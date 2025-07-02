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中職／土投先發數比4號洋投少 本土養成問題不該再找藉口了！

聯合新聞網／ 科科任
上半季先發8場以上的25位投手中，僅有5人是本土投手，分別是黃子鵬、黃保囉、李東洺、江承諺與徐若熙。 聯合報系資料照
上半季先發8場以上的25位投手中，僅有5人是本土投手，分別是黃子鵬、黃保囉、李東洺、江承諺與徐若熙。 聯合報系資料照

中華職棒是個相當倚賴洋投的聯盟，投手戰力往往以洋投為主，土投則擔任配角。特別是在先發的部分，幾乎多數的先發工作都被交到洋投手上，甚至就算並非表現特別好的洋投，負擔的先發場次也大部分土投還要多，反映出土投養成不佳的問題。這絕對是中職球團必須好好投注心力，想辦法改進的目標之一。

翻開2025年上半季，幾乎大多數先發的工作，都由各隊洋投包辦。在先發場次在10場以上的20位投手中，本土投手僅有樂天黃子鵬、富邦黃保羅李東洺，以及台鋼江承諺4人而已（扣除羅力條款的伍鐸）。甚至放寬到8場先發以上的25位投手，本土也只多增一位味全徐若熙，僅5人在上半季負擔了8場以上的先發。

8場先發是什麼樣的概念呢？連表現不佳的樂天洋投霸鉧德（Jonathan Bermúdez），以及台鋼4號洋投吉田一將，上半季都能主投8場先發。而整個聯盟算下去，竟然一隊平均湊不到一位先發數能和4號洋將相提並論的本土投手，顯示出目前中職各隊本土投手的戰力匱乏狀況非常嚴重。這已經不只是沒有本土王牌或前段先發的問題，而是連能夠穩定出賽的中後段輪值人選都寥寥無幾。

日職戰力外且是台鋼4號洋投的吉田一將，負擔的先發場次都比大部分土投還多。 圖／台鋼雄鷹提供
日職戰力外且是台鋼4號洋投的吉田一將，負擔的先發場次都比大部分土投還多。 圖／台鋼雄鷹提供

過去檢討中職投手養成時，常有幾個觀點一直被提及。一是2021賽季之前，中職處於「彈力球」時期，聯盟整體打高投低不利培育。另外一個常見的說法，則認為臺灣天花板高的學生都選擇旅外，讓中職先天缺乏好素材培養。雖然這兩點不無道理，不過講久了，反而可能成為一種藉口，讓人忽略中職土投的養成確實問題。如今聯盟取消彈力球第五年了，每年都還是有旅外，或者青棒及大社強隊主力級的投手投入選秀，不少土投也是在高順位被挑中。無法從這些人才中找到超級王牌就算了，但如果連找個堪比日職戰力外水準的先發土投都難，養成方面絕對需要檢討。

以農場來說，曾有前職棒選手透露，指出有中職球隊在農場管理的編制上還是不夠完整，影響到二軍新秀培養。好比在人力方面，球團帳面上雖有安排人員進駐農場，但這些人很可能實際上還有其他球隊兼職，使得在二軍管理職務上反而分身乏術。結果使得二軍現場缺乏規劃，流於教練憑感覺的傳統作法，而不是用科學的方式合理調度，更不會去仔細規劃每一位年輕新秀，安排可能一年應該要投多少次先發、吃多少局、預估達到什麼進度後上一軍，或者針對還不到出賽階段的球員，管控體測等數值是否有達標等等，養成效力自然大打折扣。

精實農場養成雖然需要一些成本，但絕對不是擠不出來，而是有沒有意願，以及有沒有合適規劃的問題而已。現在中職球團不會沒有錢，光是洋投的部分，就有像是富邦力亞士（Roenis Elias）年薪50萬美金、石萬金（Spenser Watkins）合約45萬美金、勝騎士（Mario Sanchez）兩年合約破百萬美金等等高額投資。他們隨便一位的年薪，就算打個折扣，都肯定能找到相關領域的人才去盯二軍，讓球隊農場獲得更精確的管理。

即便球團每年砸重金聘請洋投，也未必能繳出期待水準，力亞士(左)與石萬金(右)目前的成績就不如預期。 聯合報系資料照
即便球團每年砸重金聘請洋投，也未必能繳出期待水準，力亞士(左)與石萬金(右)目前的成績就不如預期。 聯合報系資料照

當然，在這必須聲明清楚，說這些並不是要球團停止砸錢找好洋投，畢竟洋投固然還是扮演重要的戰力，多花錢不是問題。只是中職過於偏重洋投，一直都有「簽下三王牌級洋投就很有機會奪冠」的觀念在，使得洋投的重要性相對容易被注意到，檯面下的農場問題就容易被忽視。雖然二軍球員薪資不高，但加總起來還是一筆花費，不應該放著得過且過。何況三位強力洋投洋投其實也不好找，前述力亞士和石萬金本季ERA+都不到90，每年更多的是薪水高、資歷漂亮，卻因故投不出成績的選手，這也反映了培養土投戰力仍有其必要。

如今選秀會剛結束，各隊也多少挑中一些投手補強。球團每年花錢養球探、簽球員，絕對不會認為找來這麼多本土投手，結果沒辦法站穩先發輪值，只要能在一軍牛棚吃吃局數就心滿意足了。該怎麼好好培訓年輕農場，至少多找出一些能穩定吃下一軍局數的先發，光是這樣的低標，也都是各球隊還能更努力的方向。

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