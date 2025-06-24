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又會悲劇收場嗎？下一站火箭 大膽預言杜蘭特生涯很難再奪冠

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
杜蘭特從太陽被交易到火箭，讓火箭下季爭冠情勢水漲船高。 美聯社
杜蘭特從太陽被交易到火箭，讓火箭下季爭冠情勢水漲船高。 美聯社

太陽終於成功送走杜蘭特，杜蘭特被交易到火箭，太陽從火箭拿到後衛格林、前鋒布魯克斯，以及一個首輪籤+五個次輪籤。

如果你是太陽，你對這筆交易滿意嗎？難道交易杜蘭特拿不到更好報價。

如果你是火箭，你會不會為這筆交易感到無比興奮，因為火箭已經成為爭冠熱門球隊之一。

從帳面看，太陽做了賠本生意，因為37歲杜蘭特市場行情被完全壓制甚至低估，想要杜蘭特球隊除了考慮到他的高齡，更關鍵是未來兩年至少1.1億美元續約，大多數球隊不想下賭注，被杜蘭特未來兩年合約套牢。

但杜蘭特上季表現至少仍是聯盟前20球員，更真實是聯盟前10高手。杜蘭特上季場均26.6分、6籃板、4.2助攻，投籃命中率5成27，三分命中率4成3，進攻、單打、得分和三分威脅仍是聯盟排名前五頂級殺手。

任何一支想要成為爭冠球隊，或是提升爭冠實力球隊，都會需要杜蘭特這樣的死神級殺手。 法新社
任何一支想要成為爭冠球隊，或是提升爭冠實力球隊，都會需要杜蘭特這樣的死神級殺手。 法新社

任何一支想要成為爭冠球隊，或是提升爭冠實力球隊，都會需要杜蘭特這樣的死神級殺手。

上周魔術才用後衛安東尼、波普兩名輪換主力+四個首輪籤，從灰熊換來得分後衛貝恩，27歲貝恩上季場均19.2分，投籃命中率4成89，三分命中率3成9。

貝恩比杜蘭特年輕10歲，但得分等級、砍分方式、關鍵球對位都跟杜蘭特有一些落差，魔術如果想要在未來1-3年爭冠，押寶杜蘭特會不會是更好選擇。

魔術付出太多，相對太陽得到太少，這是現代NBA管理階層決策和思維現況，年紀、合約長度、至少5500萬美元以上年薪，讓大多數想要杜蘭特球隊卻步。

太陽接下來問題更多，可能也會更棘手。

太陽現在同時擁有三名先發等級得分後衛，從火箭被送過來的格林，原本就不極不穩定，投籃看手氣，今年季後賽打得一團糟。比爾還有兩年1.12億美元合約，還有交易否決權，上季場均17分，投籃命中率4成97，三分命中率3成86，使用率生涯最低，出賽時間近九年最少，杜蘭特離隊，比爾能重拾他的明星丰采光環?一切都很難說。

太陽目前僅有王牌球星是布克，要在逆境中帶領隊友突圍。 法新社
太陽目前僅有王牌球星是布克，要在逆境中帶領隊友突圍。 法新社

太陽僅有王牌球星是布克，布克從來就不是帶隊領袖，以一抗三，靠個人能力改變局勢，在逆境中帶領隊友突圍的超級巨星。

太陽接下來還得至少有兩次交易，重新湊齊拼圖，重建之路還很漫長。

太陽和火箭這筆交易兩個大敗筆，太陽沒能要到一個年輕前鋒史密斯或伊森都可以。太陽非交易送走杜蘭特不可的急迫立場，讓太陽幾乎沒有談判和要挾、抬價空間。

對太陽來說，這絕對不是成功交易。

據傳熱火是另一支積極想要杜蘭特球隊，熱火報價是前鋒維金斯、哈克斯、約維奇+兩個首輪，我認為熱火這包交易比火箭好多了，但太陽不喜歡，也有可能是杜蘭特不想去熱火。

火箭上季季後賽為何失利？一缺經驗，二沒三分，三少個關鍵進攻持球大核，杜蘭特雖然有年紀，但他未來2-3年還能打出頂級得分表現，杜蘭特一次解決火箭三個球隊罩門。

但火箭還是很嫩又年輕，得到杜蘭特就能解決火箭三分不準、進攻火力不足、關鍵得分問題？我們很快就會得到答案。

杜蘭特最近三次決定都是敗筆，2019年離開勇士，隨後加入籃網，2022-23年賽季同意加入太陽，最終都是悲劇收場。

杜蘭特生涯2017、2018年在勇士隊封王，如今轉戰火箭還有機會嗎？ 路透
杜蘭特生涯2017、2018年在勇士隊封王，如今轉戰火箭還有機會嗎？ 路透

杜蘭特這次自己同意去火箭爭冠，他放棄灰狼、熱火選項，是對是錯？

我最喜歡判讀情勢+做出未來預言，這是看比賽做球評的樂趣：杜蘭特生涯很難再奪冠。

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火箭 杜蘭特 NBA專欄

特約記者李亦伸

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