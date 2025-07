輕鬆飆破165公里 釀酒人「怪物新秀」米蕭洛斯基是何許人也？

當海盜選秀狀元史金斯(Paul Skenes)以一個不可思議的速度竄升成聯盟看板投手,於此同時,同樣位於國聯中區的另一顆新星也正冉冉升起,那就是釀酒人隊的怪物新秀——米蕭洛斯基(Jacob Misiorowski),兩人的生日只差56天,同樣是先發右投、同樣有著四分之三的出手角度,以及極速達103英哩(164.8公里)的頂級速球,米蕭洛斯基以「連續11局無安打」的表現開啟了自己的職業生涯,也讓球迷牢牢記住他的名字。

A career-high 8 strikeouts for Jacob Misiorowski!



Batters are now hitting .030 against him 🤯 pic.twitter.com/1O45d0DHfa