「法官」賈吉造就打擊生涯年 揮棒前所未有積極絕對是主因

大聯盟洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)生涯最高單季打擊率是去年的3成22，當談到挑戰四成的可能人選時，大家都覺得是阿拉斯（Luis Arraez）、史蒂芬關（Steven Kwan）這些巧打選手，沒人會想到法官，但他直到5月21號都還維持四成打擊率，到了6月13號，打擊率也都還有3成90，隔日開始的14場1成64的低潮才讓他下滑至3成54，大致也失去了挑戰Ted Williams記錄的機會。但這樣可怕的打擊成績，是由一個各項強打力量數據都排在聯盟金字塔頂尖的怪力打者所締造，這才是最讓人嘖嘖稱奇的地方。

當資深棒球作家羅森索（Ken Rosenthal）拿著可能的解釋去問法官本人時，他還一臉矇：「真的嗎？」羅森索提出的理論就是：法官揮棒積極度是前所未有的，不管是第一球、好球帶以外的球，總之整體來說，賈吉今年的揮棒率（46.5%）就是生涯新高。羅森索說當賈吉被問到這問題時，還問了一下『你說我更愛揮是什麼意思？』他臉上的表情顯示出他是真不知道這個事情。羅森索再跑去問洋基教頭布恩（Aaron Boone），他的反應也是一樣：「他有嗎？」連法官本人和洋基隊球團都沒發現這個趨勢。

賈吉的首球揮棒率、好球帶揮棒率、追打率和整體揮棒率都創下單季新高。 美聯社

在他於運動家系列最後一戰敲出生涯第44次單場雙響炮之前，賈吉的首球揮棒率（35.8%）、好球帶揮棒率（67.9%）、追打率（24.5%）和整體揮棒率（67.9%）都創下單季新高。說實話，這有點不正常，對吧，去年第二次拿到美聯MVP，今年打線保護傘還是很強大，讓洋基的場均得分是美聯第一，法官應該更少有球可以揮吧，那怎麼反而他揮棒機率更高呢？「我大概等不到多少好球可打，所以不管是第一球，還是滿球數後的對決球，我都要做好準備。」賈吉自己解釋，「我自己覺得我都就攻擊定位了，當然要揮棒。以往有些時候，我會覺得我還沒就位，所以就沒揮棒的感覺，自然會看比較多球。」

即使經過六月底的大低潮，法官還是全大聯盟的打擊王，領先第二名的威爾森（Jacob Wilson）19點，全壘打和打點只落後給萊利（Cal Raleigh）3轟和4分，三冠王仍然在射程中。上次有人能三項數據都領先全大聯盟，已經要遠朔至1956年的曼托（Mickey Mantle）。但即使法官今年的數字比去年還神鬼，他還是有球可以打，比他的偶像邦茲（Barry Bonds）要幸運多了。

邦茲最可怕的四年（2001至2004年）間，他每年平均要被敬遠71次。 美聯社

在邦茲最可怕的四年（2001至2004年）間，他每年平均要被敬遠71次，2004年的單季120次敬遠更是我心目中絕不可能被超越的紀錄。今年賈吉的敬遠次數是21次，已經超過去年，而且是大聯盟之最了，這個速度下去，他本季將獲得35次故意四壞。不過他今年熬到四壞球的比例只有15.1%，是自2021年後最低，在大聯盟只排第七。但第二年擔任洋基板凳教練的奧斯馬斯（Brad Ausmus）還是看到了賈吉和邦茲兩人的共通點。「邦茲完全知道哪球進了好球帶，哪球太高，哪球太內角。」曾經以捕手角色和邦茲周旋多年的奧斯馬斯說，「賈吉這部分和他非常非常像，我不知道他以前如何，但他現在真的掌握了好球帶，去年就很厲害了，今年更是到了新的境界。」

不過賈吉自己說他離邦茲的境界還差很遠：「對手每場比賽大概會給我一兩球打，他以前是一個系列可能只有一球可打，但他還是能把球打到月球上。我離那個水準還差很遠，希望有一天我也能達到。他是史上最強，我無法和他相比。」史上校正後攻擊指數＋（根據當時聯盟平均和球員所在球場因素校正後的OPS+）最高的前五名中，邦茲在2002年的268、2004年的263和2001年的259分居三、四、五名，僅次於黑人聯盟的神獸吉布森（Josh Gibson），而法官去年的223，則在史上並列第三十名。今年還沒打完，但目前他的OPS+已經到229，並列第二十三。就算法官還不是邦茲，也已經是當今球界最接近的版本了，那他為何還有那麼多球可以打？

就算賈吉(圖)還不是邦茲，也已經是當今球界最接近的版本了，那他為何還有那麼多球可以打？ 美聯合社

紅襪投手教練貝利（Andrew Bailey）說：「我們強調用積極對付積極，你要記得，即使當今最強打者法官，你取得有利結果的機率還是超過不利結局的。當這種人揮棒時，你有更多機會製造他去追打，把球打進場內。沒錯，他的表現、力量和績效都是歷史級的，但你還是要積極去攻擊他。」

法官從來不是阿拉斯，高揮空率一直是法官生涯的一大罩門，今年他的揮空率是全聯盟最高的那兩趴百分位數，但洋基打擊教練羅森（James Rowson）還是稱讚賈吉的揮棒「會很早就進入好球帶，但又留在好球帶很久，讓他可以應對不同的球速和球種。」全大聯盟第五快的揮棒速度，結合第六長的揮棒距離，加上他極致的怪力和手眼協調能力，形成如此致命的組合。

對於這位當今世界上最厲害的打者賈吉來說，盡量揮棒，多揮一點，絕對是好事。 美聯社

在上週日對運動家隊打的雙響炮中，首轟是對前隊友塞佛里諾（Luis Severino）一好零壞時下毒手，打中一顆掃把球，第二轟則是對上救援投手佛格森（Tyler Ferguson），第一球紅中伸卡球揮空，接下來纏鬥了九顆球，才咬中一顆高起來的四縫線直球打出去。對於這位當今世界上最厲害的打者來說，盡量揮棒，多揮一點，絕對是好事。

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