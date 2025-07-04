中職／下半季拚季後賽門票 富邦能挑戰搏39勝不可能任務嗎？

中華職棒下半季賽事將在7月4日開打，統一獅在上半季打到補賽週最後一天終於奪得上半季冠軍，先取得季後賽資格，其他5隊要爭取剩下的2張門票，誰可以出線呢？

傷兵歸隊 墊底富邦悍將會向前衝嗎？

話題不斷的富邦悍將上半季雖墊底但最後拉尾盤，打出一波4連勝、6戰5勝，最後21勝39敗，若想打進季後賽，需要下半季冠軍或年度戰績前3名，然而年度前3名勝率至少要5成，代表富邦悍將下半季要39勝以上，若拿到39勝應該已是下半季冠軍，自然就打進季後賽，而富邦集團2017年接手後半季最多勝是32勝。

樂天桃猿總教練古久保健二曾說，富邦悍將年輕球員全力衝刺起來其實非常恐怖，富邦悍將上半季末段也確定做到了，但經過短暫休息，就怕「冷卻」地很快，張育成、江少慶…等傷兵在下半季歸隊，富邦悍將會不會更恐怖，讓人十分期待富邦奪冠的「不可能任務」。

連兩年下半季爛尾 統一獅能直指總冠軍嗎？

統一獅連三年奪上半季冠軍，但過去兩年都出現下半季表現不佳，導致最後都無緣奪下總冠軍。聯合報系資料照

統一獅上半季以36勝24敗奪冠，這是統一獅連續3年在上半季拿下冠軍，但對統一獅而言卻有著一層障礙，前2年先取得門票，但下半季打得不好，都沒有取得全年戰績第一的優勢，最後總冠軍都不是猛獅。

2023年上半季以34勝24敗2和奪得冠軍，下半季28勝31敗1和拿到第4名，全年第二名，在季後挑戰賽跟樂天桃猿交手，在先有1勝的優勢之下，卻是3連敗、以1勝3敗慘遭橫掃淘汰，無法挺進到總冠軍賽。

去年上半季統一獅是37勝23敗贏得上半季，然而下半季以29勝30敗1和滑落到第3名，全年排在第2名輸給中信兄弟，又從季後挑戰賽打起，這一次在先有1勝之下，打了3場比賽終於以3勝1敗闖進總冠軍賽，卻在總冠軍賽不敵中信兄弟。

不過統一獅有吸取教訓，一年比一年進步，今年會不會突破上半季冠軍無法奪總冠軍的魔咒呢？統一獅4位先發洋投布雷克、梅賽斯、飛力獅及蒙德茲的表現都很不錯。以布雷克的4敗較多，4人依舊是下半季主力先發，陳韻文救援工作比較令人擔心，幸好高塩將樹跳出來穩住，王鏡銘也有很大功勞。

打擊方面，陳傑憲、林安可還是攻擊重心，林子豪、潘傑楷、林佳緯和邱智呈也都扛起打線的重任，蘇智傑下半季歸隊戰力會更完整，還有2位老將陳鏞基及胡金龍。獅隊如何調配球員的體力，尤其是陳傑憲，將左右下半季的戰局。

出現天敵 中信兄弟連霸之路現坎途

中信兄弟下半季要爭冠務必要突破雄鷹障礙。聯合報系資料照

中信兄弟上半季差一點有機會逆轉奪冠，最後卻是敗在補賽最後2場比賽都輸給台鋼雄鷹，這也是中信兄弟上半季一大敗筆，可以壓制統一獅、味全龍、富邦悍將，小輸給樂天桃猿，但面對台鋼雄鷹卻是3勝9敗，如果可以從雄鷹多拿幾勝，或許就是上半季冠軍了，下半季要爭冠務必要突破雄鷹障礙。

綜觀中信兄弟上半季投手成績。防禦率3.51排在第4，洋投羅戈、黃博多、德保拉是三大先發，最可惜的是勝騎士受傷後被註銷，由李博登入替，德保拉上半季末出現左手肘不敵，何時可以歸隊是一大隱憂，黃博多被全壘打偏多。

牛棚投手是中信兄弟最需要擔心之處，黃恩賜扛起終結者重任，新秀陳冠穎頂住中繼任務，但二人是否可以扛一整季將是重點，呂彥青、李振昌已有疲態，吳俊偉若下半季可以歸隊會有很大的幫助。

打擊方面中信兄弟團隊打擊率0.268，全壘打及安打都排在前3名，算是比較穩定，守備最強項，江坤宇下半季應可歸隊出賽，岳政華已滿血回歸，加上宋晟睿，守備最不讓人擔心。

如何再補強洋投戰力 攸關樂天桃猿爭冠

桃猿先發投手魔神樂(圖)上半季奪7勝、威能帝6勝，兩洋投為球隊做出貢獻。聯合報系資料照

樂天桃猿下半季要打出來，單靠林立、陳晨威、成晉、梁家榮真的還不夠，老將林泓育、林智平也要跳出來，廖健富下半季能否回來、馬傑森打擊率只有1成多，有沒有辦法突破低潮。

桃猿洋投威能帝拿6勝、魔神樂有7勝是二大主力，霸鉧德3勝、波賽樂1勝，如何再補強洋投戰力，關係著下半季爭冠，黃子鵬本季表現不如去年，下半季是否可以調整回來值得觀察。

兩大重砲若能帶起攻擊效應 味全龍還可以更好

味全龍今年補進陳子豪(右)與朱育賢二位重砲，似乎沒有帶起攻擊效應。中央社

味全龍今年補進陳子豪與朱育賢二位重砲，似乎沒有帶起攻擊效應，上半季29勝31敗，勝率輸給台鋼雄鷹，落到第5名。團隊打擊率0.254只比富邦悍將好，全壘打35支排第3，並未特別突出，陳子豪僅有2轟、打擊率0.226、長打擊0,312、15打點、整體攻擊指數0.659都未達預期；朱育賢打擊率0.262、5支全壘打、長打率0.427、31打點、整體攻擊指數0.744，都還可以再更好。

投手方面整體防禦率2.86是6隊最好，洋投表現以鋼龍6勝符合預期，伍鐸有4勝，但艾璞樂3勝、龍聖2勝並不理想，再找更好的洋投補強或許是可以考慮之處。

而味全龍下半季有一個重點是林智勝引退，林智勝在上半季末歸隊，馬上帶起一波好的士氣，的確是味全龍陣中不可缺的精神領袖，下半季長駐一軍，或會有很好的效果。

上半季達成五成勝率 台鋼雄鷹有可能打進季後賽嗎？

洪一中總教練上半季帶領台鋼鷹達成五成勝率，下半季就看能否衝進季後賽。中央社

台鋼雄鷹在上半季最後2場取勝，將戰績扳成30勝30敗的5成勝率，與樂天桃猿並列第3，大有下半季一拚打進季後賽的可能。

團隊打擊率0.267、35轟都還可以，洋砲魔鷹19轟、45打點暫居全壘打王、打點王，0.313打擊率暫排第4，是球隊攻擊主力；王博玄持續打擊上有好表現，吳念庭與王柏融的奮起會是台鋼雄鷹下半季逆勢成長關鍵。

但台鋼雄鷹投手表現並不理想，洋投幾乎只靠後勁一人，艾速特、石萬金及吉田一将未如預期，本土投手陳柏清本季勝投未開張，江承諺拿2勝，不過張誠恩、許育銘、黃群、伍祐城力扛中繼，張誠恩14中繼暫居中繼王、林詩翔新生代肩負終結者重任，15救援成功排第2，然而張誠恩及林詩翔的體力會是一大考驗。

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