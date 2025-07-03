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中職／高塩將樹是統一投手MVP 但要提防操太兇步裴瑞茲後塵

聯合新聞網／ 福耳
高塩將樹是統一上半季封王的關鍵人物。統一獅提供
高塩將樹是統一上半季封王的關鍵人物。統一獅提供

統一在驚滔駭浪中連續3年奪下上半季冠軍，過去兩年兇猛的長打火力還在，團隊打擊率2成67雖與其他隊伍相差不大，45轟及4成03的長打率都是聯盟最佳，打線上表現最亮眼的依然是林安可，即使因傷只出賽約一半場次，仍有3成57打擊率、11轟及26分打點的成績，長打率更高達7成57，可說是統一上半季的打擊MVP；另外，去年因傷整季未出賽的林子豪，上半季也有8轟、27分打點的火力貢獻，2人分佔隊內打點及全壘打前2名。

投手部分的MVP筆者認為是高塩將樹，在討論高塩的貢獻之前，先來看看統一先發投手的成績，在古林睿煬及勝騎士離隊後，統一積極補進梅賽斯、蒙德茲及飛力獅等洋投以厚實先發戰力，加上原本的布雷克，這4名洋投合季共投了272又2/3局，負擔超過團隊一半的投球局數，22勝更是6成以上。

統一驚險地在上半季封王。聯合報系資料照
統一驚險地在上半季封王。聯合報系資料照

洋投對統一拿到上半季冠軍有顯著幫助，但本土先發就有很大的落差，只有林詔恩一人表現穩定，其餘如胡智爲、郭俊麟都不理想，胡智爲在4月底更轉為中繼，即使在牛棚仍無起色，上半季結束時的防禦率為5.02，郭俊麟更是超過8.0。

統一在後援投手也有加強的空間，出賽數達10場以上且防禦率未超過3的僅有高塩、王鏡銘及陳韻文，3人剛好也是出賽數前3名，老將王鏡銘今年表現回春，目前已出賽24場投20又1/3局，防禦率僅有0.89，拿到7次中繼成功，有望繼18年後再寫下雙位數中繼成功的紀錄。

高塩將樹投球局數已逼近去年整年的投球局數，要嚴防受傷。統一獅提供
高塩將樹投球局數已逼近去年整年的投球局數，要嚴防受傷。統一獅提供

而去年季後以5年總額約4500萬、平均月薪75萬大型合約留下的陳韻文，防禦率雖然只有2.49，表現其實並不穩定，23場中只有3場沒有被打安打，25又1/3局被打出31支安打，還有9次保送，導致WHIP是偏高的1.54，6月14日對中信被打包括1 轟在內的5支安打丟掉3分後被調離終結者，位置由高塩暫代，之後也僅再出賽2場。

再回頭來看高塩，從15日開始暫代終結者後，5場出賽投7局，只被打出1支安打未失分，投出12次三振，僅有1次保送，拿下4次救援成功，展現絕對的壓制力，上半季出賽25場為全隊最多，防禦率1.91，WHIP僅0.74，除了投球內容優異之外，耐投更是一大優點，37又2/3局已接近王鏡銘的2倍，更是王陳2人合計的8成，無論在投球的質或量上都有非常高的水準，是統一在這兩週爭冠期的最關鍵人物，也是投手方面的MVP，而他目前中繼及救援成功分別是8次及6次，有望挑戰成為史上第5位單季10中繼、10救援的投手。

高塩將樹的表現如同去年的裴瑞茲。聯合報系資料照
高塩將樹的表現如同去年的裴瑞茲。聯合報系資料照

高塩的投球讓人想起去年的洋投裴瑞茲，裴瑞茲去年皆以後援身分出賽共36場，上半季就已出賽21場，防禦率只有1.50，且有7次中繼及4次救援成功，表現與高塩同樣優異，是去年統一上半季封王的大功臣，只不過裴瑞茲從6月中開始因右肩不適休息了2個月左右，是否與當時的投球局數已多達36局有關，無法證實，而他因傷下半季只出賽15場投18局，貢獻度不若上半季，今年的高塩如同去年的裴瑞茲一樣是全隊出賽最多的後援投手，且已快接近去年本身投球局數的2倍，身體的勞累及受傷風險是他下半季要特別注意的地方 。

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