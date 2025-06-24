即將成為史上第20位生涯3000K投手 克蕭成就卻恐後繼無人

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克蕭（Clayton Kershaw）在歷經膝蓋與腳趾手術後回歸，但到底能在今年投多少場，仍是一個無解的問題。就像過去幾年，洛杉磯道奇隊盡可能從這位未來名人堂候選者爭取局數，直到他再也投不下去為止。回顧2021年到2023年，克蕭分別投了22、22和24場，進入2024年只有7場便報銷，本季有了好的開始，生涯3000次三振進入倒數，但品格卓越的克蕭仍在意著，能否陪著隊友一路衝季後賽。

無論2025年最終出賽幾場，3000K這里程碑近在眼前。在對洛杉磯天使完成首度先發任務後，克蕭的生涯總三振數開始推進，目前排名歷史榜單第21位，史上僅19位投手達到3000次三振，克蕭幾乎篤定成為第20人，即便沒人知道他的健康狀況，大致可順利達標。對一位踏上大聯盟的職業球員而言，衝擊整數紀錄總讓人振奮，尤其史上有33人達成3000支安打，但與三振數比起來，考量打者職業壽命較長，3000安俱樂部難度似乎沒那麼高。

投手跨入3000K俱樂部不簡單，歷年投手中之所以有19人達成，也是因為幾位超級強投，包括韋蘭德(Justin Verlander)目前累積3451次三振，薛則(Max Scherzer)的3408次三振，他們趕在克蕭之前現役唯二達此紀錄，時間分別在2019年與2021年，同於2019年進入3000K俱樂部的還有已退役名人堂投手(CC Sabathia)，值得一提韋蘭德是繼「巨怪」強森(Randy Johnson)後，史上第二位單季同時300次三振、生涯3,000次三振的投手。

克蕭生涯個人獎項無數，光是國聯塞揚獎牌就拿下三枚，外加一次國聯MVP頭銜，如今還有兩屆世界大賽冠軍加持，跨入名人堂幾乎毫無懸念。陳光立攝影

當然，克蕭年紀輕輕飽受傷勢困擾，多少減緩大紀錄的進度。但是球迷們均習慣他完美生涯的不完美，即便去年是搭便車摘世界大賽冠軍戒指，沒人否定其過去十幾年來對道奇的貢獻，就像2014年6月18日那場本應是完美的無安打比賽，僅用107球、狂飆15次三振投完9局，卻因隊友拉米瑞茲(Hanley Ramirez)七局的一次失誤，使這場比賽無法列完全比賽。正常來說，投手勢必抓狂大聲咒罵，但取而代之克蕭彎腰撿起隊友帽子、拍去灰塵、溫和地遞還給氣急敗壞的拉米瑞茲，身體語言流露著包容與理解，彷彿提醒每個人失誤是比賽一部分，擁抱不完美、以樂觀態度看待才是真正成功。

克蕭就是個性如此完美，以致於球迷未在意有無達標3000K，為他每一場的登板用力鼓掌與喝采。同樣地，以其摘下大小個人獎項與世界大賽冠軍的歷史，進名人堂為意料中事，終究踩進3000K俱樂部的投手中，唯一落選的例外是克萊門斯(Roger Clemens)，他最後一次由美國棒球記者協會(BBWAA)投票獲65％，離75％門檻尚有10％，話不說死未來仍有機會循資深球員委員會入選。換句話說，能達這門檻的全是歷來最偉大投手。即使沒3000K，克蕭憑三座國聯賽揚獎、四次前五票數、十次入選全明星、2014年國聯MVP，生涯累積超過2700局，為現役投手生涯防禦率（2.50）與ERA+（156）領先者，不進名人堂有可能嗎？

年輕球迷或許不知道，全盛時期的克蕭徹底主宰投手丘，他生涯能將ERA壓低到 2.50超過2700局，是多麼不可思議的數字！在21歲到30歲這10年，克蕭每一年的ERA皆在3.00以下，平均值是驚人的2.29，要在他的投球日拿下分數，幾乎是不可能的任務。當然，我們無法期盼現年37歲的克蕭可再創神蹟，誰會是克蕭後的下一位3000K投手，以今日傷病之頻繁，我真的是難以預測。嚴格來說，上一季的國聯三冠王塞爾（Chris Sale）也許有 潛力，只是他已36歲，這是大聯盟第15個球季，累積共2486次三振。若健康維持狀態、一年繳出超過250K的話，達標3000K並非不可能。不過，健康正是疑慮，2020年開了韌帶移植手術整季報銷，2021年只投9場、2022年因肋骨與手指骨折只投兩場，到2023年肩胛骨壓力性骨折又缺席70天，近三年才累積182K，直到2024年才開始趕進度。

紐約洋基隊的柯爾是另一可能3000K達標者，目前因韌帶移植手術缺席整季，預計最快2026年回歸，現有累積2251次三振。 國聯社

紐約洋基隊的柯爾(Gerrit Cole)是另一可能達標者，目前因韌帶移植手術缺席整季，預計最快2026年回歸。現有累積2251次三振，2017到2024年平均約214K，比塞爾年輕兩歲、屬於耐投型好手，納入下一位3000K的聽牌對象合情合理。至於剩餘的現役投手，差距就比較遠，包括莫頓（Charlie Morton）41歲差900多次、達比修有若採美日通算早已達標，但大聯盟應不會承認紀錄。再下一個諾拉(Aaron Nola)1831K還很遙遠，可能得多等好幾年才有候選人。你也許會說去年崛起的匹茲堡海盜隊王牌史肯斯(Paul Skenes)，今年甫23歲累積33場先發、232K，以今日棒球講究分工的走勢，他保守需要14年無傷無痛累積3000次三振，可能性微乎其微。

大聯盟的比賽鮮有一夫當關的燃燒場景，多數球隊總教練依賴牛棚接管比賽，先發投手的局數正大幅減少，加上為拼球速極限導致傷病頻繁，像克蕭這種長年穩定累積三振數的投手，只怕今後將越來越罕見。總之，他所取得的成就值得我們珍惜，無關是否達成3000三振里程碑，他已是今日棒球史的傳奇之一，隨著比賽生態改變，若克蕭成這紀錄的最後一人，我們也不必太過訝異。

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