日職／真洋砲難尋年代 西武複數年綁優質洋打

剛以10勝8敗、12球團排名第4成績結束兩聯盟交流戰的西武獅隊，在交流戰結束後再送給西武獅迷一個禮物，球團在6月23日宣布與陣中外籍洋將尼文（Tyler Nevin）延長兩年合約，締結2026-2027年的延長合約。在球季中就與外籍選手續約，並且是複數年約，這在日本職棒並不多見，可見西武球團對於這名新洋將重視的程度。

西武獅隊度過去年單季91敗隊史大低迷球季之後，今年由二軍監督西口文也接下兵符，戰績大幅成長，目前暫居第四、緊咬A段班，與第一名的日本火腿隊也只有3.5場勝差，投打都極具競爭力，已經被視為太平洋聯盟的超級大黑馬。西武的投手戰力一如季前各方評估相當堅強，團隊防禦率2.42僅次於日本火腿隊的2.33，不過攻擊力仍是個隱憂，團隊打擊率0.238、得分191分分居聯盟第四名、第五名（統計至6/29截止）。

在打擊仍是主要課題的情況下，西口文也監督對於新的外籍打者尼文有相當高的評價，「當第三棒無法送回的時候，尼文能扮演很好的進攻角色。球隊真的需要時，很多部分靠他的打點幫助球隊。」西口文也腦中仍然有去年打擊無力的鮮明印象，因此思考許多攻擊無力時的作戰策略，而在犧牲短打等戰術推進到得點圈情況下，尼文送回壘上跑者，打出聯盟第三高的32分打點（第一為日本火腿隊洋將雷耶斯的40分）以及高達0.361的得點圈打擊率，貢獻度不言可喻。

尼文(右)的老爸Phil Nevin(左)為天使隊前教頭，圖為他2022年效命金鶯隊，與父親在球場相會。 美聯社

五月份尼文24場出賽都擔任第四棒，打下聯盟最多的17分打點以及第一高的0.444得點圈打擊率，重要時刻屢屢為球隊建功，獲選為五月聯盟打擊MVP，現在已經是西武獅隊打線不可或缺的一員大將。

目前日本職棒普遍形成了優質洋砲難尋，明顯的投高打低現象。以今年太平洋聯盟來說，表現稱得上成功的只有火腿隊的雷耶斯（Franmil Reyes）以及西武獅隊的尼文。不過對比雷耶斯14支全壘打、0.494長打率，稱得上真正「洋砲」，尼文的5支全壘打、0.384長打率與傳統對洋砲的標準來說有一段距離，打第四棒也比較偏向串連打線的功能。

以今年的日本職棒來說，兩聯盟達到雙位數全壘打的外籍打者，洋聯只有雷耶斯14支全壘打，央聯則是掛零，只有廣島鯉魚隊的法比安（Sandro Fabian）9轟最接近，「外籍打者=洋砲」的年代逐漸在改變。日本職棒在2020年之後拿到全壘打王的外籍打者只有2023年千葉羅德隊的波蘭柯（Gregory Polanco），但只有26支全壘打。30轟以上達到全壘打王的甚至要回溯到2019年效力於橫濱海灣之星隊的索托（Neftalí Soto）的43轟。尼文這樣的中長距離打者，雖然全壘打產量不多，不過能維持穩定的打擊率，加上堅強的守備以及積極融入日本文化的個性，在這個外籍大砲難尋的年代，將會顯得更加有價值。

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