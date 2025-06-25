中職／張閔勛、林政華異軍突起 暴力猿重砲離隊打線仍有看頭　

休賽季期間，味全龍在自由市場大肆採購，網羅陳子豪及朱育賢兩門大砲，不過目前受到磨合的問題，即使各項數據進步，團隊得分效益卻不佳，連A段班都不保更別說爭冠。至於被挖牆角的兩隊，中信本來陣容深度就最佳，加上又網羅陳俊秀，依舊老神在在；至於重砲接連出走的樂天，檢視成績仍與去年差不多，依舊維持不錯的競爭力。

去年朱育賢繳出打擊三圍0.295/0.345/0.423及12轟的表現，而樂天團隊成績為0.273/0.327/0.373，平均每場9.25支安打、12.67個壘打數、0.5支全壘打，可得4.11分。少了對上最多轟的打者後，目前則是0.273/0.326/0.375，平均每場9.25支安打、12.65個壘打數、0.45轟，可得4.27分。他們打擊率還是六隊之冠，也就是說雖然全壘打數減少，其他各項數據相差不大，最重要的是團隊得分效益絲毫不受影響。

朱育賢來到味全龍後還未完全展現價值，仍需要時間磨合。 聯合報系資料照

大將接連全猿逃走，還能將影響降至最低，甚至幾乎不受影響，主要在於他們從Lamigo時期，就建立起不錯的養成及輪替制度。他們幾乎每年都有不同球員竄出，前年有廖健富再現強打少年身手；去年則是陳晨威的火力大躍進，以及林智平東山再起。今年他們依舊有打者崛起，包含等了10年總算收成的首輪大物張閔勛，以及U-18冠軍隊國手林政華。

張閔勛在業餘時期，就被認為是攻擊及配球俱佳的捕手，2016年選秀會不只一隊有意網羅，最後桃猿以第一輪第四順位將他納入旗下。不過加入職棒後，他攻守兩端都碰到不小的問題，打擊一直無法適應一軍的強度，守備傳球則是一度被懷疑碰到投球失憶，還曾被轉任外野手，生涯前9年多只能當1.5軍的球員，未能兌現天賦。

桃猿對張閔勛的耐心終於等到開花結果，本季打出生涯年，打擊三圍分別是0.331/0.369 /0.403。 聯合報系資料照

幸運的是桃猿對他十分有耐心，在林泓育減少蹲捕場伺候，這幾年一直再找尋合適的接班人，包含廖健富、宋嘉翔、嚴宏鈞等競爭下，張閔勛都還是能獲得機會。在不斷的調整下，總算打出生涯最佳的成績，目前各項成績在陣中都是前五，在各隊捕手中則是排第一，他的崛起讓樂天的打線多了一名可用之兵，填補了不少朱育賢離隊後的空缺。

身為2019年U-18世界盃冠軍隊主力、2020年木棒聯賽打擊王的林政華，選秀加入樂天桃猿後，馬上就登上一軍。然而他雖很快可以體驗職棒賽場，卻也很快經歷現實的殘酷，直到2022年他才正式迎來一軍初登板，而這年也才4場出賽只有2個打席。

林政華成功頂上朱育賢的外野空缺，目前打擊三圍小勝朱育賢，全壘打則一樣是5支。 聯合報系資料照

然而朱育賢離隊後，外野的空缺就是機會，在成晉傷癒復出還沒達到巔峰時期的成績時，他靠著選球、速度，加上今年增長的火力，硬是搶下一席之地。本季截至目前的各項打擊成績，林政華與出走的朱哥幾乎大同小異，甚至還略勝一籌，至於全壘打目前則一樣是5支，現階段可謂完美頂替，而且物美價廉CP值更高。

這幾年的樂天打線有人低潮、有人離開，雖然不再暴力，但每年都有球員異軍突起，即使火力略受影響，仍然很有看頭。今年在朱育賢離隊後，不只一位球員的崛起，不但維持團隊打擊狀態，還節省了預算，更賺到一名牛棚大將，樂天仍是贏家。上半季他們缺少一位更強力的三號洋投，讓他們在三、四名遊走，若是下半季能夠改善，加上持續升溫的火力，依舊是季後賽熱門隊伍。

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