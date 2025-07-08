與新湖人背道而馳！詹姆斯最後搏冠 會投勇士與柯瑞成隊友？

湖人和詹姆斯正走在不同路上，甚至背道而馳。

41歲詹姆斯唯一目標就是奪冠，老詹想要把握生涯最後黃金時間，再次贏得NBA總冠軍。這是老詹打球動力、終極心願，更是成就生涯和偉大最重要里程。

但湖人新老闆建隊目標和時間軸跟老詹想法完全不同，新湖人老闆是華特(Mark Walter)為首控股集團，2025年6月用100億美元從巴斯家族手裡買下湖人。新湖人目標是控制預算騰出薪資空間，2027年夏天再搶一名頂級球星搭檔唐西奇，再次向NBA總冠軍發起衝擊。

新湖人不想再以老詹做為奪冠核心，26歲唐西奇才是新湖人未來，新湖人未來藍圖清析可見，沒有41歲老詹。老詹和他的團隊非常清楚，因此老詹才會選擇在6月29日前執行他跟湖人最後一年5260萬美元合約。

老詹沒有跟新湖人討論新賽季建隊方向和奪冠計畫，沒有給新湖人任何調整補強空間，新湖人也再不徵詢老詹意見，進行各種可能性簽約補強。新湖人目標就是兩年內完成年輕化+重建，釋放薪資空間，2027年夏天再搶一個頂級球星完成奪冠重建工程。

老詹和新湖人目標不同，形同陌路。美國媒體瘋傳，新湖人有可能交易詹姆斯，詹姆斯也想要離開湖人，引發很多聯想、熱議。

新湖人會不會交易詹姆斯？

湖人新老闆沃爾特(圖)應該不會交易詹姆斯。 美聯社

我認為不會，因為詹姆斯有交易否決權，老詹現在沒有想法和目標，打完這一季看看情勢和自己體能狀況再做決定。另外就是幾乎沒有球隊能拿得出交易籌碼打動湖人，老詹41歲，任何一支想要拿下老詹的球隊都會猶豫。

2020年詹姆斯帶領湖人成功奪冠，這是湖人隊史第17冠，追平塞爾蒂克，並列史上第一。詹姆斯10年內九次帶領三支不同球隊打進總冠軍賽，贏得四座總冠軍，跨越兩個世代主宰NBA，前無古人。

過去五年湖人不是倒在傷病，就是陣容組成畸型，沒能再次打進總冠軍賽，新湖人計畫圍繞唐西奇重建，放棄老詹，明年夏天騰出薪資空間，後年夏天釋放更大空間搶一名頂級球星，這是新湖人未來奪冠藍圖。

老詹已經不是新湖人未來重建版塊。

詹姆斯未來計畫

湖人和詹姆斯正走在不同路上，甚至背道而馳。 美聯社

老詹也不會要求被交易，因為老詹喜歡擁有主導權+決策權，明年夏天老詹成為自由球員，他可以待價而沽，更可以選擇自己想要加入的球隊，不必受困於球隊實力和湖人最大利益。

交易市場上能拿得出籌碼完成交易的爭冠級別球隊幾乎沒有，老詹沒有太好選擇，詹姆斯團隊不會冒然行事。

美國媒體很懂煽風點火，唯恐天下不亂，目前三支最可能交易拿下老詹的球隊已經浮現檯面，第一騎士、第二獨行俠、第三勇士。

騎士是老詹的家，二度回家肯定有戲。獨行俠想要奪冠，今年還選進超級狀元新人前鋒佛雷格，獨行俠有足夠交易籌碼和天賦可以打動湖人，中鋒萊夫利、前鋒華盛頓都是年輕擁有未來上限年輕球員。勇士奪冠也差一塊拼圖，勇士老闆拉卡柏毫不諱言他喜歡詹姆斯。

詹姆斯一向都是自己掌握未來和選擇，2010年夏天加入熱火，2014年夏天離開熱火回克里夫蘭騎士，2018年夏天去了湖人，詹姆斯每次「決定」都能改變聯盟主宰形勢，帶來無與倫比影響力。

不管湖人新球季能不能幸運奪冠，明年夏天詹姆斯都會離開湖人，這是他在湖人最後一季，你會期待詹姆斯明年夏天加入那支球球？

明年詹姆斯有可能與湖人就此分手。 法新社

我的預測：

1、勇士：誰不想看柯瑞和詹姆斯成為隊友

2、騎士：回家，再次奪冠，史詩級劇本誰不動容

3、快艇：加入快艇，打敗湖人，這是好萊塢才有的劇本

商品推薦