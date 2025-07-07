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日職／全隊防禦率不到2央聯獨走 阪神虎投手屏障又高又穩

聯合新聞網／ Hiyan
阪神虎隊村上頌樹目前8勝2敗、防禦率1.76。阪神虎隊官IG
阪神虎隊村上頌樹目前8勝2敗、防禦率1.76。阪神虎隊官IG

日本職棒剛進行完將近一半左右的賽程，太平洋聯盟暫時形成日本火腿、歐力士猛牛、軟銀鷹三強混戰的局面，第一名的日本火腿到第三名的軟銀之間只有1場勝差（成績統計至7月5日為止）。反觀中央聯盟則是阪神虎隊獨走，與第二名的廣島鯉魚之間有高達6.5場勝差，巨人、橫濱DeNA兩支季前奪冠呼聲頗高的球隊也雙雙被拉開到7場勝差。

不過戰績大幅領先的阪神虎隊其實並非一帆風順，6月中旬交流戰期間他們可是經歷過一波6連敗的大低潮，尤其有好幾場比賽都是牛棚在中後半段遭到逆轉，對於士氣造成一大打擊，也讓監督藤川球兒調度飽受批評。所幸阪神虎隊在交流戰結束之後重整旗鼓成功，在6月27日對養樂多逆轉敗之後拉出7連勝，包括了主場3連勝橫掃巨人隊，把領先的距離拉開。

從攻守數據表現看阪神虎隊目前的戰績獨走，央聯第一的0.245團隊打擊率，森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔坐鎮的強力中心打線，66次盜壘成功、32次失誤，1.94團隊防禦率都是聯盟最佳，因此目前第一的戰績排名毫不僥倖。其中，傲視NPB12球團的投手群更是最大的勝利保證。

阪神虎隊歷經上週對巨人、橫濱5場比賽的失分，分別為：1分、0分、2分、1分、0分之後，團隊防禦率已經下修到1.94，打完一半以上的球季例行賽還壓到2以下的團隊防禦率，可說是相當驚人的成績。其中先發投手防禦率1.98、後援投手防禦率1.86，相差無幾，對於各隊來說彷彿是難以攻破的一道高牆，也建構了阪神虎目前在中央聯盟霸主的地位。

阪神虎隊才木浩人目前6勝4敗、防禦率1.56。阪神虎隊官方IG
阪神虎隊才木浩人目前6勝4敗、防禦率1.56。阪神虎隊官方IG

而攤開主力先發投手群，除了原先的老面孔投手，村上頌樹（8勝2敗、防禦率1.76）、才木浩人（6勝4敗、防禦率1.56）、大竹耕太郎（4勝1敗、防禦率2.06）、伊藤將司（2勝0敗、防禦率0.39），表現依舊亮眼之外。今年加盟的新人伊原陵人（5勝2敗、防禦率1.26）、新洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）也投出5勝3敗、防禦率1.31的出色表現，新舊戰力整合相當成功。

這樣的先發投手群，在任何球隊看來都是難以擊倒的對手，畢竟以太平洋聯盟團隊防禦率最佳的日本火腿隊2.29來說，阪神優勢相當明顯。而最讓其他隊稱羨的是他們在二軍還有去年在一軍投出8勝、防禦率2.47的洋投畢斯利（Jeremy Beasley）以及老將西勇輝，如果再加上速球派左投高橋遙人準備要傷癒復出，先發投手群的質與量，在現今投高打低的日本職棒都是更上一個等級的陣容，相信也會是猛虎軍團想要奪回2023年之後、相隔兩年的央聯王座，他們手中最大的武器。

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