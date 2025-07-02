鈴木一朗較勁貝比魯斯？賈吉、威爾森正上演異色打擊王之戰

近日大聯盟公布明星賽第一階段票選結果，隨著仲夏夜盛典到來，也代表半個球季過去，大聯盟即將進入下半季白熱化戰局，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）收穫破400萬張選票，連續兩年成為大聯盟人氣王，和國聯票數最多的大谷翔平提前攜手叩關明星賽。

去年賈吉以58轟、1.159攻擊指數成績打下驚人的10.8WAR，並以全票之姿收下生涯第二座MVP獎盃，沒想到本季33歲的法官還能在以鬼神數據為基準下持續進化，雖然引以為傲的全壘打數暫時落後給水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh），但依舊是相當可怕的28轟，持續保有衝擊60轟機會，加上打擊三圍領跑全聯盟，讓他本季打出逆天的226OPS+（標準化攻擊指數），WRC+（標準化加權得分創造）高達222，這個數字超過去年，在大聯盟歷史排名第8，排在前面的有3人，分別是貝比魯斯（Babe Ruth）、邦茲（Barry Bonds）、威廉斯（Ted Williams），才80場就貢獻5.8WAR。

在賈吉這些讓人眼花撩亂的頂尖數據中，最特別的莫過於安打數跟打擊率，賈吉生涯打擊率2成94，但選球眼精準、揮棒不急躁，換來突破4成的生涯上壘率，有3個球季單季保送數破百，充滿耐心只等待最佳時機重擊小白球，也因此從未在打擊率與安打兩項掄元，不過本季賈吉在打擊區野心倍增，維持頂級選球眼的同時更積極出棒，至今打擊率來到驚天動地的3成61，更有好一段時間保持在4成以上，打遍天下無敵手毫無死角，現代神獸之名捨我其誰。

不過賈吉追求生涯首次打擊王和安打王之路上並非完全沒對手，是來自運動家隊的新人游擊手威爾森（Jacob Wilson），此君是何許人也？威爾森2023年獲綠帽軍首輪第6順位指名，季前排名大聯盟第31號新秀，一直都是受矚目的潛力強打，但絕對沒有人能想到他在菜鳥賽季就有辦法扮演打擊王強力候選人，暫時以3成45打擊率緊追在賈吉之後，以上半季的成績來看，他在新人王競爭上遙遙領先，接下來要挑戰的是繼鈴木一朗後，24年來首名200安菜鳥。

賈吉簡單暴力，有著更高的揮棒速度能直接轉換成擊球速度。 截圖自Baseball Savant

威爾森則是盡可能地將揮棒速度兌現成擊球速度，是Contact能力的極致主義。 截圖自Baseball Savant

一邊是身高破200公分的長打製造機，另一邊則是Contact能力的極致主義，關於這兩人的比較，大聯盟列舉了三項最巨大差異。首先，「揮棒越快->擊球初速提升->守備員反應與處理時間越短->形成安打機率越高」，這是非常直觀且亙古不變的道理，賈吉擁有與重砲身材相符的的驚人力量，揮棒速度76.8英里，擊球初速高達95英里，兩項數據分別排名PR98、PR99；而威爾森擊球初速則是85.9英里，慢了整整10英里，在全聯盟甚至排名倒數10%，揮棒速度63.7英里則近乎全聯盟墊底，在擊球初速的排行榜上，從賈吉一路數到威爾森，幾乎就涵蓋了全聯盟打者。

兩人的擊球強度與力量猶如雲泥之別，那麼威爾森靠的是什麼？事實上揮棒速度排名倒數前3的阿拉斯（Luis Arraez）、關（Steven Kwan）和威爾森都是以巧打聞名的安打機器，首先我們要先認識確實擊球率（Squared-Up%）這個進階數據，其計算的是「打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例」，透過揮棒速度與球速，可以計算出每一球理論上的最快擊球初速，若實際擊球初速達到該理論值的80%以上，即被視為確實擊球。

威爾森在這個數據上取得40.6%，全聯盟僅次於阿拉斯，賈吉簡單暴力，有著更高的揮棒速度能直接轉換成擊球速度，而威爾森則是盡可能地將揮棒速度兌現成擊球速度，雖然缺乏傲人擊球初速，但精準掌握甜蜜點依舊能帶來一拖拉庫的安打。

賈吉每次揮棒都傾注全力，如同狂暴浪潮襲來。 美聯社

除此之外，兩人的揮棒軌跡也屬不同型態，賈吉路徑較長，有著標準力量型打者的揮棒；威爾森則短小精悍、務實擊球，本季賈吉從揮棒啟動至實際擊球點的平均距離為8.1英尺，高居聯盟第8，威爾森則是6.0，同樣僅優於阿拉斯，大聯盟平均則為7.3英尺，而賈吉擊中球的瞬間，也正好呈現製造飛球的完美角度，平均擊球攻擊角度為15度，高攻擊角度轉換成更多飛球，輔以賈吉無敵的原始力量，自然盛產全壘打——當然，全壘打也會計入打擊率。相比之下，威爾森的擊球角度僅2度近乎水平，更依賴把球打平，而不是把球往天空打，因為那只會是力道不足的無效飛球。

最後，兩個人從擊球策略就有著絕對性的不同，賈吉每次揮棒都傾注全力，如同狂暴浪潮襲來，不是把球粉碎就是揮棒落空，一言以蔽之「不是贏就是零」，很常揮空，也吞下滿坑滿谷的三振，揮空率高達36.2%，排名聯盟倒數前2%，但那又何妨？跟把球打爆的次數相比顯得微不足道，這些強勁擊球價值遠遠高於三振的負面效益，任何跟擊球力道有關的數據賈吉都是聯盟外掛梯隊，包括強擊球率、出色擊球率（結合擊球初速和仰角，比例越高代表形成長打次數越多）。

運動家威爾森堪稱新一代安打製造機，有機會在新人年就挑戰200安。 美聯社

而威爾森揮棒雖像是濺起小水花，卻總是能碰到球，不管是什麼球種都難以讓他揮空，大量把球打進場內，再透過優秀的球棒控制技巧把球打到難以防守之處，這也是為何威爾森擊球強度不高，但預期打擊率仍高達3成03的原因，威爾森保送不多，保送率僅5.6%，直到本季第23場比賽才獲得首次保送；與此同時被三振率是6.8%、揮空率是9.7%，兩項數據都勝過聯盟99%球員，賽季至今只吞下22次三振，平均要至少3場才能賞他1K。

賈吉與威爾森，前者邁入大聯盟生涯第10年，而後者的大聯盟故事才寫到續章，除了安打數、打擊率接近，不管是帳面還是進階數據都呈現截然不同風貌，完全是兩種風格的打者，更明確地說，根本就是光譜的兩個極端值，明明打擊型態簡直不能再更迥異，卻不約而同地踏上打擊獎項的征途上。

生涯超過3000安的名人堂日籍球星鈴木一朗，正是威爾森追逐的模板。 美聯社

同樣在新人年就挑戰200安、扮演安打製造機，加上是保送三振都很少的棒壇奇形種，威爾森實在讓人很難不讓人聯想到2001年甫登陸大聯盟就席捲全球的鈴木一朗，以一介新人之姿挑戰名滿天下、各項數據直指「棒球之神」貝比魯斯紀錄的當代最偉大打者賈吉，怎麼看都是很有話題性組合，這場史上最「異色」的打擊王之爭最後獎落誰家，兩人還有半個球季的時間可以一較高下。

※數據截至6/28

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