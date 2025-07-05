FA僅開市2天金塊就讓板凳重生 約柯奇爭冠幫手終於到位

2025 年夏天自由市場一開市，丹佛金塊終於做出了一個過去兩年來遲遲未下定決心的選擇：調整高薪主力結構，換取更均衡的陣容輪替！

過去兩季，金塊的團隊薪資始終面臨著奢侈稅邊緣徘徊的壓力，卻未能為當家球星約柯奇(Nikola Jokic) 找到合格的替補與外圍支援，即便他依舊有MVP等級的主宰力，但隊友奧援有限讓他打得更加辛苦，常在球賽最後顯露疲態。金塊為了維持戰績不得已狠操主力，常態僅有六到七人輪替，後果就是季後賽關鍵時刻主力群體力透支、也增加受傷風險，導致身體和球技都無法以最佳狀態戰到最後。

但今年自由球員市場一開啟後，金塊管理階層就動作頻頻，補強策略明確聚焦在「板凳深度」與「功能性」」。幾筆操作下來不僅為球隊節省薪資，約科奇也終於等到了能幫他分擔壓力的隊友。

波特換強森=釋放薪資空間＋強化防守意識

強森和波特上季數據差不多，不過薪資更為便宜。 路透

這筆交易是金塊休賽期的定調之作。波特(Michael Porter Jr.)雖然天賦爆棚，頂級身材規格讓他旱地拔蔥的跳投高度幾乎無人能守，唯一能限制他出手的只有他自己。但是波特過去背傷的風險與高薪壓力，反而讓球隊失去補強彈性。金塊今夏第一槍便是找上籃網，將波特換成薪資較低、外線同樣穩定、且防守更有紀律的強森(Cameron Johnson)，不僅減少兩年2600 萬美元左右的財務壓力，也讓金塊側翼多了一名可靠的3D選項，搭配葛登(Aaron Gordon) 能形成更完整的外圍防守牆。

上季例波特繳出18.2分7籃板2.1助攻，場均2.5顆三分彈，39.5%三分球命中率；而強森過去兩季在籃網擔任先發，三分球命中率維持在 39% 左右，場均18.8分4.3籃板3.4助攻，命中2.8記三分球，比起波特除了籃板能力不及外，其他部分毫不遜色。唯一要考量的是強森過去也有健康隱憂，兩年分別只有57、58場的出賽。

送走核心波特(左)雖然不捨，但卻是金塊不得不的決定。 法新社

不過只要強森保持健康，即使天賦上限不比波特，但球風可能更加適合金塊體系。他能不佔球權成為兩側射手替約柯奇拉開空間，下球突破能力優於波特，還有更好的傳球策應，防守觀念也足以擔任優秀的團隊綠葉，加上還有兩年的使用期，對金塊來說等同無痛降薪。這筆操作在感性上捨不得這6年來丹佛打出名號的奪冠功臣波特，但理性上無論是現實的薪資層面，或是戰術適配性目標，這是管理階層得趁約科奇生涯巔峰當打之際，必須做出的改變。

低風險高回報投資 簽回 2023奪冠功臣布朗

昔日奪冠功臣布朗繞了一圈還是回到金塊，這是他重新證明自己的最好機會。 法新社

2023 年金塊奪冠的重要拼圖布朗(Bruce Brown)在離開丹佛後，相繼待過溜馬、暴龍、鵜鶘，但是再也沒有展現出金塊奪冠年那樣可靠的殺傷力。如今以底薪回歸，是金塊球迷眼中樂見的超值簽約。他身材壯碩，具備多功能性，不僅能切入，也能在側翼單防、換防與協防，與約柯奇的化學反應早在奪冠年就驗證成功，在約科奇下場時能帶領第二陣容打出高效攻防節奏。

論年紀布朗才28歲，正值球技與經驗的巔峰，此次底薪回歸拚打回身價的意味濃厚。儘管在他離隊後布勞恩（Christian Braun）於這兩年打出侵略性，但金塊還是需要另一名具備有衝擊性，攻擊慾望的可用之兵。金塊若能重現穩定輸出的板凳文化，緩解在漫長的82場例行賽甚至於季後賽的主力調度，就有機會重返冠軍之巔。

