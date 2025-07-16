中職／而立之年攻守超進化 張閔勛花果山本壘內斂掌門人

【撰文・陳品宇】

捕手是公認棒球場上最難養成位置，除了守備率、阻殺率等直觀數據，更看重許多帳面成績無法呈現的細節，包括引導、配球、觀察能力，即便是像張閔勛在業餘名氣鼎盛的捕手都不免陣痛期，甚至職棒初期經歷傷勢與轉守位等動盪，始終咬緊牙關撐過考驗，10年錘鍊防線中樞，本季張閔勛打擊更飛躍進步，晉身實至名歸當家鐵捕。

在一般人的刻板印象，捕手往往是首重防守位置，但在威名遠播的暴力猿打線，捕手不但非進攻累贅，還長期扮演火力中樞，桃園盛產「強打捕手」早已不稀奇，國家隊常客林泓育撐起了2010年代猿隊四番重任；狀元強打廖健富生涯初期便以成熟打擊站穩一軍；2022年首輪高中大物宋嘉翔職業首季即入選明星賽，也被視為未來主戰不二人選。

相比之下，張閔勛以2016年首輪第4順位中選，卻始終不以打擊著稱，面臨前有MVP學長、後有高天賦學弟的強烈競爭，夾在兩個世代的張閔勛，身為職棒新鮮人，背負著高順位及大學球員兩個身分帶來的即戰力期待，無法快速找到一軍定位，生涯前期不斷跌宕起伏，好不容易在名為職棒的海平面上獲得一口氣的機會，卻又屢屢被下一波浪潮所吞沒，歷經無數次翻騰，加入職棒時的金牌光環不知不覺間已洗褪色彩。

首輪壓力如緊箍咒 身心不共鳴陷低潮

2016年Lamigo桃猿著眼於尋找捕手接班人，以首輪第4順位網羅張閔勛(左)。聯合報系資料照

「一定會有（壓力），說真的業餘時期蠻順遂的，沒有遇過什麼狀況不好的低潮或受傷，進來後才第一次遇到問題。」張閔勛三級棒球一路走來鮮少與挫折交手，進入到文化大學後，打擊破繭而出，和文化前後任四番王柏融、蘇智傑共組中心打線，球技更臻成熟，躍升業餘首屈一指捕手，期間接連入選大型國際賽，從 2014年U21世界盃，再到2015年世大運及亞錦賽，張閔勛都深受信賴。

2015、2016年，於U21世界盃摘下冠軍的「金牌世代」陸續投入中職舞台，張閔勛挾著業餘第一鐵捕名聲投入選秀，Lamigo桃猿著眼於林泓育年逾而立，冀望尋找捕手接班人，以首輪第4順位網羅張閔勛，460萬元簽約金寫下當時中職捕手新猷，回顧剛加入職棒那段時間，張閔勛坦言當時求好心切，滿心想著上場比賽做出貢獻，反而身體跟不上想法，「進來才發現（職棒）跟想像不一樣，不像以前想怎麼做就能怎麼做，感覺很不順暢，技術沒有太擔心，反而心理層面多一些。」

渴望盡速打出成績，將肩上沉重壓力卸載，但操之過急，結果不如意導致的負面想法排山倒海而來，反覆鞭策自己如同惡性循環，2016年下半季小試身手出賽9場，首個完整賽季卻僅獲17場出賽，2018年更跌到兩場，別說穩定出賽，就連一軍機會都屈指可數，離教練心中戰力藍圖愈來愈遠，身心狀態不同調，場上運氣也不佳，一口悶氣無處宣洩，2018年在二軍遭洋投紐維拉觸身球砸中右手無名指，一向沉穩的張閔勛當下感覺到骨折，罕見在場上有強烈情緒，「不要說外界，包括身邊好朋友、基層教練，都會關心我為什麼進職棒後表現有落差，自己當然也會想，為什麼會出現這樣問題？」

選前接捕功力、精準傳球等技能包是最大賣點，也是張閔勛引以為傲的武器，進入到職業卻拿不出應有水準，患上投球失憶症，每次傳球阻殺都是對自信心的折磨，就連回傳給投手都找不到準心。從2016年至2018年，張閔勛在二軍被跑者挑戰了38次，僅僅抓到3次盜壘，阻殺率為0成 78，同時林泓育、劉時豪等學長穩定發揮，嚴宏鈞表現驚奇，廖健富更打出新人王級別數據，捕手端完全找不到優勢的張閔勛只得卸下捕手裝備，接受教練安排來到離本壘最遙遠的外野，即便從三級棒球到成棒從未當過外野手，張閔勛坦然接受，沒有一句怨言，為的就是別再次錯過轉瞬即逝機會。

跌撞前行摸索守備心法 自信心伴隨歸位

樂天桃猿隊捕手張閔勛跌撞前行摸索守備心法。聯合報系資料照

「低潮不順遂在二軍的時候，從來不會有人注意到你，那時候真的只有自己，不知道有沒有機會找到狀態重新回到場上。」二軍打擊成績無庸置疑，沒有一年攻擊指數低於0.8， 2020年更是來到突破天際的1.050，但難得升上一軍，又無法短時間內給教練好印象，只得來回升降，生涯前 5年過去只累積了48場一軍出賽，連半個球季都湊不滿，二軍則高達199場，「一兩場沒有好表現後，就很容易又接到下二軍消息，過程中一直懷疑自己，有時候上來什麼都沒適應，或是適應了但沒把握機會，其實也是運氣，那時一直跌跌撞撞，找不到自己的核心，下二軍會感到疲憊，會有些不好的想法，只能要求多跟自己對話。」

比起肉眼可見的技術缺陷，徘徊不去的心理障礙如同空氣般，實實在在存在著卻見不到具體形貌，「想太多」性格對捕手而言如雙面刃，張閔勛稱和壓力共處像是重新整理自己，也感謝前後任捕手教練劉家豪與許躍騰從未放棄，再怎麼枯燥乏味的訓練都一路陪同，每天循環相同行程表，甚至主動拉著張閔勛去做，就算分屬一二軍也會聯繫關心，時任二軍總教練林振賢也給了十足空間調整，讓張閔勛一點一滴尋回丟失的自信與球技。

張閔勛從監視器變成防盜器，有了防守打底更有升一軍本錢。聯合報系資料照

盜壘阻殺不單只看捕手，投手動作、配球，甚至當節奏被抓到，傳球再快都無法逮到跑者，張閔勛除了訓練時下苦工，也叮囑自己「從心」開始克服心魔，專注在可控範圍內，「把動作分成1、2、3做好，傳出去給野手好處理，出局與否不是我能決定的，過往看到跑者盜壘就很急，拿了就想丟，動作沒做好容易出手就歪掉，明知丟再準也是SAFE還是會一錯再錯，現在比較能靜下心來控制自己，是我成長最多地方。」

2021年再度從二軍出發，但張閔勛除了維持高檔火力，守備端復活令人眼睛一亮，這年二軍被挑戰了46次，阻殺率高達4成13，從監視器變成防盜器，有了防守打底更有升一軍本錢，張閔勛這年獲得28場一軍出賽，在常駐一軍的野手眼中或許如杯水車薪，但對張閔勛而言已是巨大肯定。

全文未完，更多內容「十年專注磨一劍 「洋投殺手」突破不設限」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第520期)

商品推薦