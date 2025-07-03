輕鬆飆破165公里 釀酒人「怪物新秀」米蕭洛斯基是何許人也？

當海盜選秀狀元史金斯（Paul Skenes）以一個不可思議的速度竄升成聯盟看板投手，於此同時，同樣位於國聯中區的另一顆新星也正冉冉升起，那就是釀酒人隊的怪物新秀——米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），兩人的生日只差56天，同樣是先發右投、同樣有著四分之三的出手角度，以及極速達103英哩(164.8公里)的頂級速球，米蕭洛斯基以「連續11局無安打」的表現開啟了自己的職業生涯，也讓球迷牢牢記住他的名字。

A career-high 8 strikeouts for Jacob Misiorowski!



Batters are now hitting .030 against him 🤯 pic.twitter.com/1O45d0DHfa — MLB (@MLB) June 25, 2025

23歲的米蕭洛斯基有著得天獨厚的身材優勢，身高6呎7寸（約201公分）以及相應的臂展；球探報告中，他的四縫線速球被評為滿分的80分，去年在2A登板主投79.2局就送出105次三振，雖然15%的保送率（50次保送）為他帶來不小的麻煩，但這樣的控球問題於季末有了大幅的改善：最後9場先發中僅有2場出現3次以上的保送。今年以先發投手的角色升上3A後，將曲球納入自己的武器庫，再添一項面對左打者的利器。本季於3A合計13次出賽，63.1局中送出80次三振，防禦率 2.13，優異的表現使他迅速獲得登上最高殿堂的入場券。

美國時間6月12日，米蕭洛斯基迎來大聯盟處女秀，初登板便一鳴驚人，一度飆出102.3英里/小時的四縫線速球，創下Statcast時代釀酒人隊史的最速紀錄；此外，他生涯的前16局投球中，繳出繳出1.13的防禦率、0.63的WHIP，以及19：7的K/BB（三振保送比），宰制力不言而喻。

美國時間6月12日，米蕭洛斯基迎來大聯盟處女秀，初登板便一鳴驚人 路透

除了過人的身材條件，米蕭洛斯基的投球動作也大有學問，他的出手角度偏向斜肩投法（四分之三），完全伸直時與地面的夾角為30度，單看動作酷似前塞揚強投薛則（Max Scherzer）的32度。另外，他的手臂延展（Extension，即出手點與本壘板間的實際距離）為聯盟最頂尖的1%。較長的延展距離對投手有利，因為這等於縮短了投手與打者之間的距離，手臂延展距離長的投手即使球速是93英里，也可能讓打者感覺像是96英里，更何況米蕭洛斯基是位動輒三位數的超級火球男，他本季的四縫線速球平均99.7英里，然而打者的感知球速（Perceived Velocity）卻高達101.7英里！

而他的配球策略也比一般的新人投手更為多樣：四縫線速球53%、滑球31%、曲球14%、變速球2%，除了速度、轉速兼備的四縫線，他的滑球球速也能達到92英里，這顆幾乎等同卡特球球速的變化球擁有更出色的橫向位移，光這兩種球路的共軌就足以讓他在小聯盟大殺四方。此外，本季至今他的平均被擊球初速（Avg Exit Velocity）雖然高達91.4英里，但對手的Barrel%卻只有6.7%，顯示他具有限制打者擊球品質的能力，0.146的wOBA（加權上壘率）0.237以及xwOBA（預期加權上壘率）也說明了這一點：對手的實際與預期進攻輸出皆被米蕭洛斯基大幅壓制。

米蕭洛斯基絕對具備成為王牌投手的潛力，但控球仍是他未來的課題。 路透

米蕭洛斯基絕對具備成為王牌投手的潛力，但控球仍是他未來的課題，本季的BB/9（每九局保送數）仍是偏高的3.94，耗球量使他難以吃下更多局數；另外，他面對左打者的壓制力還有提升的空間，關鍵可能在他尚未完成的變速球，目前這顆變速球的控制能力欠佳，但卻有著絕佳的揮空率，代表只要能投進外角低的位置，米蕭洛斯基有機會再多一項殺手級武器。

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