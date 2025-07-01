依舊「統治」！36歲林書豪若不再戰 台灣職籃關注將打對折

36歲林書豪依舊「統治」台灣職籃，包辦TPBL台灣職籃大聯盟年度MVP+總冠軍賽MVP，帶領新北國王二連冠，單季「雙料MVP」誰攖其鋒。

總冠軍系列賽賽七戰，林書無多次在決勝期命中關鍵球拯救國王，擺脫高雄海神糾纏。儘管36歲林書豪少了爆發力，第一步啟動不再能輕鬆甩開對手，持球突破能力也趨於平凡，但靠著豐富經驗和閱讀比賽能力，林書豪依然能在台灣職籃打出超級球星身手和比賽主宰力。

帶領新北國王在總冠軍系列賽G7擊敗高雄海神，4勝3敗成功奪冠，林書豪當下淚崩，贏球奪冠艱苦過程讓他情緒潰堤。

林書豪透露，「我已經36歲，身體狀況和年輕時完全不同，為此我付出更多努力，克服傷痛每天治療到凌晨一點，季後賽沒有時間陪伴家人，現在贏得總冠軍，終於可以釋放所有情緒。」

比起NBA生涯，林書豪更享受兄弟打拚、一起奪冠的快樂與過程。

比起NBA生涯，林書豪更享受兄弟打拚、一起奪冠的快樂與過程。 中央社

「跟弟弟一起奪冠，比摘下NBA總冠軍更好玩，家人的愛是以前NBA隊友無法比較的，身為林書緯的哥哥，他為我犧牲很多，我很心痛也很感謝他」林書豪回想兄弟一起奪冠過程，同樣打控球後衛弟弟林書緯在球隊戰術、球權做出的犧牲，讓林書豪非常有感。

林書豪摘下TPBL聯盟例行賽MVP，場均19.2分、5.7籃板、5.6助攻，投籃命中率4成3，三分命中率3成6。

總冠軍系列賽打滿七場，林書豪場均22.4分、5.4籃板、6助攻，投籃命中率3成8，三分命中率3成5，帶領國王4勝3敗擊退海神，林書豪主宰總冠軍賽關鍵時刻，當選總冠軍賽MVP。

國王上季在台灣職籃PLG聯盟奪冠，本季加入TPBL聯盟再次奪冠，二連冠開啟國王「王朝」。

林書豪會不會再續戰一年，跟弟弟林書緯合體再拚一冠，建立國王王朝，球迷都很關心。 TPBL提供

林書豪不僅統治台灣職籃，他也代表國王球隊文化和未來。林書豪會不會再續戰一年，跟弟弟林書緯合體再拚一冠，建立國王王朝，球迷都很關心。

當媒體問到「有沒有計畫續約國王，跟林書緯一起再拚一座總冠軍」，林書豪幽默賣起關子。

「有兄弟的人都知道，弟弟有時候很討厭」林書豪語帶保留，用幽默化解場面，沒做出正面回應。

36歲林書豪在台灣職籃還是無敵，依舊展現比賽統治力，即使不靠體能和爆發力，少了速度，經常只能切一半就停球收球，但林書豪還是能發揮主宰比賽能力，在關鍵時刻打出改變比賽好球，做出正確決策，一切都不簡單。

台灣職籃老球星當家，這對聯盟發展和球隊年輕化都是極嚴苛考驗，年輕球員擋不住36歲老將，儘管林書豪是NBA等級球星，但台灣職籃和新生代球員都需要更大省思，加倍努力。

林書豪新賽季會不會續戰一年，取決於身體狀況和家庭。

林書豪球技、經驗、能力當然沒有問題，但長年傷病糾纏，總冠軍賽每天都需要治療，肯定會影響他再打一季熱情。

家庭是另一個重要考量，陪伴家人是最幸福的事，家庭肯定是林書豪要不要再拚一季再奪一冠更重要衡量。

家庭肯定是林書豪要不要再拚一季再奪一冠更重要衡量。 TPBL提供

台灣職籃TPBL、PLG兩聯盟今年夏天會不會合作，組成「一個職籃兩個聯盟」，還是兩聯盟合體，二合一成為一個聯盟，未來1-2個月會有很大變化。

看林書豪打球還是很有感覺，林書豪球商、談吐都有不凡魅力，如果新球季林書豪決定不再打一季，兩聯盟不管是合作還是合體，聲勢和關注力都要打對折。

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