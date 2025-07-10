中職／韋宏亮險斷棒球路當冷氣學徒 啟蒙教練黃郁翔相助

19歲的新北市成棒隊投手韋宏亮榮登今年中職選秀狀元，自小學至今棒球路不算平順，但幸運的是，總有貴人相助，三星國小啟蒙教練黃郁翔就是其中之一，他兩度幫助韋宏亮延續棒球路，才有今日成績。

韋宏亮來自宜蘭大同鄉寒溪部落，自小父母離異，升小三時與大1歲的哥哥韋宏恩一起到三星國小打球，不過只待半年就跟著哥哥轉學回去，一年後，韋宏亮想回來打球，透過姑姑來詢問，黃郁翔說，球隊不收回流生，韋宏亮的姑姑很積極，來學校好幾次，「他家庭狀況比較複雜，姑姑擔心他走偏，拜託我一定要收，才給他機會。」

黃郁翔觀察，韋宏亮的資質比哥哥好，既然想打球，接下來的操練沒喊苦，到小六球速有練起來，與許子謙(目前效力味全龍)、許嘉聖並列三箭頭，是當時球隊主力。

韋宏亮(左)一度曾放棄打球，啟蒙教練黃郁翔(右)勸回他。圖／黃郁翔提供

韋宏亮在興福國中畢業後，考上鶯歌工商，但到了球隊報到時間卻沒出現，總教練王傳家傳訊息遭已讀不回，透過時任穀保家商總教練周宗志詢問黃郁翔，希望能幫忙協尋，黃郁翔才得知韋宏亮的狀況，趕緊打給他哥哥，「國中三年沒什麼聯絡，也沒把握能聯繫上，沒想到韋宏亮馬上回電話，我跟他說，不管怎樣要先回覆阿家教練。」

黃郁翔得知，韋宏亮打算不打球了，跟著哥哥做冷氣學徒，想先賺錢，於是勸說他回來打球，王傳家也希望黃郁翔能幫忙看著韋宏亮，不要荒廢練習，「他說，教練那我可以住在學校練球嗎？記得當時他就在學校住了一個月自主訓練。」

韋宏亮是三星國小隊史首位狀元。圖／黃郁翔提供

到鶯歌工商、新北市成棒隊，韋宏亮獲得王傳家、周宗志教練指導，兩人也是讓他球技再突破的重要人物，才能獲得台鋼雄鷹第一指名。韋宏亮成為三星國小隊史首位狀元，讓恩師與有榮焉，黃郁翔說，有想到他會在第一輪被選中，但沒想到會是狀元，不擔心他的身體素質、技術，希望他進職棒後能維持自律，頭腦變通，投出身價。

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