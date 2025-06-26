守備組轉型打擊砲 廖宥霖將成大溪高中旅外第一人

廖宥霖有望以簽約金總值30萬美元加入美職密爾瓦基釀酒人，本週二已經前往美國體檢，將成為大溪高中旅外球員第一人，從守備組進階成打擊砲手，在高中階段成功蛻變。

廖宥霖是桃園土生土長的球員，三級棒球自仁善國小、新明國中，再到大溪高中，高中之前的廖宥霖以守備見長，身材並不突出，國中時以二壘手之姿還曾拿下謝國城盃全國青少棒錦標賽MVP，相當罕見以守備能力拿下大獎，進入高中後逐年成長轉化成砲手，守備位置也移防到三壘，成為角落打者。

大溪總教練鄭錦繁表示，廖宥霖身材變粗壯，在高二下學期固定三壘守備位置後，打擊也跟著提升，在去年螺絲盃時就發現他不是一般打者，「打擊有力，也有腳程，內野守備在接球的腳步也很流暢，較為全面，看好他有機會挑戰職棒。」

廖宥霖(右)就讀新明國中時期身材並不突出。圖／學生棒球聯盟提供

廖宥霖在高三下學期打擊發揮更完全，螺絲盃先拿下全壘打獎，接著木棒聯賽一、三階段都開轟，且都是重要場次，就是這時，被釀酒人球探相中，鄭錦繁透露，球探認為廖宥霖的揮棒過程很完整，是可以培養的打者，喜歡他場上散發的自信，具有領導能力。且廖宥霖在木棒聯賽四個階段鎮守三壘10場僅失誤1次，展現守備穩定性。

廖宥霖自律性高，假日會與隊友相約去打擊場練習，鄭錦繁認為，他的企圖心很強，在一般高中生身上看不到，慢慢累積養分，能夠有旅外機會，他也想把握住，「釀酒人一開始出價沒有現在高，但廖宥霖說，不管簽約金高低，這是一生一次的機會，沒去會後悔。」

廖宥霖(右)高中階段打擊能力大躍進。圖／學生棒球聯盟提供

大溪高中擴編重組7年，成為青棒新興勁旅，訓練上有一套系統，除了引進運動科學外，重量訓練、運動營養、睡眠休息都有規劃，鄭總說，何逸龍教練很用心學習規劃一週三次的重量訓練課程；運動營養方面，防護員林倉賢協助，球隊光是一年的高蛋白就花了9到10萬，還有台中魔技運動團隊也給球員防護觀念；至於作息則是落實早睡早起，球員晚上9點20分就寢，早上6點晨操，充足的睡眠對成長有幫助。

鄭錦繁表示，沒想過球隊有機會能出產旅外球員，這要歸功於桃園基層棒球實力好，感謝桃園市政府、張老師(資深顧問張滄彬)當初想重組球隊，還有大溪高中校長王冠銘力挺，可以說是棒球奇蹟！

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