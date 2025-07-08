中職／退休倒數！精神領袖及代打之神 誰能接班林智勝胡金龍

經過不到一週的休養，各隊要重新開始衝刺下半季，這同時意味著距離賽季結束也更近一步，對於胡金龍及林智勝這兩名已決定在本季卸下球衣的老將，在球場上拚戰的時間當然又縮短了一些，兩名老將的引退，讓長久以來一直支持著他們的球迷直呼可惜，尤其是兩人在今年球季仍有不錯的表現，對球隊有著高貢獻度及難取代性。

身為第5位升上美國大聯盟的台灣球員，胡金龍12年返台加入中職24年的選秀，被義大以狀元選進，14、15年連續兩年奪下安打王及打擊王，無論是在義大或富邦，打擊都維持在高檔，生涯亦創下不少紀錄，20年季中到21年季後因故未在一軍出賽，否則生涯會再累積更多紀錄。

胡金龍的引退日將在9月中舉辦。中央社

22年胡金龍轉到統一，首年出賽90場，打擊率在3成以上，40分打點是全隊第2多，之後出賽場次逐年減少，角色也轉為代打，但打擊功力仍在，常在關鍵時刻建功，成為統一的代打之神。

胡金龍今年出賽28場，其中有19場是先發出賽且多打中心棒次，而9場代打8個打數打出5支安打，代打打擊率高達6成25，打下7分打點；季初的4月2日對樂天的比賽上場代打，打下2分打點，拿到今年首座單場MVP。

代打高打擊率使得胡金龍不容易被取代，他引退後由誰來接班這任務是個有趣的問題，通常都是由較沒有先發守備位置，但打擊仍有一定實力且有經驗的打者來擔任這種關鍵代打的角色，綜觀統一隊上，陳鏞基是適合的人選，但陳鏞基本季仍多以先發為主，年紀更比胡金龍大一歲，季前也曾被徵詢過一起引退的意願，並不是最好的選擇。

蘇智傑如調整好打擊手感，可以嘗試關鍵代打的角色。聯合報系資料照

蘇智傑或許可以嘗試這個位置，以統一目前的隊型來看，不要說是外野第四順位，蘇智傑甚至連改守一壘後都沒有太多先發出賽的機會，主因當然是打擊的衰退，如果打擊調整到一定程度，說不定能成為下一個代打職人。

林智勝對中職來說是非常重要的球員，他與胡金龍同樣創下多項打擊紀錄，其中最重要的當然就是史上最多的304支全壘打，球季尚未結束，這項紀錄有繼續推高的可能性，這不只是前無古人，起碼在20年內更是無人可破的紀錄。

林智勝季前宣布今年是最後一季。 聯合報系資料照

22年轉隊到味全之後，林智勝打出睽違3年的雙位數全壘打，62分打點也是19年後最多，之後出賽場次雖逐年遞減，仍在關鍵時刻有適時一擊，對23年味全奪下總冠軍也有一定的貢獻度。

林智勝在味全時已算是生涯後期，打擊成績當然無法與巔峰期相比，但除了帳面上的打擊成績之外，林智勝隊上精神領袖的地位對於味全更是重要，他相隔2個月後在6月20日升上一軍，雖然當時味全已經落後給首位統一超過5場勝差，為時已晚，但先發3場都有安打表現，在22日更以43歲又172天成為拿下單場MVP的最年長野手。

進入下半季的3場比賽，林智勝雖只先發出賽1場，但他3打數3安打還打下3分打點，要不是吉力吉撈．鞏冠打出單場2轟、5支安打的驚人表現，林智勝大有機會再刷新自己的紀錄，這場比賽林智勝賣力跑壘，也將精神傳給小老弟們，味全逆轉再逆轉拿下勝利。

吉力吉撈．鞏冠是味全隊上最有可能成為下一任精神領袖的球員。 聯合報系資料照

林智勝在味全隊上的精神領袖接班人難尋，最有可能的就是上述的吉力吉撈．鞏冠，不但是類似型態的重砲手，吉力吉撈．鞏冠在場上常常以動作激勵隊友，日前還接任中職球員工會理事長，想必在帶心方面會更有所成長，只不過歷史地位離林智勝有些距離，要成為真正的精神領袖還需要些時間。

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