊的索托（Juan Soto）！？上壘率國聯外野第一、OPS第二的強打，薪水也是聯盟之最，選票竟敗給剛傷癒歸隊的卡洛爾（Corbin Carroll）與OPS僅排第九的塔堤斯（Fernando Tatis Jr.），堪稱為本屆最大謎團。

當然還有很多出色的球員堪稱明星，除了前文所述的史普林格外，還有費城人隊的透納（Trea Turner fWAR最高）、明尼蘇達雙城隊的萊恩（Joe Ryan）、坦帕灣光芒隊的卡米奈羅（Junior Caminero、遞補入選），以及近11場先發9勝0敗、防禦率2.07的休士頓太空人隊投手瓦德茲（Framber Valdez），這一連串大名的失之交臂，讓人感覺聯盟高層是否該修改全明星賽規則，或擴大規模舉辦會更好呢？

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