球員市場論輸贏 火箭、湖人、金塊揮出「三壘安打」成贏家

7月1日自由球員市場開市，火箭、湖人、金塊三隊都揮出「三壘安打」，是交易市場最大贏家。

火箭做了三筆交易補強，得分、外線、防守更有爭冠本錢。

火箭先跟太陽交易拿下杜蘭特，一次解決球隊第一得分點、三分球、貧攻問題。杜蘭特上季場均26.6分、6籃板、4.2籃板，三分命中率4成3，投籃命中率5成27，仍是聯盟精英得分手和頂級三分射手。

自由球員市場火箭再以三年2150萬美元簽下前老鷹中鋒卡佩拉，再用四年5300萬美元簽下優質3D芬尼史密斯。

全新火箭不但解決進攻得分和半場進攻單打問題，也一次補足兩個三分射手杜蘭特+芬尼史密斯，同時再為禁區防守找來第二保險卡佩拉。新賽季火箭已經有實力和陣容深度可以跟NBA總冠軍球隊雷霆一較高下。

湖人用兩年1660萬美元簽下被拓荒者買斷中鋒艾頓，盡管他生涯前七年被貼上不夠專注，但對湖來人說，仍是極合適中鋒。 路透

湖人完成兩筆簽約，補上先發中鋒和側翼。

湖人終於完成一筆漂亮簽約，用兩年1660萬美元簽下被拓荒者買斷中鋒艾頓。27歲艾頓生涯場均16.4分、10.5籃板，投籃命中率5成9，儘管艾頓生涯前七年被貼上不夠專注、打球懶散、性格詭異標籤，也不喜歡在禁區搏鬥，但對湖來人說，艾頓仍是極合適中鋒。

在沒有薪資空間和交易籌碼情況下，艾頓已經是湖人能找到最完美長人。

湖人儘管失去芬尼史密斯，但簽下24歲拉維亞，拉維亞上季三分命中率4成2，年輕速度可塑性都很高，儘管防守不如芬尼史密斯老練，但湖人更年輕、提升速度、上限拉高。湖人仍計畫挪出薪資空間，用雙年特例近500萬美元年薪去搶塞爾蒂克中前鋒霍福特。

湖人今夏自由球員補強已經打出二壘安打，如果再幸運說服霍福特，湖人今夏天等於打出三壘安打。

金塊從國王換來中鋒瓦藍邱納斯(圖)，為約柯奇找到最可靠替補和防守、高度。 路透

金塊完成三筆簽約和交易，體質和陣容深度都得到提升。

金塊管理階層確實有智慧和實力，送出前鋒波特+2032年首輪籤換來籃網小前鋒強森，漂亮挪出薪資空間。再用打不到球的大前鋒薩里奇從國王換來中鋒瓦藍邱納斯，為約柯奇找到最可靠替補和防守、高度，同時在自由市場把兩年前奪冠功臣布朗簽回來。

約柯奇有了最可靠替補，強森作用和角色、能力都不在波特之下，布朗為金塊板凳、防守、經驗帶來最可靠戰力，金塊一夕之間似乎重新回到兩年前奪冠那一季，先發完整、板凳老練、攻防一體，陣容幾乎沒有缺陷。

今年西區大震撼，除了衛冕軍雷霆，火箭、金塊、湖人都針對陣容漏洞做了完美補強，也都有逐鹿中原本錢。

公鹿跟黃蜂交易換來老練替補控球米西奇(前)。 路透

東區公鹿其實也做出漂亮操作。

公鹿裁掉里拉德，挪出薪資空間用四年1.07億美元簽下溜馬中鋒特納，補上防守和禁區，跟黃蜂交易換來老練替補控球米西奇，再簽下自由球員射手哈里斯(Gary Harris)，同時留下大前鋒波提斯，後衛波特、崔蘭特。

強大鋒線和防守強度，後場拉高經驗和深度，外線選擇和三分射手更豐富，公鹿並沒有因為裁掉里拉德放棄爭冠和未來，公鹿依舊很有競爭力。

公鹿在東區還是很有爭冠機會，我完全不相信公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波為此很不爽公鹿操作的報導和訊息。裁里拉德，創造更好空間和競爭力，完成幾筆補強操作，公鹿稱得上今年夏天自由市場大贏家之一。

勇士流失主力中鋒魯尼(左)，目前是最大輸家。 美聯社

勇士今夏只有流失主力，主力中鋒魯尼兩年1600萬美元去鵜鶘，其他毫無斬獲，目前是最大輸家。

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