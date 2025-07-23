中職／沉潛六年終爆發 林澤彬捍衛內野中線巨神兵

【撰文・鍾亞芳】

在強將如林桃猿苦等機會，到轉戰富邦悍將終於迎來爆發，林澤彬歷經多年沉潛與打磨，終於在今年打出成績，不只接下內野中線守備重任，更以火燙打擊表現坐穩開路先鋒，成為悍將不可或缺巨神兵。

經過大專磨練，林澤彬2019年投身中職選秀，第3輪獲桃猿指名，2017、2018年球隊連霸，各守位選手皆一時之選，當時二壘手是有旅外經驗且值巔峰之年的郭嚴文及打擊亮眼的林立，游擊手是兩度拿下最佳十人的林承飛，內野人才濟濟，林澤彬在二軍銜接職棒強度、等待機會。

職棒新手村突圍 久違交易成轉機

2020年林澤彬第一個職棒完整球季在二軍繳出不俗數據，當年10月迎來升上一軍機會。聯合報系資料照

一軍戰力堅不可摧，林澤彬身為職棒菜鳥，深知唯有在二軍保持好表現，才有競爭一軍機會可能，以眼前學長為榜樣，2020年第一個職棒完整球季在二軍繳出不俗數據，開季1個月打擊率衝至4成12，該季二軍打擊率3成18、6轟及0.566長打率，亮眼表現果然吸引教練團目光，在季後賽大勢底定，10月終於接到升一軍通知，10月17日主場迎戰中信兄弟之役，林澤彬以先發第8棒、二壘手迎接首場一軍初體驗，4打數擊出2安打，貢獻團隊唯一打點，首安、首打點同時出現，達成職棒生涯「新手村」小小里程碑。

2020年球季尾聲繳出好表現，2021年劍指一軍，官辦熱身賽第一個打席就扛出陽春砲，這年雖在二軍開季，突出身手讓教練團留下好印象，4月18日獲一軍出賽機會繳出3安猛打賞，且連6場敲安，經過開季蜜月期後，表現開始起伏，尤其一軍投手球質、球種、球威及變化球犀利度都與二軍截然不同，能更有效針對林澤彬打擊弱點攻擊，看重成績一軍戰場沒有太多機會給選手適應，這一季林澤彬往返一、二軍之間，在一軍留下26場出賽57打數，0.281／0.339／0.281打擊三圍。

這兩年除了累積賽場經驗，球隊學長暖心傳授寶貴經驗也是另一種成長養分，不論投手或野手，皆對新進學弟傾囊相授，「學長很常跟我們聊天、分享經驗，什麼時候遇到什麼狀況，可以怎麼解決，不過學長也說，有些狀況還是要親身遇到才有辦法體會，但先跟我們說，讓我們有思考大方向。」林澤彬說，在桃猿與劉時豪是室友，「他打過很多次季後賽、拿過很多次冠軍，經驗很豐富，他跟我講滿多，他說比賽壓力會很大、聲音很大，都沒上場的話感受不到這些，要親自站在場上才能真的感受到，用講的其實完全沒有感覺。」林澤彬對此深有同感，尤其前往人氣頗高球場比賽時，現場聲音大到會讓心臟愈跳愈快，想壓都壓不下來。

2021年賽場數據沒有太突出表現，尤其又是讀完大學才打職棒，林澤彬自知沒有太多養成時間，期許可以盡快成為一軍可用之兵，賽前、賽後比其他人花更多時間練習，然而2022年上半季一軍只有3打數，擊出1安打，二軍表現也是載浮載沉，直到8月底，桃猿與富邦悍將發起交易，為林澤彬生涯帶來一線轉機。

不捨淚別職棒起點 開啟生涯新篇章

2022年富邦悍將透過交易，林澤彬（右）、王躍霖（左）加盟。 聯合報系資料照

中職此前最近一次球員交易，得追溯至2013年統一7-ELEVEn獅蔡璟豪與Lamigo桃猿林家瑋，相隔9年，桃猿以林澤彬、投手王躍霖為捆包，與悍將交易內野手楊晉豪與投手楊彬。

「其實一開始知道消息時，感覺有點不真實，畢竟已經有段時間沒有發生交易，在這之前一點預感都沒有，知道被交易對象是我也沒有太意外，畢竟這不是我能控制的事情，職棒就是這樣，球員某種程度很像商品。」林澤彬正面看待被交易一事，至少還有被需要價值，樂觀面對命運安排，但是面對告別隊友那一刻，眼淚卻不受控制一湧而出，「記得那時在二軍跟大家道別，氣氛有點感傷，看著隊友站在我面前，還沒講話就開始哭，當下氛圍真的無法控制情緒，眼淚就這樣掉下來。」

8月底告別桃猿，9月5日起林澤彬開始代表悍將於一軍出賽，陣中葉竹軒、賴智垣皆都曾待過桃猿，董子恩胞兄董子浩也是桃猿選手，隨著賽季進行與隊友搭配愈來愈熟悉，球季結束後，全隊一起秋訓、春訓，林澤彬愈來愈融入湛藍大軍，「一開始比較常找賴智垣，也會先觀察，擔心還不熟會講錯話，後來與其他隊友慢慢認識，其實有時不需要講話，可能在場上一些肢體語言就可以認識隊友，在球場上認識也會比較快。」

2022年加入悍將後，林澤彬一軍出賽26場，70打數繳出2成14打擊率，守備部分二、游兼修，成為悍將倚賴內野工具人。富邦悍將隊提供

2022年加入悍將後，林澤彬一軍出賽26場，70打數繳出2成14打擊率，守備部分二、游兼修，成為悍將倚賴內野工具人，可惜2023、2024年沒有顯著突破，甚至去年一軍只有 3場出賽，隨著年紀逐漸增長，危機意識在林澤彬心中敲響警鐘，「會不會打完今年就沒了？」之類負面想法不時突然冒出，為了與之抗衡更努力精進，反而成為進步動力。

過去在場上總需要「適應時間」才能進入比賽狀況，今年季前林澤彬特別修正，「比賽時要馬上進入狀況，從第一個打席、第一球，身心靈就要進入比賽感覺，練習時也要自己面對第一顆球就要準備好。」另外，今年富邦新任打擊教練鮑伊曾在2021、 2022年擔任桃猿打擊教練，過去搭配經驗讓林澤彬與鮑伊更有默契，訓練上更有安定感，效果也更好。

全文未完，更多內容「一步一腳印熬成主力「巨神彬」破繭而出」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第520期)

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