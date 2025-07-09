中職／陳晨威連33場敲安 「光速神威」飆平亞洲紀錄

【撰文・陳品宇】

如果說累積紀錄里程碑是為了彰顯選手長期穩定發揮難能可貴，連續場次紀錄則考驗短期賽事專注度、抗壓性，打擊時球棒控制、手眼協調也缺一不可，漫長球季難免有高低起伏，維持高檔一整年如天方夜譚，在職棒賽場上，再好打者10次上場都有逾半可能是出局，能夠把握一瞬機會敲安，除了實力也需要棒球之神賦予運氣。

數據堆疊關注度 洲際球場雙安締里程碑

陳晨威6月14日在台北大巨蛋出賽5打數沒有敲出安打，也讓連續安打場次凍結在33場、未能突破亞洲紀錄。中央社

隨著連續場次紀錄不斷推進，關注度愈來愈高，球迷間討論聲量也不斷提升，內在心理與外在話題等壓力接踵而至，都替挑戰紀錄增添難度，陳晨威於6月7日對台鋼雄鷹首局跑出內野安打，將紀錄累積到連30場，超越2012年林益全29場，獨居中職史上第3，「這段時間打起來滿有壓力，打完這場就在想下一場的投手，前面打席沒敲出安打就會比較緊繃，沒那麼自然，但要讓想法保持一致，照原本步調，不能因為沒安打改變策略。」下一場比賽陳晨威首局宛若前一晚複製貼上，一、二壘間強勁滾地球讓防守處理不及，形成內野安打，超越張志豪30場紀錄，此時距離叩關紀錄只有兩步之遙。

休兵一日後桃猿主場迎戰味全龍，這戰猛龍投打發威突出，除了打線大爆發，先發投手伍鐸6局僅失1分，戰局早早定調，但當比賽來到7局下，味全手握7分領先，樂天桃園球場10號隊友在場邊屏氣凝神，陳晨威於兩出局壘上無人時登場，此役前段受伍鐸壓制，前3次上場打擊都以飛球出局落空，這個打席很有可能是最後一次機會，面對味全後援投手李超，冷靜連選掉兩顆壞球，耐心等待換來期盼的偏高速球，精準鎖定，左外野平飛安打引爆全場歡呼聲，驚險延續紀錄。

陳晨威(中)本季為球隊做出貢獻。聯合報系資料照

陳晨威提到，寫紀錄期間兩度於最後打席敲安，屬此役感觸最深，「最接近也最深刻，畢竟來到最後打席，安打後壓力釋放，算是給自己足夠信心。」6月12日與中信兄弟交手，只要敲安就平歷史紀錄，首打席沒有建樹，但這次沒有等待太久，第2打席扛住壓力，相中黃博多147公里速球敲出中線安打，跑壘時忍不住振臂並向休息室致意，第8局再對王凱程掃出右外野陽春砲，替榮耀紀錄夜錦上添花。

「一定會覺得不可思議！」陳晨威賽後感性說道：「照著自己方式自然攻擊，我有腳程，就算打不好也有機會上壘，知道一場場累積到這裡，打出去時告訴自己有做到，到20場左右開始意識到有機會，一場沒有就歸零，機會得來不易，能夠連續這麼多場相信不是巧合，感謝自己有把握。」

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