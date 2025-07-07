中職／鄭浩均投出洋投等級成績 可望成兄弟挑戰2連霸關鍵因子

樂天桃猿左投林子崴和中信兄弟右投鄭浩均，都在2023年的下半年動手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術），兩人在近期重返一軍都有亮眼表現重獲新生，鄭浩均甚至有可能成為中信兄弟挑戰2連霸、5年4冠的關鍵因子。

23歲左投林子崴是2019年U18世界盃冠軍成員，2020年選秀獲樂天桃猿第2輪指名，球團對他期待很深，只是他在生涯初期投得跌跌撞撞，2023年9月更動TJ手術，邁入漫長的復健期。

今年林子崴強勢復出，在二軍投8場復健賽共29局，防禦率1.24，每局被上壘率0.93，球速飆到147公里，比術前更快，還嚇到隊友曾仁和，林子崴在上半季末登上一軍，對味全龍先發4局無失分，受到總教練古久保健二讚賞，下半季可望成為猿軍重要的先發輪值戰力。

樂天桃猿林子崴強勢復出，下半季可望成為球隊重要的先發輪值戰力。樂天桃猿隊提供

27歲的「美美」鄭浩均具旅美資歷，2022年選秀獲中信兄弟首輪指名，2023年以9勝5敗、防禦率3.02、每局被上壘率1.25的佳績榮膺新人王，只是他在2023年球季結束動TJ手術，也讓黃衫軍先發輪值少了一員大將。

今年鄭浩均在春訓就展開復健賽，也在二軍投了6場先發，每次先發最多不超過5局、80球，還飆出生涯最快球速156公里，6月正式重返一軍，至今4場先發都投5局，每場最多71球，顯見教練團對他的保護，畢竟才開完TJ手術1年半，小心為上。

鄭浩均重返投手丘展現主宰戰局的能力，戰績3勝1敗、防禦率1.35、被打擊率0.138、每局被上壘率0.80，成績更優於術前，甚至不輸全聯盟頂級洋投，你也可以把鄭浩均看成是洋投等級的先發投手，也讓中信兄弟先發輪值更加壯大。

鄭浩均的重要性在於，中信兄弟先發輪值狀況連連，洋投勝騎士因傷遭註銷，德保拉超過1個月沒有實戰投球，狀況成謎，盧孟揚前幾天在二軍比賽臨時退場，傷勢報告尚未出爐，鄭凱文先發表現不穩已轉調牛棚，魏碩成表現起伏較大，雖然鄭浩均初期有用球數限制，不過投球內容有目共睹，對黃衫軍來說無疑是一劑強心針。

台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮在鶯歌工商二年級也曾動TJ手術，後來球速和球質都提升不少，最快飆破150公里，下半季可望成為台鋼牛棚即戰力。 中央社

台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮在鶯歌工商二年級也曾動TJ手術，高三重返投手丘，後來到新北市成棒隊磨練，整個人壯碩結實許多，球速和球質都提升不少，最快飆破150公里，如果順利完成簽約，下半季韋宏亮可望成為台鋼牛棚即戰力。

事實上，TJ手術並非投手絕症，有許多中職投手曾動過TJ手術，近幾年就有林逸達、張祖恩、徐基麟、黃勃睿、張鈞守、楊鈺翔、王定穎、徐若熙、葉家淇、森榮鴻，當然，有的投手能東山再起，有的投手還在掙扎，甚至離開職棒圈。

不少開過TJ手術的投手曾分享經驗，表示開刀並非壞事或全然沒收穫，養傷復健期間更了解自己的手臂和身體狀況，有餘裕可以增強不足的地方，練得更強更壯，也更珍惜還能投球的日子，林子崴和鄭浩均的例子說明了，只要做足準備，永遠都有機會在這個大舞台發光發熱。

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