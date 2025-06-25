中職／全壘打增加是彈力球回來了？證據顯示飛球革命正在發生

還記得四月底時，中職球季進行約一個月，整個聯盟的數據呈現「投高打低」，聯盟平均防禦率低至2.99，而整個聯盟的OPS僅0.657，全壘打產量也相當低迷，平均每場比賽只會出現0.77支全壘打。當時，有些球迷開始討論，是不是今年的用球彈性係數又比過去更低了？全壘打很難出現、低比分的比賽這麼多，這樣的比賽吸引人嗎？

沒想到的是，沒有多久之後，全壘打產量突然爆增。五月份的賽事，一場比賽平均會出現1.35支全壘打，六月份至今一場會出現1.37支，全壘打出現的頻率幾乎是季初的兩倍。其中5月4日於澄清湖的中信台鋼之戰兩隊共出現7支全壘打、6月6日在天母的獅龍戰出現6支，都讓人印象深刻。一時之間，又有許多人開始討論，全壘打這麼多，中職的比賽用球是不是換了？「彈力球」重出江湖了嗎？

味全龍吉力吉撈．鞏冠6月開始趕進度，單月敲出7轟。 聯合報系資料照

事實上，一般來說，氣溫越高，棒球的飛行距離會越遠，是一個很普遍的現象。因此隨著球季從春季進入夏季，天氣越來越熱，全壘打出現的頻率增加，是很自然的事情。這在以戶外球場為主，且許多球場的春、夏氣候溫差非常大的美國大聯盟，更是明顯。而另外一個可能的因素，是各隊的主力打者在調整一段時間後「熱機」完成，加上對於敵隊投手的熟悉度越來越高，聯盟的整體進攻數據也隨之提升。到6月20日為止，聯盟的OPS為0.696，不管是和去年同期（0.689）或是去年整年的數據（ 0.692）相比較，都沒有明顯的差別，因此關於比賽用球的討論或質疑，應該可以先到此為止。

不過，觀察整個聯盟和各隊歷年的擊球數據趨勢，倒是會發現一些很有趣的現象。從2021年（也是「彈力球」退場之後的第一年）到2025年，聯盟的擊球數據呈現一個明顯的趨勢：飛球比率逐年增加、滾地球的比率逐年下降。今年進行160場比賽之後的數據，聯盟的飛球比率約為35.5％，比2021年多了約3個百分點。這個變化並不算太大，但從整體趨勢來看，確實有越來越多的打者把擊球仰角拉高，盡可能減少滾地球、打成高飛球或平飛球，以增加長打出現的機率。

聯盟飛球比率逐年變化。 資料來源：野球革命

這也反映在純長打率（IsoP）和全壘打這兩項數據。今年聯盟的純長打率為0.11，是「後彈力球時代」最高，表示聯盟整體的長打比例是近五年最高。而如果和去年同期比較全壘打出現的數量，今年球季進行160場時出現了183支全壘打，去年則是155支，增加了18％，增加幅度相當大。

統一獅本季的飛球成長最為明顯，圖為潘傑楷。 聯合報系資料照

以個別球隊來說，台鋼除了擁有超級洋砲魔鷹，陣中主力打者王柏融、張肇元也都是飛球型打者，全隊飛球比率高達37.5％，是六隊最高。另外，統一獅的飛球成長最為明顯。2023年的統一獅是全聯盟最會打滾地球的球隊，飛球比率是聯盟墊底的31.5％。今年到目前為止，獅隊飛球率大幅成長到36.1％，只輸給台鋼的37.5％。統一獅今年的長打火力旺盛，全壘打總數、長打率、團隊OPS都是六隊最高，其來有自。

統一獅飛球比率逐年變化。 資料來源：野球革命

而以全聯盟的整體進攻策略來說，一樣看今年前160場比賽，保守的犧牲觸擊戰術出現139次，比去年同期的193次，少了28％。同時，更為冒險、積極的盜壘戰術增加了，160場就嘗試了298次盜壘，大約比去年同期增加了13％，但盜壘成功率則是從去年的七成左右下降到65.4％。這也顯示，今年球季各隊教練團的作戰更為積極，就算盜壘失敗的可能性更高，也寧可冒險拼搶壘包，而不是以送出局數的方式來換取進壘。這樣的作戰策略改變，符合國際上的潮流，是一個好的方向。

聯盟全壘打總數（球季進行至160場）逐年變化。 資料來源：野球革命

從這些目前可以找到的證據來看，球不見得有變「彈」，但是「飛球革命」正在悄悄發生，雖然目前應該還是在初步的階段。飛球增加、長打增加，小球戰術（如保守的犧牲觸擊推進）減少，表示進攻模式更為積極，追求「大局」的思考要多過於一分一分慢慢追的傳統作戰模式。而這些細微的擊球型態調整和數據上呈現出來的改變，也與美國大聯盟大約在十年前開始的「飛球革命」（十年之間，大聯盟的飛球率從2015年的33.8％，成長到2025年的38.3％），有類似的軌跡。

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