底薪簽下哈德威 金塊找到板凳暴徒了

小哈達威上季在活塞有穩定輸出，金塊期待他成為板凳暴徒。 路透

上季還在活塞打了77例行賽場先發，場均11分，三分球命中率36.8%的小哈德威（Tim Hardaway Jr.），或許防守不是強項，但是個能自主創造得分的人來瘋砍將，在缺乏火力的金塊替補陣容中，這位老將能擔任第二陣容的進攻開關，在約柯奇下場時讓火力不斷電。

上季金塊常發生領先幾分都不夠用，只要場上沒有約柯奇的銜接段就是敗分組，容易被對手追上或超前，以底薪網羅擁有先發等級實力的得分箭頭，終於找到最適合的板凳暴徒，這筆簽約完全補到痛點。

引進大V恐成一場空 約柯奇的真正替補仍待尋找

瓦藍邱納斯有意回歐洲打球，金塊內線補強恐怕成一場空。 路透

除了鋒線上的補強外，最重要的是金塊終必須想辦法解決約柯奇下場後形同虛設的禁區。替補中鋒只有形同吉祥物的老將喬丹（DeAndre Jordan），而薩里奇（Dario Saric）也幾乎打不到球，早已無法在高張力季後賽中站穩。

感謝國王的佛心，讓金塊以薩里奇加上波特交易案拿到的交易薪資特例，就能換來立陶宛籍中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），讓外界一片好評。33歲的大V雖不再是主戰中鋒，上季在巫師場均打20分鐘仍能繳出11.5分8.2籃板，交易至國王打了32場，16.9分鐘內也能榨出8.7分7籃板。相信只要金塊給予他足夠的上場時間，就有穩定提供10分8籃板數據的能耐，足以對金塊的禁區達到大進補之功效。

只是人算不如天算，傳出瓦藍邱納斯有意接受希臘豪門帕納辛納科斯（Panathinaikos Athens）開出的3年總價將近1200萬歐元（約1400萬美元）的合約邀請，希望能和金塊買斷合約，重新回到歐洲打球。儘管他對被交易到有奪冠希望的金塊感到滿意，但這價碼實在太誘人，場上的角色也比留在NBA更為吃重，畢竟帕納辛納科斯主要目標也是為了爭奪歐洲聯賽冠軍。

不過這就留給了金塊新難題，目前能否說服瓦藍邱納斯續留仍有待觀察，若留人失敗，制服組就得重啟幫約柯奇找替補中鋒的任務。但塞翁失馬焉知非福，一旦大V選擇買斷，金塊反而因此多了全額中產可使用，對稀缺的中鋒市場很有吸引力，若出手有機會打敗勇士、搶下39歲的老將霍福特（AI Horford）。

金塊不只是拚冠 而是延長爭冠窗口周期

金塊過去兩季過於依賴先發五人核心，最終證明這一套就是行不通。 美聯社

過去兩年，金塊過於依賴先發五人核心，板凳幾乎無人可用，導致季後賽約柯奇平均出場超過 41分鐘超負荷。如今隨著布朗、哈德威、強森的到來，加上原有的板凳華森（Peyton Watson）、史特羅瑟（Julian Strawther），可望從無人可用的窘境，轉變為擁有能信賴的 9至10人輪替。這陣容不但能維持防守機動性，還有機會讓約柯奇下場時，球隊維持至少8到10分鐘的穩定輸出。布朗和哈德威的持球能力，也將大幅減少穆雷（Jamal Murray）必須長時間控球的負擔。

這些補強的意義，不僅在於讓約柯奇打得輕鬆一點，更讓這支球隊的爭冠窗口不至被薪資結構壓力影響而被迫提前關上。當聯盟走向以團隊、多人輪替來壯大爭冠實力的風潮，金塊若不改變輪替短版，攻守一體過於依賴三屆MVP的發揮，終究難以應對高強度的系列戰。

今夏，丹佛金塊終於作出了轉型的開始，找到能分擔責任的可靠替補群 ，幫助原有冠軍核心重新回到爭冠起跑線，這一次約柯奇可望不再是孤獨奮戰了。

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