亞古納神級表現扮救世主 還有機會替勇士力挽狂瀾嗎？

過去7年國聯東區的霸主勇士隊本季表現不如預期，打從以7連敗、連兩個系列賽慘遭橫掃迎接開季，似乎就預示了本季的慘澹局面，如果要用一句話形容勇士的2025年賽季，那勢必是屋漏偏逢連夜雨，被球迷戲稱為用「童工合約」綁下的打線骨幹，在續約當下都曾被評為勇士管理層傑出操作，包括7年3500萬的奧比斯（Ozzie Albies）、8年7200萬的哈里斯（Michael Harris II）在正步入巔峰年紀雙雙大幅衰退，成績遠低於聯盟平均，成績連穩定先發都不夠格。

三壘手萊利（Austin Riley）去年因傷提前報銷，本季也尚未找回30轟擊別火力；前兩年表現老來春，OPS+都在140以上的歐蘇納（Marcell Ozuna）今年季初化身保送機器，沒想到長打卻跟著消失，身為指定打擊價值大跌，過去剽悍且無死角的斧頭幫打線今年團隊攻擊指數不到0.7，排名聯盟第22，稱之為平庸還太過抬舉。

火球男史泰德傷癒復出後還沒回到傷前的王牌水準。 路透

除了打線串聯能力跌落谷底，投手端也是壞消息頻傳，火球男史泰德（Spencer Strider）動了TJ手術後睽違一年回歸，均速比傷前掉了1.5英里，狀況也較為起伏，防禦率逼近4；去年奪下塞揚獎的老將「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）開季不順，但隨著賽季進行手感加溫，進入5月後54局防禦率僅1，完全恢復殺神身手，但6月18日對大都會隊的比賽中，塞爾為了力拼完封勝，不惜用飛撲方式處理滾地球，沒想到賽後診斷為左肋骨骨折，躺進傷兵名單暫無回歸時間表。

新生代強投史威能巴赫狀況正好卻受傷，讓勇士輪值缺了一角，是他們戰機不上不下的原因。 路透

另一名本季竄起的新生代強投史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）更為遺憾，6月後速球節節上升，卻在一場先發後手肘感到疼痛，檢測後發現是手肘骨折立即關機，最快到9月才能回歸戰線，更別提另一名農場大物史密斯蕭佛（AJ Smith-Shawver）早早就動了手肘韌帶置換手術。先發輪值破大洞牛棚也好不到哪，長年擔綱守護神的伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）本季屢屢砸鍋，防禦率高達4.81，時至今日球隊都找不到安心關門選項。

在差強人意的勇士陣容中，唯有一名球員扮演希望曙光，那就是2023年的國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.），前年曾創下前無古人「40轟、70盜」棒球神話的亞古納去年因左膝前十字韌帶撕裂報銷，缺席了賽季前一個月賽事，但在5月下旬回歸後馬上調整回MVP模式，用狂轟濫炸讓球迷回想起2023年的可怕火力。

亞古納找回了重擊小白球的能力，出色擊球率讓他的長打激增。 路透

自5月23日的本季首秀以來，亞古納的WRC+（標準化加權得分創造）高達183，排名全大聯盟第6，出色到讓人忘記2024年因傷報銷的他僅繳出0.716攻擊指數與105WRC+的平凡成績，這兩項數據都是生涯新低，當時亞古納坦言可能因為揮棒節奏不順影響打擊狀態，而在歷經14個月的復健後，亞古納找回了重擊小白球的能力，出色擊球率（結合擊球初速和仰角，比例越高代表形成長打次數越多）從9.4%上漲至16%、強擊球率提升了4個百分點，也因此預期長打率從上季的4成27躍升至5成37。

除此之外，去年亞古納的滾地球率突破5成，本季則銳減至4成57，取而代之的是飛球比率攀升至5成43，從2024年至2025年，只有8名打者滾地球率下修數、飛球比率上升數比亞古納多，更特別的是亞古納停止拉打了，變得更加全方位，拉打擊球率3成19遠低於生涯平均3成93，也創下生涯新低，頂尖的揮棒速度允許他把球帶得更進來，依舊可以把球強勁地打到球場各個角落，去年成績不如意有一部份是因為打不好速球，去年打擊率2成05、長打率2成95，但事實上本季對直球揮空率還比去年高，問題不是出在跟不上，而是純粹地打不好，但今年亞古納似乎找到讓自己舒服的擊球方式，對直球長打率排名聯盟第10，走出低潮也就不意外了。

亞古納還是秀味十足，無怪乎只打了40場依然入選明星賽。 法新社

亞古納球技帶有秀味，個人也敢秀，這也是為何僅僅打不到40場比賽、累積169個打席就能獲選為國聯明星賽先發，在眾星雲集的國聯外野脫穎而出更顯得不容易，除了偕同正選的小熊雙星塔克（Kyle Tucker）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），還包括卡洛爾（Corbin Carroll）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、伍德（James Wood）等超級強打，別忘了坐擁史上最大約的索托（Juan Soto）還無緣替補名單。

今年對亞古納而言絕對是個亮眼的復活賽季，但對勇士可就難說了，半個球季過去仍在5成勝率上下徘徊，目前距離5成勝率有11場差距，和分區龍頭費城人勝差更高達13場，在國東戰績僅優於重建中的國民隊，隨著交易大限逼近，能留給勇士高層考慮剩餘賽季走向的時間不多了，但也無怪乎勇士制服組會猶豫不決，畢竟從2018至2024年，斧頭幫6度摘下分區冠軍、從未缺席過季後賽，還拿下一座世界冠軍，期間勝率高達5成86，以重整為目的迎接交易大限並不常見，但勇士農場連年排名聯盟倒數第5、且陣中僅剩1名百大新秀，在這樣的窘困狀態下，季後合約將到期的老將歐蘇納、伊格列西亞斯雖都在低點，但確實是可以考慮出清的對象。

奧比斯(左)本季打擊成績大幅衰退，勇士進攻基本上是靠亞古納一人苦撐。 路透

縱然本季多名主力表現不如過往水準，但手握過往長年實績，未來依舊有反彈機會，當明年開幕戰績從零開始，配上傷癒歸隊的先發投手群，勇士絕對有機會又是一條好漢，剩餘賽季在光彩奪目的亞古納煙火秀下調整陣容且戰且走，把目光放遠，或許才是勇士現階段最務實目標。

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