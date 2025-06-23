中職／狠甩悍將、緊咬龍猿！雄鷹缺兵少將表現依舊令人激賞

台鋼雄鷹進軍中職一軍賽事第2年，上半季不但狠甩富邦悍將，而且還緊咬味全龍和樂天桃猿，持平而論，台鋼成軍沒幾年缺兵少將，戰力其實並不齊全，但依舊能打出非常棒的比賽內容和品質，也打出獨特球風，今年劍指季後賽並非口號而是目標。

今年開季前陳文杰因傷整季報銷，對戰力原本就薄弱的台鋼而言無疑是重傷害，陳文杰守中外野，能扛前兩棒又有經驗，這個大洞很難補，為此，台鋼讓紀慶然、曾昱磬、高聖恩分擔中外野守備工作，其中從內野移防外野的紀慶然表現還算不錯，攻守都有一定水準，稍稍彌補少了陳文杰的戰力缺口。

另外，主將吳念庭季中曾因傷缺陣一個多月，洋砲魔鷹因傷缺陣近3週，捕手吳明鴻和吳柏萱受傷長期脫離戰線，也讓總教練洪一中調度一度捉襟見肘，望向板凳甚至找不到適合的代打人選，巧婦難為無米之炊。

台鋼雄鷹主將吳念庭季中曾因傷缺陣一個多月。圖／台鋼雄鷹隊提供

有一個無法忽視的點就是，台鋼陣中選多球員，在原母隊幾乎都沒有上場空間或是選秀浪人，好比說江承諺、張肇元、郭阜林待在統一獅根本沒機會上場，藍寅倫在樂天桃猿宛如邊緣人，杜家明在中信兄弟形同戰力外，許育銘選秀3度落榜，張誠恩進職棒患「打擊失憶症」被迫棄打從投，林詩翔選秀曾落榜，第6輪才被台鋼指名，王博玄更是第21輪才被抬鋼撿走。

還有一個無法忽視的點，那就是王柏融已不是過去那個 「四割大王」，如果把他的名字遮起來，單純只看成績的話，就只是個聯盟一般水準的打者，除了魔鷹和「不敗後勁」，台鋼戰力並沒有太多的驚嘆號。

但也就是這樣看似不起眼的陣容，硬是力抗群雄，如果有仔細看今年中華職棒比賽的球迷會發現，台鋼很少大比分落敗，即使落後都能緊咬不放甚至逆轉勝，你很少看到台鋼被對手打趴在地上，如果洋投再做補強，牛棚找到更多人手，台鋼確實有機會衝擊季後賽。

新軍前兩年擁有「洋將紅利」，台鋼用洋砲魔鷹狂轟濫炸，成為全聯盟最恐怖的打者。台鋼雄鷹提供

今年上半季台鋼除了對統一獅戰績2勝8敗落居下風，基本上對其他4隊都能持平甚至占上風，例如對中信兄弟就取得7勝3敗，在新軍前兩年擁有「洋將紅利」，台鋼還能用洋砲魔鷹，而魔鷹狂轟濫炸，儼然是全聯盟最恐怖的打者，明年台鋼還留不留魔鷹，或是用3洋投應戰，讓魔鷹投奔敵營，確實是傷腦筋的問題。

台鋼是中職第6隊，而身為第5隊的味全龍在2023年逆勢拿下總冠軍，2024年卻無緣打進季後賽，今年上半季戰績甚至被台鋼追上，別忘了，今年球季開打前味全龍大肆補強，網羅兩大FA重砲陳子豪和朱育賢，又手握「本土洋投」伍鐸，還有全聯盟最強本土投手徐若熙，結果和台鋼同一天宣告無緣爭奪上半季冠軍，實在令人感到有些意外。

教練洪一中過去也曾執教過富邦悍將，如今在台鋼雄鷹展開新天地。中央社

味全龍總教練葉君璋和台鋼雄鷹總教練洪一中，過去都曾執教富邦悍將，如今陳金鋒執掌兵符的富邦悍將戰績持續低迷，早早就退出競爭上半季冠軍的行列，不過下半季傷兵陸續回歸，戰力若整合得宜，其實富邦悍將還是頗具競爭力，即使離季後賽有一點距離，依舊能扮演攪局的角色，好戲還在後頭。

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