中職／選秀首輪大物可能變 「大誤」 陳琥、楊晉豪最經典

中華職棒季中選秀今天登場，普門高中捕手張育豪、平鎮高中捕手江庭毅、台東體中游擊手朱盟、穀保家商外野手劉承佑，這幾名高中應屆畢業球員都被看好首輪獲球團指名，只是，放眼歷年選秀有不少高中球員在首輪被選到，後來發展卻不如預期，顯見高中球員存在很高的不確定性。

最明顯的例子當屬2016年選秀，中信兄弟在首輪指名穀保家商畢業的投打二刀流好手陳琥，進職棒他被當先發投手養成，但成長不如預期，近年都從牛棚出發，一軍生涯出賽103場其中23場先發，總計投了200.2局，防禦率4.89，每局被上壘率1.58，戰績是慘淡的5勝10敗6中繼，完全不符合當年選秀探花的期待，今年季中更曾被總教練平野惠一說重話，「真的要努力練習才行。」

楊晉豪2017年選秀富邦悍將在第4順位，結果他進職棒從未在一軍成為主力球員，後來被交易到樂天桃猿，去年離隊宣告引退。聯合報系資料照

楊晉豪也是如此，2017年選秀富邦悍將在第4順位，結果富邦悍將在首輪就挑走高苑工商畢業的內野手楊晉豪，老實說當時我對於楊晉豪在第1輪就被選走非常意外，因為他在青棒時期並沒有令人印象深刻的表現，結果他進職棒從未在一軍成為主力球員，後來被交易到樂天桃猿，去年離隊宣告引退，楊晉豪一軍生涯出賽112場，311打數敲出71支安打，打擊率0.228，另有4轟、4盜和34分打點，成績相當平凡。

當年馬傑森在普門中學也被捧得非常高，球探評價他是打跑守三拍子的全能游擊手，2020年選秀樂天桃猿在首輪指名高中應屆畢業的馬傑森，花了很長的時間養成，結果攻守數據都沒有呈現頂級數據，一軍生涯打擊率0.237、上壘率0.273、長打率0.285，817打數還沒轟出全壘打，只有5次盜壘成功，今年守游擊頻頻失誤，打擊率也只有0.170，和當年林承飛一進桃猿就站穩游擊大關，兩人表現有很大的落差。

再來就是黃勇傳，2022年選秀統一獅首輪指名平鎮高中畢業的二壘手黃勇傳，結果他在統一獅一再出包，還因債務問題躍上媒體版面，去年上半季遭開除，如果他不要搞東搞西，在職棒應該能有一番作為，也因為黃勇傳事件，後來各球團在觀察選秀球員，都會希望盡可能多了解這名球員的家庭背景、打球態度。

2023年選秀富邦悍將在首輪指名北科附工三壘手王念好(中)，生涯在一軍已出賽71場，只是打得非常掙扎。圖／富邦悍將隊提供

2023年選秀富邦悍將在首輪指名北科附工三壘手王念好，樂天桃猿在首輪指名穀保家商外野手邱鑫，王念好生涯在一軍已出賽71場，只是打得非常掙扎，201打數就被三振70次，只有1發全壘打，打擊率2成04，他的三壘守備功夫只能算差強人意，攻守兩端都有很大的成長空間，如果富邦悍將體系無法好好養成，王念好的未來不容樂觀。

邱鑫是穀保家商當家開路先鋒，也是U18世界盃中華隊國手，樂天球團對他打擊期待值非常高，同時兼具腳程，未來應該是先發左外野手戰力，不像王念好，邱鑫還沒獲得一軍出賽的機會，他在二軍生涯打擊率只有0.229，上壘率和長打率都不到3成，249打數被三振69次，雖然邱鑫還年輕，但他並沒有打出令人期待的成績，後續養成如何值得觀察。

前統一獅投手古林睿煬，目前已前往日本職棒發展，是少數高中選秀成功例子。聯合報系資料照

當然，歷年有不少首輪選秀高中球員已兌現天賦，例如廖健富、戴培峰、古林睿煬、徐若熙，但也有表現差強人意者，好比說申皓瑋，生涯並沒有繳出頂級成績單，也沒拿過個人獎項， 「龍狀元」劉基鴻三壘守備進步許多，但這兩年打擊表現起伏較大。

高中球員因為年輕有潛力，天花板可以被球探吹得很高，期待值也可以無限大，除了技術，別忘了，球員的心態、職業意識、家庭教育和背景、人際關係都會影響他進職棒的發展，這都是很難去量化評估的。

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