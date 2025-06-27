中職／高中生挑戰選秀能成大物屈指可數 彭政閔也奉勸要三思

又到了中華職棒新人選秀的時候！高中應屆畢業生前仆後繼要進入職棒，今年報名@@@中職選秀@@@會的高中應屆畢業生高達76人，打破史上新高，但歷年來可以站穩先發的高中應屆畢業生比例真的不多，彭政閔也奉勸高中生要三思。

中華職棒是在2013年開放高中應屆畢業生選秀，依據統計到去年2024年為止，362人報名選秀只有192人獲選，有170人落選，落選機率有47%，其中有9位落選者最後被球團自主培訓簽下，可見高中生在報名之前，並未了解自己真正的實力，冒然就想去挑戰職棒。

在192人獲選者中，可以成功跟球團簽約者是182人，加上前面9位自主培訓，12年來已有191位高中應屆畢業生進入到了中職。但離開的人則有48人，比例也有2成以上。

在這12年前期間，在中職可以闖出名號的高中生真的不多，野手部分，陳子豪與江坤宇二位簽下破億合約的球員是代表人物。投手則以古林睿煬及徐若熙特別突出。

陳子豪是2013年首批高中生選秀在第2輪被兄弟象選中，但同年高中生選秀球員，除了陳子豪之外，也只剩下梁家榮、江辰晏跟朱俊祥。聯合報系資照

陳子豪是2013年首批高中生選秀在第2輪被兄弟象選中，經過二軍磨練後一軍站穩先發，去年行使自由球員後與味全龍簽下10年，包括激勵獎金總值達1.3億元的大約。但同年高中生選秀球員，除了陳子豪之外，也只剩下梁家榮、江辰晏跟朱俊祥。

江坤宇則是2018年選秀中信兄弟第3輪才選中，今年球季與中信兄弟簽了10年總值1478億元的合約，這是高中生史上的最大一筆合約。他的同學古林睿煬是同年選秀榜眼，戴培峰是選秀狀元。

古林睿煬跟江坤宇、戴培峰同期進職棒，在統一獅刻意栽培之下，去年球季結束行使旅外球員，成功加盟日本職棒火腿隊，3年薪水總額170萬美元且附帶第4年雙方選擇權，是第一位高中生經由中職培養旅外的成功案例。

在古林睿煬之後，2019年味全龍重返中職第一次選秀選進的徐若熙，在味全龍悉心培育下，今年先發出賽時，吸引美職、日職多達16隊到場觀察，也有機會成為中職高中生旅外第二人。

2019年味全龍重返中職第一次選秀選進的徐若熙，在味全龍悉心培育下，今年先發出賽時，吸引美職、日職多達16隊到場觀察。聯合報系資料照

陳子豪、江坤宇、古林睿煬跟徐若熙例子，或許是讓今年高達76位高中應屆畢業生投入中職的主因，但不成功的、在職棒載浮載沉的更是占大多數，可以上一軍且讓大家熟知的真的不多，如戴培峰、林靖凱、陳琥、申皓瑋、廖健富、成晉、陳柏豪、吳世豪、劉基鴻、岳政華、林子豪、曾峻岳、宋晟睿、余謙、馬傑森、林子崴、董子恩、孔念恩、岳少華、張仁瑋、曹祐齊、曾子祐、伍祐城、黃保羅、宋嘉翔、盧孟揚、林佳緯、劉俊緯、王念好…等人。

高中生投入中職選秀真的要衡量自身的實力，不然很容易在職棒的「潮」流中被洗刷掉，更要審選加入的球團，是否具備農場培養的能力，誰會培養投手、誰會培養野手、誰會栽培出打者？都是需要去考量之處，不少高中生進職棒之後，不到3年折翅而歸。

一般球團都會給予高中生4年的栽培時間，但隨著球隊人數飽合，每年都是有人進、有人出的狀態，球團最多可以註冊60人，但最多人數可以到70人，隨著激烈競爭，沒有進步就等著淘汰，高中生可以被栽培，如果提早認定不值得栽培了，就是被淘汰之時，而且會愈來愈快。

高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，才能參加選秀。報系資料照

彭政閔說：「高中生不要太冒險一直想進來職棒。」他要高中畢業生審慎評估自己的心智、身體素質與思考成熟度，是否進職棒就能在一、二軍有比較固定出賽機會，再來投入職棒，除非自評領悟能力很好、潛力很好，建議建議高中畢業選手要多加評估，不然的話去念大學反倒有更多出賽磨練機會。

恰恰這一席話，真的是對高中生投入職棒很好的「警語」。高中生進入職棒戰場之後，不僅是跟同屆選手比拚，更要與旅外回來球員、業餘球員及大學生競爭，他們都有更多的比賽經驗，甚至國際賽磨練，所次更要比他們更勤於投入訓練，利用各種可能強化自己，才有可能脫穎而出。

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