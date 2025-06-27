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用16順位提前選楊瀚森 拓荒者是豪賭還是神操作？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
中國大陸男籃218公分20歲長人楊瀚森（前）在2025年NBA新人選秀會第16順位被拓荒者選中，成為大陸男籃第三位在NBA首輪入選球員。 新華社
中國大陸男籃218公分20歲長人楊瀚森（前）在2025年NBA新人選秀會第16順位被拓荒者選中，成為大陸男籃第三位在NBA首輪入選球員。 新華社

中國大陸男籃218公分20歲長人楊瀚森在2025年NBA新人選秀會第16順位被拓荒者選中，成為大陸男籃第三位在NBA首輪入選球員。前兩人是2002年姚明和2007年易建聯，姚明擁有NBA明星生涯，易建聯也證明自己是合格NBA球員。

楊瀚森第16順位被拓荒者挑中，自己都露出難以置信表情，為之震撼的人也不只是楊瀚森和他的團隊，全世界都被拓荒者突如其來的選擇嚇了一跳。

選秀會前預測，楊瀚森選秀落點最好會在第一輪末，最大可能在第二輪前段，大約在第33-36順位之間。（NBA第一輪和第二輪各有30個選秀順位）

楊瀚森是大陸職籃CBA青島隊中鋒，2023年U19世青最佳陣容第二隊，2024年CBA年度第一隊、最佳防守球員、最佳新人。

楊瀚森很特別

以20歲球技和成熟度，楊瀚森比大陸另一名曾經挑戰NBA長人217公分周琦成熟、出色，對抗性也更好。

比防守和團隊角色、功能性，楊瀚森也不會輸易建聯。

進攻端除了擋拆順下空手接應、籃下吃餅，防守和比賽直覺是楊瀚森很重要優勢和武器，這可能也是拓荒者會用第16順位提前搶人原因。

進攻端除了擋拆順下空手接應、籃下吃餅，防守和比賽直覺是楊瀚森很重要優勢和武器，這可能也是拓荒者會用第16順位提前搶人原因。 路透
進攻端除了擋拆順下空手接應、籃下吃餅，防守和比賽直覺是楊瀚森很重要優勢和武器，這可能也是拓荒者會用第16順位提前搶人原因。 路透

拓荒者的選擇很尷尬

拓荒者目前有三名主戰中鋒艾頓(Deandre Ayton)、威廉斯三世(Robert Williams III)三世、克林根(Donovan Clingan)，都在28歲以下，非常年輕。選進楊瀚森，拓荒者勢必會在今年夏天處理艾頓、威廉斯、克林根其中一名或兩個中鋒，否則楊瀚森根本上不了場。

速度是打NBA、適應NBA最重要基礎，克林根和楊瀚森都是218公分，速度、橫向移位、無限換防都會遇上很大挑戰。拓荒者未來究竟是要培養楊瀚森，還是2024第一輪第7順位中鋒克林根，拓荒者教練畢拉普斯會傷透腦筋。

目前看來拓荒者會試著出清艾頓或威廉斯，但做為球隊第四中鋒，楊瀚森未來上場時間和角色變數很多。

楊瀚森在NBA未來挑戰很艱鉅

首先他必須適應NBA籃球快節奏攻防和對位，力量要提升，這是所有國際球員進入NBA最大罩門。扛得住、守得住、籃板抓得下來，禁區長人才能在NBA競爭+生存+活下來。

除了自我提升和適應NBA強度、節奏，楊瀚森也跟隊友競爭，擺在楊瀚森前還有四名拓荒者中鋒，論資歷、經驗、球技楊瀚森都需要時間和上場磨練，累積經驗和實戰能力，如果沒辦法在菜鳥球季就進入輪換陣容，楊瀚森未來NBA之路也很難樂觀。

對中國籃球來說，自己培養出來的球員可以證明是合格NBA球員，不但可以帶動產業提升和競爭力，更有非凡意義和指標性。 法新社
對中國籃球來說，自己培養出來的球員可以證明是合格NBA球員，不但可以帶動產業提升和競爭力，更有非凡意義和指標性。 法新社

第16順位被拓荒者選中，拓荒者很可能看中他的過人天賦和防守能力，但另一方面也可能是今年選秀會上人才太少，可以選和養的人不多，楊瀚森選秀順位才會跳級一路上升到第一輪中。

對中國籃球來說，自己培養出來的球員可以證明是合格NBA球員，不但可以帶動產業提升和競爭力，更有非凡意義和指標性，中國籃球需要主宰亞洲，站上世界舞台，楊瀚森必須是好的開始和起步。

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楊瀚森 易建聯 NBA專欄 Deandre Ayton

特約記者李亦伸

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