水手鐵捕羅利轟不停！可望挑戰皮耶薩單季最強捕手砲紀錄

說到當今地表最強捕手，水手隊的羅利(Cal Raleigh)絕對當之無愧。本季已36轟的他準備挑戰「法官」賈吉(Aaron Judge)於2022年所創下單季62轟的美聯紀錄，同時他也是本季最有機會與賈吉競爭美聯MVP的球員。難能可貴的是，他還有機會打破皮耶薩(Mike Piazza)高懸28年的單季最佳捕手砲紀錄。

今年之前的羅利就已是全聯盟最好的捕手之一，他2022到2024年間的通算fWAR值12.7在全聯盟僅次於康崔拉斯(William Contreras)，並以攻守俱佳著稱。去年他已有34轟、100打點的成績，同時拿下捕手金手套獎。沒想到今年羅利更加突飛猛進，在本文截稿前就已繳出36轟、76打點、.268打擊率、1.029OPS、193OPS+與5.7fWAR的史詩級成績，其中他的全壘打數為全聯盟榜首，fWAR值與OPS都僅次於賈吉。

照羅利目前的速度，今年他的全壘打數將來到64轟，可望超越賈吉3年前才創下的美聯單季最多轟紀錄。他的36轟已是史上明星賽前最多轟的第5名，僅次於2001年邦茲(Barry Bonds)的39轟、1969年傑克森(Reggie Jackson)、1998年麥奎爾(Mark McGwire)與2013年戴維斯(Chris Davis)的37轟。而最讓人意想不到的是這36轟會是一位捕手來達成，且水手隊在明星賽前還有5場比賽，紀錄還有機會持續推進。

史上最強捕手砲，第一個聯想到的必會是皮耶薩。 美聯社

講到史上最強捕手砲，球迷們第一個想到的想必會是皮耶薩(Mike Piazza)，而史上單季oWAR值(offensive WAR，進攻WAR值)最高的捕手確實也是皮耶薩於1997年所創下的9.0。該年在道奇隊的他繳出.362打擊率、1.070OPS、185OPS+、40轟、124打點的鬼神成績，可說是捕手砲的天花板。至於羅利目前的oWAR值為5.3，照這速度下去球季結束會達9.5，有機會超越皮耶薩1997年所保持的捕手最佳紀錄。

歷史上能夠排進單季最高oWAR值前500名的捕手只有7位，僅次於1997年皮耶薩的是1971年的托瑞(Joe Torre)。沒錯！就是那位你熟悉的名人堂教頭，該年他在紅雀隊的oWAR值高達8.6，並以.363打擊率、.976OPS、171OPS+、24轟、137打點、230安的成績獲選國聯MVP，他同時還是那年全聯盟的打擊王、打點王與安打王。2009年茂爾(Joe Mauer)的7.3oWAR值排在史上第3，那年他的成績為.365打擊率、.444上壘率、.587長打率、1.031OPS、171OPS+、28轟、96打點，其中打擊率與上壘率皆為全聯盟榜首，長打率與OPS則為美聯第1，並拿下美聯MVP。

2012年的波西(Buster Posey)與1972年的費斯克(Carlton Fisk)以7.3的oWAR值並列史上第4。波西該年也是個MVP球季，成績為.336打擊率、.957OPS、171OPS+、24轟與103打點，其中打擊率與OPS+皆為全聯盟第一。名人堂成員費斯克1972年繳出.293打擊率、.909OPS、162OPS+、22轟、61打點的成績，該年代表紅襪隊的他榮獲新人王。

第6名則由兩位名人堂傳奇捕手並列，分別為1972年的班區(Johnny Bench)和1982年的卡特(Gary Carter)，oWAR值皆為6.9。班區1972年榮膺國聯MVP，繳出.270打擊率、.920OPS、166OPS+、40轟、125打點的成績。卡特1982年的成績則為.293打擊率、.890OPS、146OPS+、29轟與97打點。

羅利今年的成績有機會一舉超越皮耶薩，打出史上最佳捕手砲成績。 路透

而羅利今年的成績不但有望與以上7位傳奇名捕齊名，甚至還有機會一舉超越皮耶薩，打出史上最佳捕手砲成績。此外他刷新培瑞茲(Salvador Perez)2021年所創下的捕手單季最多48轟紀錄也是指日可待。羅利今年以捕手身份不斷創紀錄，而這些紀錄能走多遠，絕對值得我們持續關注。

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