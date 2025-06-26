外界再現大谷登板關門聲浪 有過經驗的名人堂投手大呼不可以

洛杉磯道奇隊正在爭奪國聯西區第一名的路上，任何可用之兵均極珍貴，尤其是陣中身價最高的大谷翔平，也站上了投手丘。現階段，他任務是先投一局，然後由後面的投手接力，此為大聯盟常見策略，有人說是「假先發」，英文是Piggy-back system。

隨著大谷走出肘部手術陰霾，持續恢復投球能力，道奇隊以慎重態度協助找回頂級投球的身手。擔憂他受傷的不止道奇，還有媒體與成千上萬的粉絲，福斯體育電台（Fox Sports Radio）的主持人史密斯(Jason Smith)就呼籲：「如果大谷還能投，那就讓他上場關門吧！保護他很重要…我們過往看過不少手臂有問題的投手轉終結者。」他主張，大谷開過兩次刀的手臂也許適合短局數的中繼或關門。當然，這是基於好意，只是結果好壞沒人知道。

生涯曾有過從先發轉後援的名人堂投手史摩茲，是最適合回答大谷是否該當牛棚投手的人選。 路透

若真要找那麼一人，動過手術、從先發轉後援的名人堂投手史摩茲（John Smoltz），最適合回答這個問題。談論大谷翔平，這位昔日的亞特蘭大三巨投很樂意，他長期以來不否認自己是粉絲，不單在打擊，對大谷的投球天賦亦給予高度評價，史摩茲說：「他（大谷）一定是棒球史最傑出的投手之一。」這番評價非基於50/50俱樂部，是追溯至2023年效力洛杉磯天使隊時期，該季繳出10勝5敗、防禦率3.14，132局飆167次三振。他罕見同時在攻守兩端左右比賽。史摩茲觀點，大谷健康時融合三位數球速、致命的變化球及投手丘沉穩的特質，使他成為當代棒球獨一無二的存在。

不過，對於大谷投球的定位，史摩茲並不贊成放在牛棚待命，他說：「如果大谷不是因傷缺陣，只是單純地休息，我會認為當終結者是有趣選項。但這次是受傷回歸，所以需要有計畫、有節制的安排，讓他當終結者反而不利，因為你得指定某天讓他投球，但比賽情況不會配合。」史摩茲進一步解釋，教練團可能排好周一、周四、周六登板，但可能那些天沒機會救援，終結者的角色不確定性大，對受傷復出風險更高，雖道奇牛棚人手多，但他們最近也不穩。

史摩茲這番話頗有說服力，他是史上第二位生涯單季先發拿超過20勝（1996年，24勝），也曾取得單季50次以上救援成功（2002年，55次）的投手。另外，也是史上唯一同時獲生涯200勝和150次救援的投手。所以，要談及一位投手適合先發還是後援，在兩種角色間切換過的史摩茲很有心得，他公開發言提到的是「先發結構性安排」，像是知道哪天要登板、如何準備，這對大谷相當重要。

大谷現階段是道奇打線的重要支柱。 法新社

史摩茲未否定大谷無法終結比賽，而是他得先證明自己恢復健康，再考慮終結者角色才對。目前看來，讓他回先發才是最好控制復健節奏的方法。牛棚待命一上場是全力衝刺，對大谷這情況非常不利，史摩茲提到自己當年是因時程太緊才當終結者，未料效果還不錯，才從短期過渡期變全職，史摩茲解釋：「當年我錯過太多季初的比賽，回來後沒足夠時間拉長投球量，而總教練考克斯（ Bobby Cox） 也不想這樣安排，我當時說已別無選擇（牛棚），結果真的奏效。」

反對終結者大谷的人，還有道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）：「這種情況是不可能的。」他指出，依據戰局變化，終結者需隨時待命準備，這並不適合大谷，他提到：「終結者在牛棚接到電話的瞬間，就必須立刻熱身，以目前情況來看，這並不是正確的用法。」另一個比史摩茲當年更複雜條件，是大谷優異的打擊能耐。根據大聯盟規定，一旦指定打擊登板投球，該名球員就不得以DH身份上場，這代表大谷在比賽後段關門時，將失去打擊位置，可能削弱道奇打線。

道奇隊教頭羅伯茲反駁讓大谷比賽後段投一局的規劃，一般認為是球隊擔心削弱打線，並且影響他在牛棚的熱身時機。 美國聯合通訊社

其次，由於大谷在打線有固定的打席，將讓何時在牛棚熱身變得複雜，他可能在該輪應打擊時還在牛棚，這不僅影響他的準備時機，也可能干擾打擊。簡言之，我認為使用大谷投中繼、關門的最大問題，是如何讓他在打線時還有時間熱身。」調度一旦失誤，影響的不止是大谷一人，甚至還涵蓋整個救援投手的配置。我對史摩茲分析大谷的說法同意，終究從傷病中歸來需要明確且規律的準備過程，而這在牛棚內很難做到。往好處想，大谷翔平第二場開局表現可圈可點，對華盛頓國民先發一局退場，用球數18涵蓋四縫線、卡特球、橫掃球、快速指叉球，最快球速來到98.8英哩（約159公里），沒被敲安無失分有兩次三振，防禦率降至4.50。

我也希望，未來看到大谷回熟悉的先發位置，他應該是大聯盟頂尖的先發投手。2022 年，曾是美聯塞揚票選前五，過去三年防禦率都在3.00 以下，這麼厲害的投手應該在比賽中投超過一局，而且相信他自己也想這樣做幫球隊贏。

商品推薦