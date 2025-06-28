火箭換來KD掀戰力革命 獨行俠、馬刺、灰熊三雄A級選秀抗衡

2025年NBA選秀首輪落幕後，西南組的獨行俠、馬刺與灰熊皆在首輪豐收，三隊各自以截然不同的姿態，切入這場未來的投資競賽。他們的選擇不僅是挑選球員，更是在球隊脈絡中，佈下各自的戰略種子。再加上火箭在日前的交易震撼彈中成功引進杜蘭特（Kevin Durant），西南組新賽季的競爭儼然將成修羅場的試煉。除了鵜鶘戰力相對薄弱，其他球隊的實力差距已大幅縮小，季後賽門票爭奪戰想必將異常激烈。除了火箭在杜蘭特交易案中送出首輪第十順位與樂透區無緣外，其餘三隊的首輪選秀評價都相當不錯。

達拉斯獨行俠: 交易唐西奇被罵翻 制服組五個月後迎來救贖之子

選秀評價: A++

不管是不是陰謀論，選秀狀元佛雷格降臨達拉斯可望讓獨行俠交易唐西奇獲得救贖。 法新社

在交易走唐西奇(Luka Doncic)後短短五個月，獨行俠管理階層從被整座城市的支持者唾棄，在近乎崩盤的處境中，奇蹟似的先是拿下本屆選秀大年的狀元籤，也毫無懸念的在選秀會當晚選擇本屆最年輕，最具巨星潛力的天才前鋒—佛雷格(Cooper Flagg)。這是一筆兼具重建起點與市場號召力的重要決策。

首先，就管理階層經營角度的策略意圖分析，佛雷格不只是球技萬能，更具備新時代門面的特質與商業市場，他象徵的是後Luka時代達拉斯重塑文化的最佳載體，更是球隊能否重新建立球迷信任的唯一解答。

佛雷格被外界認為立刻成為獨行俠的主力。 路透

再者，論團隊球風而言，佛雷格除了有令人垂涎的身材規格與靜態天賦，更無法以單一模板提前論斷其天花板高度。他在攻防兩端皆可作為球隊黏著劑，很可能將獨行俠將從過去唐西奇重持球、重擋拆模式，轉向更重視球權分享、跑動與整體性的團隊風格。他在杜克時期就展現極佳的無球跑位、定點投射穩定性，也能在高位策應，這與目前陣中的的戴維斯(Anthony Davis)與湯普森(Klay Thompson)所構成的進攻結構非常合拍。防守端他也擁有優異的協防阻攻能力，加上拚勁與視野，將能立刻成為達拉斯的防守核心之一。

佛雷格進入NBA的最大挑戰，在於他並非天生持球得分高手，因此「一對一創造得分」的成長幅度，將決定他未來成為哪種等級的球隊支柱。

聖安東尼奧馬刺: 年輕多核已成形 定位排序是一大考驗

選秀評價:A

哈波在本屆選秀評比僅屈居佛雷格之下，讓馬刺即使後場爆滿也要選擇天賦。 法新社

今年的馬刺在首輪樂透區一共斬獲榜眼哈波(Dylan Harper)，與第14順位前鋒布萊恩(Carter Bryant)，堪稱首輪一大贏家。

馬刺的操作策略在於延續去年溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與卡瑟爾(Stephon Castle)組建的年輕核心，做功能性的補強與增加深度。即便陣中後衛線上有福克斯(De'Aaron Fox)、瓦賽爾(Devin Vassell)已呈現擁擠，但本屆選秀會僅屈居佛雷格之下的天下第二人哈波，評比明顯高過其他待選新秀，讓馬刺願意持續囤積後場天賦。即便哈潑有外線投射不佳的問題，但他是本屆少數具備主控能力的左手雙能衛，穿鞋6尺6吋的高控衛身材，加上擁有驚人的6尺11吋臂展與強攻終結能力，相信他持球、突破進攻、傳導與防守潛能能讓馬刺後場組合更加多元，帶來更高的戰術彈性。

至於後場空間擁擠的問題，就交給教練團去解決這奢侈的煩惱。哈波唯一隱憂在於NBA等級的防守會讓他更難取得空檔，投射穩定度則會是馬刺整體進攻節奏的隱憂。

卡特.布萊恩是低風險高天花板的前鋒選擇。 美聯社

另外，馬刺還在第14順位補進名字響亮的卡特.布萊恩，身高6尺8吋，是個低風險高天花板的前鋒選擇，他具備良好團隊意識、能扮演好綠葉角色；防守端具備橫移靈敏與換防潛力，能協防也能守側翼，可能是樂透區中防守潛質最好的鋒線。進攻端雖不會持球創造，但能跑動，並具備三分接應投射威脅，擁有成為大型3D側翼的潛力，能和班馬形成互補的鋒線搭檔。

而馬刺接下來就是得瞄準射手去補強，因為後場除了擁擠外，都有不擅於外線的缺 點，這將影響溫班亞瑪進攻空間的釋放。馬刺已打造出一支不靠一人打天下的年輕多核團隊，教練團面臨的挑戰將是找出最佳組合與定位。

曼菲斯灰熊: 貝恩交易後的戰略之選 挑科沃德的3D大計

選秀評分: A+

灰熊希望科沃德未來能成長為第三核心。 美聯社

灰熊先前因薪資空間考量送走自家養成的貝恩(Desmond Bane)，雖說是不得不的選擇，在外線穩定輸出與身體對抗性還是一記重擊。如今確定圍繞著莫蘭特(Ja Morant)與傑克森(Jaren Jackson Jr.)雙星建隊，預期菜鳥球季在貝恩時缺席時打出名堂的二年級生威爾斯(Jaylen Wells)，下一季會有更吃重角色。不過灰熊還是得繼續培養3D球員，從魔術交易換回來的凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)可能只會是短期選項，而今年首輪選秀會上，灰熊透過與拓荒者的交易方式，如願在第11順位補進他們心儀的科沃德(Cedric Coward)，是筆相當不錯的即戰力投資。

科沃德的選秀故事極具亮點，從NCAA D3默默無名的球員，一路爬升至D1表現穩定，再到今年首輪成為樂透新秀，這不只是成長曲線驚人，更說明他具備極強的學習力與比賽理解能力。他的球風特長在於他的投射成熟度出色，上季在NCAA弱側邊三分球接應出手高達四成，投籃機制流暢，罰球命中率也高達8成以上，且除了定點投射外，面對外圍撲防的干擾投籃也能命中，擁有成為優秀射手的潛質。

科沃德符合現代籃球的頂級3D規格。 美聯社

此外，就身材靜態天賦而言，科沃德身高達6尺6吋，臂展超過7尺2吋，這樣的規格完全符合現代化對3D球員的需求。防守觀念良好，能防守多個位置，可望成為輪換名單中的一個活棋，能讓傑克森不用承擔過多外圍支援壓力。對灰熊而言，雖然科沃德確實有他的系統性上限，像是體能爆發力不足，非典型的持球破壞者，但這是貝恩離開後的戰略轉型，不只是單純的替代品，而是代表一種更全能、更系統化的球風進化。假如科沃德能穩定三分命中率、進一步發展持球創造，那麼他將不只是輪替一員，更可能成為灰熊新時代的第三核心。

西南組各隊的選秀與補強有各自著眼的當下與未來，策略的選擇孰優孰劣難以論斷，可以肯定的是新球季的競爭，絕對不能錯過西南組的熱烈戰況。

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