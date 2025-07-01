小熊領跑國聯中區 打線無「漏洞」靠得是阿姆斯壯與塔克火力

本季的芝加哥小熊隊彷彿施了魔法，每一塊拼圖都湊得恰到好處。相信大多數位居戰績頂端的球隊，一致認為要找出小熊打線「漏洞」並非易事，先發從第一棒到第九棒，沒有任人輕取的出局數，尤其是那兩名球員：超級新人阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與季外換來的全明星塔克（Kyle Tucker）。

阿姆斯壯這位新人，僅用不到半個球季就證明，他足以躋身聯盟頂尖之列，極具觀賞性的表現征服芝加哥的球迷。另一位則是塔克，自小熊高層從休士頓太空人交易來這位強打後，他毫無適應期立刻繳出高效率，滿足球隊對他的所有期待。兩位異軍突起的好手順勢將小熊隊扛起，成為國聯中區勁旅，讓人難以忽視這支隊伍的發展前景。阿姆斯壯本季至今的打擊三圍為：.268/.304/.549，附帶21發全壘打與61分打點。即便來到六月數據仍有：.258/.298/.528與球季均值相仿，顯示並未陷入低潮，出色的打擊技巧和跑壘能力，讓對手感受到強大威脅。

小熊總裁霍耶（Jed Hoyer）坦承：「當初從（紐約大都會）交易來阿姆斯壯，沒預料到打擊有這種爆發力。」這位23歲新星已敲出21轟，包括上周敲出一發遠達452英尺的全壘打。更驚人的是，他還有單季六次的五星級接殺（成功接殺概率0%-25%）防守，要知道2025年全聯盟僅出現31次「五星級接殺」，分散在24名球員間，而阿姆斯壯一個人就包辦近20%的比例。不過，他的金手套等級防守倒是沒讓球團意外，因當年從1A交易來時，球探報告早已註明其具備「金手套防守天賦」。如今，他不僅是看牢小熊隊的外野，更被認為是全聯盟頂尖的防守者之一，每一晚無論用球棒、腳程或手套，這位年輕好手都在為分區龍頭小熊創造驚奇。

塔克從休士頓轉戰芝加哥之後毫無適應問題，僅用不到半季就證明自己全明星身手貨真價實，與阿姆斯壯扛起打線成為主角人物之一。 路透

第二位關鍵人物塔克的打擊三圍是：.283/.391/.520，他還貢獻16轟與49分打點。同樣地，在六月仍維持.284/.389/.519的打擊三圍與4發全壘打，毫無衰退跡象。靠這兩位強打支撐，小熊打線各項主要數據高居聯盟前六，包括打擊率、上壘率、OPS、得分、全壘打與盜壘等。事實上，他們是全聯盟唯一在六項數據排名前十的球隊。

這兩人加上捕手凱利（Carson Kelly）均進入大聯盟全明星賽的最終投票名單，今年將於7月15日在亞特蘭大舉行。三人表現有目共睹，菜鳥外野手阿姆斯壯至6月29日為止，以302萬1265票領跑國聯外野手，塔克以179萬4776票位居第四位，其他四位入圍包括賀南德茲（Teoscar Hernández）、阿庫納（Ronald Acuña Jr.）、佩吉斯（Andy Pages）和索托（Juan Soto）。小熊隊第三位參與角逐的凱利，以118萬3100票在國聯捕手排第二位，與史密斯（Will Smith）的342萬8856票有不小差距。以目前態勢觀之，湧入大量得票的阿姆斯壯幾乎篤定先發，至於塔克和凱利入列應不成問題。

幾位好手將士用命，進而將小熊推至國聯中區領先位置，該隊目前戰績47勝33敗，奪冠賠率-270。本季崛起關鍵在於維持聯盟頂尖火力，雖偶有低潮但屬正常波動範圍，嚴格說除捕手凱利爆發外，其餘打者均屬正常發揮，意味這波攻勢具真實性且可持續，媒體預期小熊將維持這種頂級進攻效率至季末。其次是牛棚表現，原本開季一片慘澹但即刻觸底反彈，進入五月團隊防禦率僅2.37，六月至今是2.81，三位左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）、蒂爾巴（Caleb Thielbar）和普雷斯利（Ryan Pressly）爆發，右投弗萊森（Chris Flexen）一度貢獻連續11場無自責分，而從先發轉後援的凱勒（Brad Keller）更在37.2局中繳出1.91防禦率。這群轉型成功的案例，甚至讓王牌後援霍奇（Porter Hodge）的缺席不再致命，促使後段整體轉為穩定戰力。

永昇太傷癒歸隊成轉捩點，一般相信他可維持傷前出色的水準，大幅補強略顯薄弱的輪值。 法新社

先發陣容部分，上週四今永昇太傷癒歸隊成轉捩點，一般相信他可維持傷前出色的水準，大幅補強略顯薄弱的輪值。考慮到斯蒂爾（Justin Steele）確定整季報銷，交易大限前球團仍需透過交易補強。小熊的農場深度充足，且總裁霍耶合約僅到本季，自2018年後未嘗完整賽季並晉級季後賽的他，從未掩飾球隊在7月31日前的需求，他近期直指先發輪值與牛棚是首要補強目標，預料將積極操作一波「贏在當下」即便牛棚戰力漸入佳境。

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