洋基遭遇鬼打牆又一波6連敗 球團補強目標應是尋求投手

賈吉（Aaron Judge）在上週六的比賽中，右眼下方貼著一小塊白色繃帶，這是沃爾普（Anthony Volpe）在局間傳球時的意外。當時，洋基隊員正小跑步回休息區，一顆球劃過空中，而這位球隊看板人物竟完全沒注意到來球。

所幸賈吉沒重傷到，但這起第四局的意外事件，卻痛苦地映照球隊近期低迷的困境。在地鐵大戰的背景下，敗仗更讓人想起紐約大都會隊傳奇教練史坦吉爾（Casey Stengel）的挖苦名言：「這裡（紐約洋基）難道沒人會打球嗎？」此時的確如此！洛登（Carlos Rodón）首局被轟滿貫砲，使洋基整場比賽苦苦追趕，最終以6比12大比分輸給大都會。不幸地，這已是洋基六連敗，追平本季最長連敗紀錄，總教練布恩（Aaron Boone）稱本周感覺「糟透了」。

洛登難掩落寞的說：「六連敗期間誰都不好受，漫長日子總會消耗球員的心理，包括我和所有人。但這（球季）就像一場馬拉松，必須堅持下去。」首局開轟造成重傷害的尼莫（Brandon Nimmo）僅是開端；阿隆索（Pete Alonso）則在第五局再補上單場雙響砲中的第一發，單場「北極熊」貢獻5分打點，洛登自認「失投太多又處於球數落後」，主投5局失7分（6分自責分）。洋基打線其實有發揮，只是不足以彌補他們丟掉的分數。奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、威爾斯（Austin Wells）和沃爾普陸續開轟，前兩發是從大都會投手蒙塔斯（Frankie Montas）手中擊出，貝林傑（Cody Bellinger）也敲出帶2分打點的二壘安打，賈吉表示：「大家都在奮力反撲，我們整場比賽都在追分。」

洋基最近歷經鬼打牆陷入連敗陰影，近22戰狂輸16場，將美聯東區原有的7場領先消耗殆盡，總教練布恩(圖)歸咎於兩波六連敗，先是打擊熄火如今是投手失常。 路透

正如教頭布恩所指，洋基的打擊火力並非近期連敗主因。投手和守備才是癥結所在。過去6場，洋基先發輪值的防禦率高達8.36（28局丟掉26分自責分），牛棚表現更糟（17局失22分自責分，防禦率11.65），他表示：「我們必須降低失分，這（投手）才是本周連敗的致命傷，打線有所發揮、規劃戰術也能得分，但就是壓不住對手一連串攻勢。」雪上加霜的是，球隊最近又宣布右投手施密特（Clarke Schmidt）可能接受得做韌帶移植手術掛免戰牌。另野手的守備近來也頻出狀況，地鐵大戰中多明奎茲（Jasson Dominguez）沒接住首局的深遠飛球、奇森姆傳球失誤導致第二局掉分、葛里沙姆（Trent Grisham）在四分大局的第七局竟有接球失誤。

面對媒體詢問，布恩回應：「這些都屬於失分環節，我認為我們仍是支守備優異的球隊，但近兩周確實不在狀態內，當投手掙扎時，我們所有人的犯錯就變多了。」在他觀點，投手失常影響團隊士氣，一些小瑕疵難以補救演變成失誤進而丟分。我只能說，偶一為之還好，但目前的洋基已經丟了魂，近22戰狂輸16場，將美聯東區原有的7場領先消耗殆盡，布恩自己分析認為主因是兩波的六連敗，6月13到18日是打擊熄火，再來是當前投手壓不住打者的困境，他解釋：「這節骨眼我們得塑造球隊性格，同時幫助釐清未來方向，」這番話別具深意，不知道是說給自己人聽，還是向高層反映，因為7月31日交易大限如今只剩不到四周，任何的補強都有機會成為奪勝催化劑。

失去施密特這位投手後，總經理凱許曼（Brian Cashman）勢必將補強先發投手與至少一名後援投手列優先。他先前明確表示過：「投手、投手、投手是我們優先目標。」洋基也持續物色市場上好用的內野手，理想是能讓奇森姆回歸二壘的老位置，眼前的動作是上周六用小聯盟約，簽下被辛辛那提紅人隊放棄的31歲三壘手坎德拉利歐（Jeimer Candelario），能不能重返身手就看他造化。

洋基的凱許曼強調補強仍以投手為目標，但最近率先簽下被紅人隊放棄的野手坎德拉利歐(圖)，希望他透過調整找回昔日身手並補強內野深度。 美聯社

今年打了22場，坎德拉利歐繳出的打擊三圍是：.113/.198/.213頗為難堪，另有兩發全壘打和10分打點，洋基之所以再給機會，是看上這位左右開弓的打者112場轟20支全壘打，加上職業生涯平均打擊率2成37，加上110支全壘打和.726的OPS，除了穩紮穩打的過往成績，坎德拉利歐可守一壘跟三壘位置，如今他是先向3A小聯盟報到，再看他能否為洋基隊提供內野深度。洋基能翻身嗎？按賈吉對媒體闡述的想法是：「所有強隊都經歷一段低谷，我們不會因此偏離目標（奪冠），會持續前進並修正細節。」

商品推薦