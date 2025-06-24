棒球／台、日旅美名將均把球隊帶到墊底 季後是否該交出兵符

日職交流戰於上周告一段落，軟銀在相隔6年後再度拿下優勝，經過季初的小低潮，軟銀近期重拾去年聯盟優勝的威力，不但重回前段班，距離首位的火腿更僅剩3場勝差，持續往連霸的目標邁進。

以往洋聯在交流戰的戰績大多比央聯好，只不過今年強弱更加分明，洋聯6支球隊分佔前6名，央聯則只有廣島勝率勉強到達5成排第7名，其他5支央聯球隊都是敗多勝少，形成兩聯盟球隊剛好分成前後段班的奇特現象。

交流戰結束也意味著球季已進行約一半，這次交流戰兩聯盟的最後一名，也就是第6及第12名，剛剛好就是各自聯盟的墊底球隊，這兩支球隊距離前一名有著不小的差距，監督今年也都面臨著飯碗保衛戰，但狀況不太樂觀就是了。

吉井理人教練資歷豐富，但今年羅德投打皆退步，導致球隊在洋聯墊底。(日本武士官方網站)

洋聯最後一名是羅德，目前26勝39敗，勝率剛好4成，離前一名的樂天有5.5場，離龍頭的火腿有多達13場勝差，本季要擠進前段班並不是件容易的事，羅德在23年由吉井理人接任監督，前兩季的戰績並不差，都以超過5成的勝率打進季後賽，今年原本就不強的打擊更加疲弱，主力打者僅有2人打擊率在2成5以上，陣中兩名洋砲的打擊率都不到2成，與去年的打擊狀況相比有不小落差，加上投手表現也退步成聯盟最差，投打皆差導致羅德穩穩地處在墊底位置。

吉井帶領羅德已第3季，對於監督來說算是一個該結束的階段了，今年季中或季後換人當的機率很高，至於下一任監督會由誰接任，日前球隊從二軍拉上原任二軍監督的大村三郎(登錄名為三郎)擔任一軍的首席教練，三郎球員生涯雖短暫被交易至巨人，但同年季後又回歸羅德，16年季後引退，是羅德高人氣球星，引退後歷經羅德特別助理及樂天農場主管等行政職後，23年回到羅德擔任二軍監督，交流戰開始前的6月被拉上一軍任要職，成為下一任監督的希望濃厚。

高津臣吾執教養樂多已6年，戰績呈現大好大壞。(養樂多臉書粉專)

養樂多在交流戰只有5勝12敗1和，排最後一名，整季在央聯則是19勝43敗3和，勝率只有3成出頭，當然也是墊底球隊，距離前一名的中日多達9.5場勝差，在前5名現階段都還有機會打進季後賽的狀況下，養樂多可說是早已單獨被宣告本季結束。

養樂多監督高津臣吾在20年執掌養樂多兵符，帶兵時期可說是大好大壞，不是上天堂就是下地獄，第一年的20年球季還在戰力調整期，養樂多連續兩年墊底，21、22年投打皆優，在央聯二連霸，之後卻又連2年都以第5名作收，今年與前5名差距太大，有極高的可能性繼擔任監督首年後再度落到墊底，雖然今年受到多位主力如村上宗隆、長岡秀樹、塩見泰隆等人因傷缺陣影響戰績，但連3年後段班，且沒有太大的未來可期待，高津6年的監督生涯應該在本季就會結束。

至於下一任監督的人選，養樂多近期在教練團人事上並沒有太大的動作，如果高津在季後辭任，那現任二軍監督池山隆寬應是接任的最有力人選，池山生涯19年都在養樂多，共打出304轟，也是球隊看板人物，且在樂天及養樂多兩隊都有多年二軍監督的經驗，或許也該是讓他上一軍試試看的時候了。

陳金鋒是台灣旅美大前輩，但接掌富邦兵符兩年來，帶給球迷的只有失望。聯合報系資料照

吉井及高津在球員生涯時期都曾挑戰過大聯盟，算是日本旅美名將，今年季後卻不約而同地面臨退任的困境，這情況在中職的富邦同樣發生，台灣旅美大前輩陳金鋒在21年接任富邦二軍總教練，23年12月則成為新的一軍總教練，首個執教的24年球季並沒有如球員時期帶給球迷希望及感動，反而落到上半季第4名，下半季更直接墊底的窘境，今年更是帶出比去年更不理想的戰績，目前已賽54場，只有16勝38敗、勝率不到3成的成績，不但上半季打到一半就早早被其他5隊拉開距離，如果接下來6場全敗或和局，勝場會再度追平半季最少勝場，或創半季最多敗紀錄，陳金鋒是否會與高津、吉井同樣在季後離開一軍總教練的位子，肯定是季後中職的焦點之一。

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