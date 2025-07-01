中職／今年選秀專家眼鏡碎滿地 味全首輪選黃暐傑最令人質疑

一年一度的中職選秀會在昨晚進行，各隊首輪選進哪些球員？又有沒有真正補到球隊的洞呢？以下做個首輪選秀短評。

味全龍

味全是首輪最令人摸不著頭緒的隊伍， 選進近年傷病不斷，且要在9月才能投球的黃暐傑，9月如果無法登板，那本季對球隊就等於毫無幫助，且味全在季後王牌徐若熙有極高的機會旅外，本土先發僅剩曹祐齊一人的情況下，選一個狀況不明的投手，要擺在先發還是牛棚也尚未明朗，實在是個大賭注，令人想到味全過去在首輪選擇廖任磊的場景。

台鋼雄鷹

韋宏亮(右)成為首位以後援投手身份被選進的狀元。聯合報系資料照

由於是新球隊，有許多戰力缺口需補強，因此擁有狀元籤的台鋼在選秀會前還開過多次會議，最終狀元人選並不是外界傳言已久的張育豪，而令人意外地選擇了韋宏亮，最快球速有152公里的韋宏亮，是首位以後援投手出身的狀元，他加入台鋼之後可以增強牛棚戰力，這也很明確地表示上半季打出五成勝率的台鋼，目標就是要在這幾年打進季後賽，甚至衝擊總冠軍。

富邦悍將

會前狀元呼聲最高的張育豪(右)意外地被富邦選到。聯合報系資料照

選秀會前狀元呼聲最高的張育豪，算是意外地被富邦選到，張育豪是這次選秀會的最佳捕手，在攻守兩端都有不錯的表現，進攻得分能力疲弱是富邦近幾年戰績不佳的主因，加上捕手部分雖然有戴培峰，但其他球員不是有傷在身就是攻守還有差距，能選進本屆最強捕手，對富邦是很大的加分，也算是為未來幾年的捕手輪替做準備，而富邦接下來在第二輪還能選進鐵粉劉承佑，是另一個今年選秀成功的地方。

樂天桃猿

鍾亦恩身材偏瘦，需要再多養幾年才能上一軍貢獻戰力。聯合報系資料照

樂天在首輪選進鍾亦恩，鍾亦恩在玉山盃對台東的比賽先發6局，投出8次三振，表現很亮眼，且是左投，對於樂天來說，選他可以增強左投戰力，但鍾亦恩的身材稍瘦，進職棒可能還要再增加身體的強度，或許要再多養幾年才能上一軍貢獻戰力。

統一獅

曾偉喆曾入選多次中華隊國手。聯合報系資料照

對統一來說，在古林睿煬離隊後，今年較穩定的本土先發僅有小將林詔恩一人，即使拿下上半季冠軍，仍需要積極培養本土先發﹔選秀會前也曾被提及有狀元可能性的曾偉喆，在高中是投打二刀流，也受到不少國外球探的關注，上大學後以投手為主，拿手變化球路為滑球、變速球等，最快球速約150公里，雖然近半年出賽數不多，但統一在第五順位選曾偉喆仍是不錯的選擇。

中信兄弟

中信選進蔡琞傑，為未來戰力做準備。聯合報系資料照

位在首輪最後一個順位的中信，多少處於被動的位置，上半季爭冠失利，中信目前亟需補強的就是投手部分，包括本土的先發及牛棚投手，但選秀會上卻選進穀保內外野皆可守、左打的蔡琞傑，蔡琞傑被評為有成為長打砲手的潛力，補強打擊深度，中信也算是為未來戰力預作準備。

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