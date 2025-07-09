中職／悍將選秀挑青棒兩大鐵捕 若成功養成10年捕手都無憂

6月30日中華職棒進行今年度的季中選秀會，由於僅有黃暐傑一名旅外球員參加，加上缺少頂級球員，連究竟狀元郎是誰，在會前都有多種說法。就在台鋼雄鷹開場出奇招選走韋宏亮後，攪亂一池春水，前兩輪就不知道跌破多少人眼鏡。另外換上林威助操刀的富邦悍將，更是出乎意料的搶下，本屆兩大熱門高中生捕手張育豪及江庭毅。

在選秀會前，富邦的捕手共有8名，包含戴培峰、張進德、姚冠瑋、豊暐、魏全、蕭憶銘、盧柏華及楊皓然。其他各隊則是味全9人、樂天8人、中信及統一7人、台鋼6人，因此悍將實際上人手並不算少。不過不只看「量」，還要看「質」，林威助就表示「捕手這塊比較缺，好的捕手也不多」，因此嚴格說起來陣容上，他認為還有很大進步空間。

林威助(左)是這次悍將選秀的主要操盤手，非常看重捕手的重要性，也舉自己當年在兄弟重用洋捕手福來喜為例。 中央社

林威助強調「一位好的捕手，他的貢獻度不會低於投手，而且捕手可以指揮，觀察全場，重要性很大。」檢視這幾年富邦的一軍捕手，2020年仍是林宥穎扛下重任，2021年則由戴培峰及張進德輪值。2022年戴培峰開始擔任主戰捕手，但二號捕手不斷換人，最主要是張進德長期受到傷痛影響，因此讓姚冠瑋、豊暐獲得不少機會。然而，在配球上姚冠瑋及豊暐，評價較偏於給投手的安定感還有待加強，因此悍將的考量，應是培養一名攻守兼備，未來可成為悍將指揮官的捕手。

戴培峰一直到去年才算是真正穩定接下悍將主戰捕手位置，距離他選秀加入中職已過了6年。 聯合報系資料照

然而職棒越來越細膩及進步，要成為能夠掌控全場的捕手，養成就相對更困難。他們要注重的細節更多，要會洞悉打者習性或站位，注意跑者動態等，還要讓投手信任，不僅是技術還要會心理戰。像是2018年加入的戴培峰，雖然2022年已擔任主力捕手，但嚴格說起來，直到2024年後，攻守兩端才算穩定。另一位捕手狀元廖健富，雖有傲人的打擊表現，但守備問題不少，目前已轉往一壘發展。

富邦今年選入張育豪及江庭毅，分別來自普門中學及平鎮高中，球探報告都是攻守俱佳的捕手，因此兩人都被認為可望在首輪獲選。一直是狀元的熱門人選的張育豪，身材高大打擊能力佳，守備方面則是被教練認為思路清晰，有不錯的判斷力與戰術思維。三級棒球國手資歷雄厚的江庭毅，由於體型受限非重砲打者，但仍有一定水準，中華隊經驗讓他在引導投手上，也多受好評。不過，這屆選秀就是這麼多令人意想不到，雄鷹前幾輪都沒挑最缺的捕手，讓悍將得以挑走張育豪，而江庭毅則更是意外到第四輪才獲選。

捕手江庭毅（圖）從少棒到高中階段都是國家隊常客，大賽經驗豐富，引導投手能力也夠水準，悍將能在第四輪還能選到堪稱賺到。 中央社

由於捕手養成不易，張育豪及江庭毅雖備受期待，但火候不足，還不是推上前線的時候。最有可能的是直到明年球季，富邦應還是戴培峰主戰，張進德、姚冠瑋及豊暐，則視狀況輪值二號捕手。但考量張進德的年紀及太容易受傷，未來蹲捕機會應該會減少，因此明年下半年開始，養成梯隊的張育豪及江庭毅，連同去年加入的盧柏華，就可能登上一軍賺經驗，成為主戰力則可能要2027年以後。

現階段的職棒，細膩度提高，捕手更加疲憊，已經不再有洪一中、葉君璋這種可以一夫當關的鐵捕，各隊都要準備多位指揮官。富邦雖然捕手數量不少，但都有不足之處，趁現階段還有人可輪值時，著手進行培養，高卒養成期長且不容易，多點選擇就多點機會，這次帶回兩位受矚目的捕手，可能10年以上都不用煩惱，確實是一步好棋。

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