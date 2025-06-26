「古巴飛彈」快又準！紅襪查普曼靠控球重返頂級終結者行列

有「古巴飛彈」稱號的查普曼(Aroldis Chapman)曾是地表最強終結者，但那已是多年前的事了。2022年離開洋基隊之後，他的生涯一度岌岌可危，在經歷近幾年的沉浮後，今年竟以37歲之齡重返頂級終結者的行列，且還曾因飆出103英里的火球技驚四座，而這關鍵就在於他找回了控球的準星。

生涯邁入第16季的查普曼總以火球著稱，目前仍保有105.8英里(170.3公里)速球的世界紀錄，且與金布洛爾(Craig Kimbrel)及簡森(Kenley Jansen)並稱2010年代三位最偉大的終結者。他的巔峰無疑是在紅人時期，2015年甚至堪稱全聯盟最強終結者，隔年他還幫助小熊隊拿下世界大賽冠軍，隨後與洋基簽下5年8600萬美元的合約，當時寫下後援投手的最高紀錄。2019年應該是查普曼最後的風光時刻，那年他寫下2.21防禦率、37次救援成功、13.4三振率、1.11WHIP的成績，儘管他在美聯冠軍戰被亞土維(Jose Altuve)轟出再見全壘打，但還是榮獲美聯最佳後援投手獎。

自2020年開始查普曼的表現就跌跌撞撞，2022年甚至失去終結者的角色，而該年季後賽前他還無故缺席賽前訓練，因此被排除在季後賽名單之外。當時他在生涯低潮之際進入自由球員市場，能否延續大聯盟生涯甚至被打上問號，最後在春訓前才與皇家隊簽下1年375萬的合約。2023年查普曼在皇家隊意外投得相當好，儘管已非關門者，但表現仍超乎預期，季中被交易到遊騎兵的他又得到生涯第二枚冠軍戒指。

當他今年以1年1075萬加入紅襪時，其實沒人對他有太大的期待。 美聯社

去年查普曼轉戰海盜表現差強人意，成績為3.79防禦率、14次救援成功、14.3三振率、5.7保送率、1.34WHIP。因此當他今年以1年1075萬加入紅襪時，其實沒人對他有太大的期待，且原本還需要和另一位曾經的頂級終結者漢崔克斯(Liam Hendriks)競爭終結者位置。

沒想到查普曼油箱還有油，本文截稿前他主投33局，繳出1.7bWAR、1.36防禦率、14救援成功、13.1三振率、2.7保送率與0.82WHIP的鬼神成績，彷彿回到了他紅人的時期。他的bWAR值與杜蘭(Jhoan Duran)和穆諾茲(Andres Munoz)並列全聯盟後援投手中的榜首，防禦率則排第7。查普曼今年最大的進步在於控球，其保送率2.7遠優於生涯的4.6，且創下生涯最佳。

查普曼今年改變了球種使用策略，伸卡球的比例31.9%為生涯新高，其均速100.2英里是全聯盟所有球種第4快，也是他用量第二高的球種，其在fangraphs上的球種價值4.4也顯示這顆伸卡球是他今年的最佳武器。他今年使用四縫線速球的比例也由去年的33.5%提升到44.4%，反而過去他的拿手武器滑球用量減少到14%，是他2012年以來的新低。查普曼的直球系用量明顯增加，加總達76.3%，也是他明顯改善控球的主因之一。他面對打者的第一球好球率72.7%與主審判定好球率12.7%分別排在全聯盟第7與第11，雙雙寫下生涯新高，而他投在好球帶的比率56.9%則為生涯次高，這些都說明了他在控球上的明顯進步。

此外查普曼今年即便以速球進攻好球帶也不怕被打，他投在好球帶被擊中的機率72.8%是全聯盟最低，而他讓打者揮空的機率20.3%仍為全聯盟第3，也是生涯新高。這說明了查普曼的火球就算投給打者打也打不到。

睽違五年，查普曼再度成為聯盟頂級終結者，這一路走來相當不易。和他同年上大聯盟及同年齡的金布洛爾與簡森，前者目前仍在遊騎兵小聯盟等待機會，後者在天使的狀況則不盡理想，反倒是三人中生涯救援成功數最低的他大復活。

睽違五年，查普曼再度成為聯盟頂級終結者，這一路走來相當不易。。 美聯社

查普曼生涯救援成功數349排在史上第14，而他的生涯bWAR值22.4也已追平金布洛爾，並超越簡森。他目前也是史上最多三振的左手後援投手，儘管目前這數據仍不足以讓他無懸念進名人堂，但若能保持當前的狀況再投個一、兩年，未來進軍古柏鎮絕對值得期待。

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